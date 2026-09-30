La UBA nombró Doctor Honoris Causa a Messi: le entregarán el reconocimiento antes de su despedida de la selección

La Universidad de Buenos Aires (UBA) distinguirá a Lionel Messi con un Doctorado Honoris Causa, la máxima distinción académica de esa casa de altos estudios. El reconocimiento fue aprobado por el Consejo Superior por unanimidad y será entregado el próximo martes 6 de octubre en la previa del partido de despedida del Diez con la selección argentina.

El conjunto nacional se enfrentará a Benín en el estadio Monumental, en lo que será el último de los tres amistosos que jugará el equipo como parte de las fechas FIFA, y el único donde jugará el astro del fútbol.

La resolución del consejo superior -integrado por el rector, los decanos de las 13 facultades y representantes de los claustros de profesores, graduados y estudiantes- destacó la trayectoria deportiva de Messi y, en particular, su desempeño como referente del seleccionado argentino.

Messi es llevado en hombros por sus compañeros tras la victoria sobre Inglaterra en la semifinal de la Copa del Mundo en Atlanta Rebecca Blackwell - AP

Su recorrido, afirmó el documento, representa “un ejemplo de excelencia, perseverancia, humildad y ejercicio ético en el desarrollo de su actividad, así como de compromiso con la representación nacional de la República Argentina, valores que esta universidad promueve históricamente”.

También repasó los principales logros conseguidos por la selección durante la etapa en la que Messi ejerció como capitán. Entre ellos mencionó la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024.

La resolución incorporó, además, el subcampeonato obtenido en el Mundial 2026 y sostuvo que, con esos resultados, Messi integró el primer plantel argentino en conseguir cuatro títulos consecutivos con la selección mayor.

El rector de la UBA, Ricardo Gelpi, explicó que la distinción busca reconocer no solamente la dimensión deportiva de Messi sino también aspectos de su personalidad y su influencia fuera de las canchas.

La Facultad de Derecho de la UBA

“Más allá de lo que todas y todos los argentinos conocemos de Messi, independientemente de los números, las estadísticas que dan cuenta de su condición como deportista, queremos reconocer también a una persona humilde, perseverante, ejemplo y embajador de nuestra cultura popular y de nuestra identidad nacional”, sostuvo Gelpi.

En esa línea, señaló que el reconocimiento apunta a poner en valor la “transcendencia e influencia” del futbolista y sus logros como exponente del deporte argentino.

En tanto, el vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, también destacó el vínculo de Messi con la camiseta argentina.

“Supo transmitir los valores de la camiseta argentina y representarla con coraje y respeto, y así logró llevarla a lo más alto del fútbol mundial”, afirmó.

Lionel Messi jugará su último partido con la selección argentina el 6 de octubre frente a Benín, en el Monumental ROBERTO SCHMIDT - AFP

Agregó que el Doctorado Honoris Causa constituye un reconocimiento que excede la carrera deportiva y lo definió como un “homenaje y un agradecimiento” realizado por la universidad “en nombre de toda la sociedad argentina”.

La UBA enmarcó esta decisión en una tradición de universidades de distintos países que otorgaron distinciones honoríficas a figuras cuya trayectoria en el deporte alcanzó una especial trascendencia y que son consideradas referentes por su influencia y los valores asociados a su actividad.