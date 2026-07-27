Arruabarrena se sintió responsable por la derrota de Boca y habló de un baño de realidad

Boca cayó ante Riestra. Fue un durísimo 3 a 0 como visitante en la primera fecha del Torneo Clausura y significó “un baño de realidad”. Con esas palabras Rodolfo Arruabarrena expresó lo que dejó la goleada en contra. Su rostro mostró preocupación por todo lo que pasó en el Bajo Flores, algo que transmitió en palabras. El entrenador se refirió al partido y a la necesidad de levantarse. También, a las variantes que realizó pensando en el duelo del jueves próximo por la Copa Sudamericana contra O’Higgins. Además, fue muy autocrítico.

El Vasco dejó su análisis sobre una derrota contundente en el estadio Guillermo Laza: “Preocupa por todo”, comenzó con esa frase ante la primera pregunta, y explicó las razones: “Primero, por la parte defensiva, nos llegaron tres veces y nos hicieron tres goles. La parte ofensiva también. No hicimos daño, tuvimos la pelota, pero no tuvimos ímpetu para buscar un gol”. Luego agregó que se trata de “un palo importante” y “un baño de realidad”, y se sintió culpable: “Habrá que trabajar, el primer responsable soy yo. En este club, cuando te caés, te tenés que volver a levantar”.

Los jugadores de Boca se retiran del campo de juego tras la goleada recibida ante Riestra, que le marcó tres goles en 31 minutos y todos en la primera etapa Manuel Cortina - LA NACION

Se sabe que Boca disputó este duelo ante Riestra en el medio de los playoffs para clasificarse a los octavos de final de la Copa Sudamericana y se refirió a los siete jugadores suplentes que comenzaron el partido ante Riestra. “Son pocos días de recuperación. Fui claro con los jugadores. Les dije que iba a contar con todos, lamentablemente perdimos, pero tengo que pensar en lo físico, no llegaron ni a 60 horas de descanso, hubo jugadores que tuve que repetir, pero en un análisis de lo físico hay que pensar en lo que viene”, dijo.

Entre los titulares, el juvenil Leonel Flores jugó como única referencia adentro del área y ante la consulta de un refuerzo en ese sector fue claro: “Con el presidente (Juan Román Riquelme) estamos buscando un 9 por el tema de (Adam) Bareiro”. El paraguayo sufre una discopatía lumbar y el club apunta a cerrar a David Romero, de Tigre. Luego continuó con la respuesta, pero salió de lo que es la ausencia de jugadores en ese sector: “Esta derrota no es por eso, fue por otras cuestiones. En el primer tiempo nos llegaron tres veces y nos hicieron tres goles. En el segundo tiempo no inquietamos”.

"EL PRIMER RESPONSABLE SOY YO" El Vasco Arruabarrena tras la goleada sufrida por Boca a manos de Riestra en el #TorneoClausura. pic.twitter.com/LL8bRawmsA — SportsCenter (@SC_ESPN) July 27, 2026

Entre las preocupaciones, el mayor riesgo que tiene en la mente Arruabarrena es “que no sepamos levantarnos de esta derrota”. “Sería una estupidez no levantarnos o que nos haga daño”. Sabe qué es lo que tiene que mejorar de cara a lo que viene y una de ellas es la efectividad: “Hay cosas para mejorar y si bien tuvimos el control, a mí me gusta tener la pelota y hacer daño, si no, no sirve. Me queda esa sensación de que podemos jugar 60 minutos más y no íbamos a poder entrarles. Somos Boca y tenemos que generar más”.

Sobre el final de la conferencia de prensa fue consultado por la frase “baño de realidad”, que dijo en su primera respuesta. Sobre eso, expresó qué fue lo que pasó: “Veníamos de dos triunfos, todo era alegría, pero el fútbol argentino te pega un mazazo y te vuelve a la realidad. Esto nos tiene que servir de experiencia, el vestuario es un cementerio, y esta bien que duela, pero nosotros mañana tenemos que empezar a trabajar el partido de Chile. No hay tiempo para lamentos, sí para corregir y que no se repitan”.

Además, expresó qué sabían del rival y no supieron contrarrestar: “Sabíamos que ellos tienen juego directo y juego aéreo. Hubo distracciones como el tercer gol, que era un córner a favor nuestro. Tenemos que insistir en detalles. No podemos tener un partido como el de hoy. Por último, expresó su total confianza a los futbolistas del plantel: “Sé los jugadores que tengo, por una derrota voy a cambiar mis convicciones y mi idea. Es la primera fecha, importa que nos duela, pero hasta un determinado punto. Por una derrota voy a dejar de creer en los jugadores que tengo, ellos saben que están en Boca y tienen que aprovechar las oportunidades”, cerró.