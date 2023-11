escuchar

La desilusión de Boca por la derrota en la final de la Copa Libertadores ante Fluminense en Río de Janeiro generó cimbronazos internos, en el club y en el plantel. Una de las primeras consecuencias fue la salida del entrenador, Jorge Almirón. El director técnico, que había comenzado a trabajar con el equipo en abril pasado, le comunicó su decisión a Juan Román Riquelme una vez de regreso en el país, más precisamente en el predio de Ezeiza, donde expresó al vicepresidente su decisión irreversible.

En estas horas, Almirón tiene pensado despedirse de los jugadores. Pero antes realizó un posteo en las redes sociales, como corolario de su medio año de trabajo en el club.

El último desafío de Almirón como DT de Boca fue la final por la Copa Libertadores, que Fluminense le ganó a Boca en Río de Janeiro. Bruna Prado - AP

A continuación, las palabras del preparador en su mensaje público:

“Me voy con la tristeza de no haberles podido cumplir el sueño de la Séptima, pero con la tranquilidad de haberlo dado todo y de haber puesto a Boca nuevamente en una final de Copa Libertadores.

Agradezco a Román por la confianza depositada, al Consejo y a todos los que en el día a día nos acompañaron y trabajaron con nosotros. Y en especial a los jugadores, en estos siete meses jugamos un promedio de un partido cada cuatro días, y el esfuerzo, la entrega, el compromiso y la predisposición para con este proceso me llena de orgullo y satisfacción.

Nos tocó asumir en un contexto muy adverso, con jugadores cuestionados e insultados. Haber contribuido a que hoy esos mismos jugadores sean respetados, aplaudidos y hasta ovacionados es una de las satisfacciones más grandes. Ellos se merecen todo el cariño que la gente les demuestra.

Uno no se quiere ir nunca de un club como Boca, es una decisión muy dolorosa pero estoy convencido que era lo que el momento ameritaba. Me llevo para siempre en mi corazón el cariño diario que me brinda el hincha de Boca, ha sido para mí un orgullo dirigir a uno de los clubes más grandes del mundo.

Y por último, será imborrable la histórica movilización a Río y todos los momentos lindos que vivimos juntos. Sepan que estaré deseándoles siempre lo mejor.

Gracias, fuerza y vamos Boca!”.

La carta de despedida de Almirón

La renuncia de Almirón cayó como un balde de agua fría en Boca Predio. El hombre ni siquiera le dio lugar a Riquelme, el ídolo devenido dirigente, a intentar convencerlo de continuar. Almirón apostó todo a ganar la Copa Libertadores. Llegó a la final, en la que el conjunto al que dirigía fue superado por Fluminense. Ciclo terminado. Y se va antes de exponerse a la chance, cierta, de no clasificar al equipo para disputar la Libertadores 2024, a sabiendas de no continuaría en el club.

Un dato evidencia el derrumbe de Almirón en Boca: de los últimos 20 partidos, el cuadro xeneize ganó apenas 3, igualó 10 y perdió 7. A eso se suma que no ganó ninguno de los siete encuentros de la Copa Libertadores de los octavos de final en adelante (aunque avanzó en tres series por penales). Además, Boca no logró la victoria en los últimos dos partidos de la Copa Argentina (octavo y cuarto de final), en los que dejó en el camino a Almagro y a Talleres gracias a las atajadas de Sergio Romero en series de penales.

El resumen de los números de Almirón es negativo. Dirigió a Boca en 43 compromisos: cosechó 17 triunfos, 13 empates y 13 derrotas, con 51 goles propios y 39 ajenos. El DT no tuvo argumentos que lo sostuvieran en otros partidos importantes: perdió varios clásicos, incluidos dos contra River, por 1 a 0 en el Monumental por la Liga Profesional y por 2 a 0 en la Bombonera, hace unas semanas, por la Copa de la Liga.

