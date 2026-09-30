La ansiedad de Facundo Colidio por querer jugar ante Boca y la falta de definición por el escenario para el desquite en Brasil

Si bien todavía faltan más de 10 días para que se abra la llave de semifinales de la Copa Sudamericana entre Boca y Vasco Da Gama, ya se palpita este gran cruce que tiene varios condimentos que potencian la rivalidad. El caso más emblemático es el de Facundo Colidio, que si bien no podrá participar de ninguno de los dos partidos por esta inhabilitado por la Conmebol, sigue apareciendo en escena porque, según su compañero Santiago Sosa, está pendiente día tras día de alguna noticia que pueda desanudar su situación y le permita ser parte de esta definición.

Colidio no podrá estar en ninguno de los dos partidos ante Boca por un artículo reglamentario que le impide disputar el certamen continental, ya que por una demora administrativa de Vasco Da Gama, el delantero ex River fue anotado por el equipo brasileño tres horas más tarde del cierre de las listas para la etapa final de la Copa Sudamericana, por lo que quedó inscripto en el conjunto millonario.

Santiago Sosal el volante de Vasco Da Gama, contó cómo vive Colidio la imposibilidad de poder jugar ante Boca. (Photo by Riquelve Nata/Sports Press Photo/Getty Images) Sports Press Photo - Getty Images South America

Frente a este escenario es que su compañero Santiago Sosa contó cómo vive Colidio esta situación y reveló: “Facundo es hincha de River. Todos los días le pregunta al director deportivo si puede jugar contra Boca, pero Conmebol no lo permite. Será una baja muy sensible para nosotros”, contó el volante en radio La Red.

Además, Sosa habló acerca de lo que imagina que será el duelo con Boca y contó: “Sabemos que Boca es un gran equipo. Tenemos que jugar con inteligencia para intentar decidir el partido aquí nuestra casa. Vamos a hacer un trabajo defensivo sólido en Argentina. Tenemos grandes jugadores, confiamos en nosotros mismos”.

Facundo Colidio con la camiseta de Vasco Da Gama

Dónde se jugará la revancha

Vasco da Gama y Boca definirán al finalista de la Copa Sudamericana en un cruce que reedita un antecedente de hace 25 años, cuando ambos se enfrentaron por la Copa Mercosur 2001 con dos empates 2 a 2. En esta oportunidad se medirán también en un cruce de ida y vuelta: el primer partido se disputará el 13 de octubre, desde las 21.30, en la Bombonera, mientras que el desquite previsto para el 20 de octubre a la misma hora, todavía no tiene sede confirmada.

La definición del estadio para el segundo encuentro es un tema de discusión entre los dos clubes. Es que el Consorcio Maracaná, integrado por Flamengo y Fluminense, rechazó en dos oportunidades el pedido de Vasco da Gama para utilizar ese escenario, con el argumento de que el estado del campo de juego se encuentra afectado por la cantidad de partidos disputados en ese espacio.

Vasco conta com apoio operacional da FERJ para tentar mandar jogo contra o Boca Juniors em São Januário.



A federação está auxiliando nas conversas com os órgãos de segurança para viabilizar a ampliação do setor destinado aos visitantes.



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Ante esa negativa, los dirigentes del club carioca evalúan como alternativa utilizar el São Januário, su estadio habitual, aunque su capacidad para 21.800 espectadores es inferior al mínimo de 30 mil que exige la Conmebol para una instancia de semifinales, por lo que el club deberá tramitar una autorización especial ante el organismo y en esa negociación el club brasileño accedería a darle 4000 localidades a Boca para tratar de destrabar el permiso. Pero también manejan una tercera opción es el estadio Nilton Santos, donde juega Botafogo, aunque el partido debería disputarse sobre césped sintético, una superficie sobre la que Boca no quiere que se juegue la semifinal.