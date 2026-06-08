Independiente Rivadavia aclaró la situación de Sebastián Vilela ante el interés de Boca

¿Sebastián Villa jugará nuevamente en Boca? ¿El delantero colombiano, figura de Independiente Rivadavia de Mendoza, reforzará al equipo xeneize, emigrará al exterior y se quedará en la Lepra? Preguntas que, hasta ahora, no tienen respuestas, incluso ante el interés del club de la Ribera por repatriarlo.

Las versiones alrededor de Villa son numerosas. Algunas con más seriedad que otras. Por lo pronto, la dirigencia del equipo mendocino hizo una aclaración. “No tenemos negociación abierta con Boca por Villa”, señaló Sebastián Peratta, director deportivo del club mendocino, en DSports Radio.

Juan Román Riquelme y Sebastián Villa tienen buena relación y podrían reencontrarse en Boca Captura

Y añadió, tratando de no ir detrás de la ansiedad que puede generar el interés de Boca: “Lo de su cláusula [de Villa con Independiente] es un acuerdo entre partes y es privado. Su situación es la lógica de un jugador que viene hace dos años siendo el mejor del fútbol argentino y se resolverá cuando se tenga que resolver”.

Según distintas versiones, Independiente Rivadavia sólo analizará una transferencia de Villa si recibe una oferta cercana a los 10 millones de dólares, cifra que estaría vinculada a la cláusula de rescisión del futbolista de 30 años.

Según Peratta, la presencia del delantero es clave en la intimidad del plantel. Y remarcó el respaldo que recibió desde su llegada a Mendoza, sobre todo luego de sus problemas judiciales. “Está muy bien en el club, lo abrazamos en un momento muy especial para él. Es el líder del equipo”, apuntó el dirigente.

Sebastián Villa y Daniel Vila, presidente de Independiente Rivadavia de Mendoza

Se cree que Villa tiene una promesa de venta por parte del club mendocino, siempre que la oferta se acerque a lo que pretenden sus dirigentes. En Boca consideran que podrían negociar una cifra menor, a partir del deseo del jugador de cambiar de aire, como en la buena relación entre ambas instituciones. Pero está claro que Independiente Rivadavia hará valer la ficha de su figura.

El vínculo entre Villa y Boca mejoró en el último tiempo, aunque todavía existe una causa judicial abierta por la demanda que el colombiano le inició al club en 2023 por “despido indirecto”. Fue después de que dejara de ser tenido en cuenta y pasara a entrenarse apartado del plantel tras haber sido condenado a dos años y medio de prisión en suspenso por “lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género y amenazas coactivas” contra su expareja, por un hecho ocurrido en 2021.

Sebastián Villa jugando para Boca la Copa Libertadores 2023 MARTIN BERNETTI - AFP

Más tarde, Boca respondió con una contrademanda y el expediente continúa su curso. Aun así, con el paso de los meses volvieron a tener diálogo y hoy existe buena sintonía entre Juan Román Riquelme y el futbolista, que en sus últimas apariciones públicas dejó abierta la posibilidad de regresar al club donde jugó entre 2018 y 2023 y convirtió 29 goles, tres de ellos frente a River.

“¿Si me llama Román? Yo no le cierro la puerta a nadie. En Boca gané ocho títulos”, aseguró. “Mi paso por Boca no fue en vano. Los hinchas me quieren mucho y el cariño es recíproco”, sostuvo Villa.