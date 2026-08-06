Enner Valencia llega a Boca: el club acelera los trámites para que pueda jugar ante Recoleta

Boca ya tiene número 9. Enner Valencia, de 36 años, llegará este viernes por la tarde al país, se someterá a la revisión médica y, si no surge ningún inconveniente, se convertirá oficialmente en el cuarto refuerzo del club. La noticia fue confirmada por la propia institución a través de la cuenta que utiliza para comunicar las novedades del mercado de pases.

Valencia llega al Xeneize después de un paso irregular por Pachuca, de México, donde perdió continuidad entre lesiones y decisiones técnicas. Aun así, en la última temporada convirtió ocho goles en 22 partidos, varios de ellos ingresando desde el banco.

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Enner Valencia llegará mañana por la tarde al país y el sábado por la mañana se realizará los estudios médicos correspondientes. De no surgir inconvenientes, será jugador de Boca. pic.twitter.com/ZTNEiSVghW — Esto es Boca (@estoesboca_ok) August 6, 2026

Boca aceleró las gestiones por el ecuatoriano luego de conocerse la situación de Adam Bareiro, quien sufre una lesión lumbar similar a la de Edinson Cavani y todavía no tiene fecha de regreso. Ante ese escenario, Rodolfo Arruabarrena pasó a contar con un solo centrodelantero en el plantel: Milton Giménez, otro futbolista con antecedentes físicos y poco rodaje en este comienzo del ciclo.

Por ese motivo, el técnico puso como prioridad la llegada de un goleador, incluso por encima de la incorporación de un zaguero central, que durante buena parte del mercado había sido uno de los principales objetivos.

En principio, Valencia firmará contrato por un año, con la opción de renovarlo por una temporada más. El delantero había rechazado una propuesta de Emelec y también recibió un ofrecimiento de Talleres de Córdoba, dirigido por Jorge Sampaoli, quien lo conocía de sus comienzos en el club de Guayaquil. Finalmente, se inclinó por Boca, donde tendrá rodaje en medio de la triple competencia: Torneo Clausura, Copa Argentina y Copa Sudamericana.

Valencia viene de convertir ocho goles en 22 partidos en Pachuca, donde quedó libre durante el Mundial Jam Media - Getty Images South America

El último partido de Valencia fue el 30 de junio de este año, en la derrota por 2-0 ante México, por los 16avos de final de una Copa del Mundo en la que disputó cuatro encuentros y no convirtió goles. Ese mismo día finalizó su contrato con Pachuca, que buscó liberar un cupo de extranjero para reforzar otros sectores del equipo. Luego, el delantero se tomó unos días de descanso y comenzó a entrenarse de manera particular mientras esperaba una propuesta que satisficiera sus pretensiones.

En el Mundial no mostró su mejor versión. Aunque había terminado las eliminatorias en buen nivel, con un gol frente a Argentina en la victoria por 1-0, en su partido número 100 con el Tri, durante la Copa del Mundo falló varias situaciones claras y fue muy cuestionado por los hinchas ecuatorianos.

Más allá de su inactividad, Boca no podría incluir a Valencia en la lista para la serie frente a Recoleta, de Paraguay. La Conmebol permite realizar hasta cinco sustituciones para los octavos de final, pero el plazo vence este viernes 7 de agosto a las 18. Para anotarlo, el club debería completar antes de ese horario la revisión médica, la firma del contrato y toda la documentación correspondiente.

Arruabarrena busca un 9 de área para conformar su clásico 4-3-3, con Sebastián Villa y Leonel Flores como extremos Gonzalo Colini - La Nación

La idea de Arruabarrena, que fue modificando el sistema en los distintos partidos, es consolidar un 4-3-3, con Sebastián Villa y Leonel Flores como extremos y un 9 de área que aporte goles. Ante la falta de alternativas, utilizó en esa posición a Miguel Merentiel, quien suele mostrarse más cómodo como segunda punta, pese a haber convertido el gol del triunfo frente a O’Higgins en el partido de ida de los playoffs de octavos de final.

En su anterior etapa en Boca, Arruabarrena siempre buscó jugar de esa manera, tanto con Jonathan Calleri como con Daniel Osvaldo: un sistema clásico que lo acompañó durante buena parte de su trayectoria y que también define su filosofía, ofensiva y con mucho juego por las bandas.

Si todo marcha bien, Valencia tendrá su primer entrenamiento en Ezeiza el próximo sábado, junto a los futbolistas no convocados para el partido frente a Vélez, por la cuarta fecha del Clausura, nuevamente en la cancha de Huracán.

Chimy Ávila, de 31 años, es otro de los apuntados para reforzar la delantera de Boca @realbetisbalompie

Además de Valencia, Boca busca cerrar en las próximas horas la llegada de otro delantero: Ezequiel Ávila, de 31 años, quien finalizó su vínculo con Betis, se formó en las inferiores del club y debutó profesionalmente en San Lorenzo. El Chimy también cuenta con una propuesta de Rosario Central, club del que es hincha.

En caso de incorporar también a Ávila, Boca concentrará sus esfuerzos en la búsqueda de un zaguero central diestro y, una vez concretada esa operación, se retirará definitivamente del mercado.