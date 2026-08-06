El Vasco Arruabarrena valoró la primera victoria de Boca y elogió a Delgado: “Es un motorcito dentro del campo”

El primer triunfo de Boca en el Torneo Clausura dejó conforme a Rodolfo Arruabarrena. Después del 1-0 frente a Estudiantes, en el estadio Tomás Adolfo Ducó, el entrenador destacó en conferencia de prensa la respuesta de su equipo, valoró haber mantenido el arco en cero y sostuvo que todavía hay aspectos por corregir para alcanzar la regularidad que pretende.

“Hicimos un partido serio. Estuvimos bastante concentrados en el aspecto defensivo y en el aspecto ofensivo generamos bastantes situaciones. Es un triunfo importante, obviamente, pero mañana hay que ponerse a trabajar pensando en Vélez”, sostuvo el técnico en la conferencia de prensa.

El entrenador consideró que la victoria representa un paso adelante, aunque evitó conformarse con el rendimiento. “Necesitábamos este triunfo, terminar con el arco en cero y sumar más buenos minutos. En líneas generales fue un buen triunfo. Voy a seguir exigiendo, tenemos que ser más regulares y encontrar un buen funcionamiento dependiendo de los nombres”, explicó.

Leonel Flores, el pibe que se llevó los elogios por parte del DT Gonzalo Colini - La Nación

Uno de los futbolistas que recibió un reconocimiento especial fue Leonel Flores, titular por segundo partido consecutivo. Arruabarrena destacó tanto sus condiciones como la manera en que aprovechó la oportunidad. “En el complejo hay muchos excompañeros. Sabíamos lo que nos podía dar, pero es mérito de él aprovechar las oportunidades y seguir siendo autocrítico de las cosas que todavía sabe que debe mejorar”, afirmó.

También dedicó un elogio particular para Milton Delgado, una de las figuras del encuentro y quien llevó la cinta de capitán tras la salida de Leandro Paredes. “El Chelito es un motorcito dentro del campo. Las que pierde las recupera. Camilo Rey Domenech es un poco más cinco y Chelito un poco más interior. Me pone contento que sean del predio, pero se lo ganaron ellos, por hambre”, señaló.

Sobre el liderazgo dentro del plantel, Arruabarrena destacó la importancia de Paredes, aunque remarcó que existen otros referentes. “Leandro no voy a decir lo que significa para nosotros, es nuestro capitán. Dentro del campo, por jerarquía, obviamente, pero cualquiera puede ser el capitán. Javier García es una persona muy importante también, es un respaldo para nosotros en un montón de situaciones. Leandro también lo es. Blanco también puede serlo por su profesionalidad. Paredes reúne todas esas condiciones”, explicó.

Milton Delgado encarando con la pelota Gonzalo Colini - La Nación

Consultado por la llegada de Enner Valencia para reforzar el ataque, el entrenador evitó confirmar la incorporación y prefirió enfocarse en el plantel actual. “Yo hablo de los jugadores que están. Es un mercado difícil por un montón de cuestiones. Hablo siempre con el presidente y sabe lo que necesitamos. Se habla de muchos jugadores, se verá si podemos conseguir algo y, si no, seguiremos con lo que tenemos. Hay muchos chicos que quieren estar en el día a día”, respondió.

Por último, el entrenador volvió a poner el foco en el próximo compromiso y en la recuperación física del plantel. “Tenemos varios grupos: los que tienen muchos minutos, los que tienen menos y los que pueden jugar el próximo partido. El descanso es fundamental y también la alimentación. Los chicos están bien, cansados, que es normal. Pondremos lo mejor posible para enfrentar a Vélez”, concluyó, al referirse al próximo duelo del sábado, nuevamente como local en Parque Patricios.