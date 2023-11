escuchar

Decía Alberto J. Armando, viejo conocedor del Mundo Bo­ca, que los partidos se juegan los domingos, pero se ga­nan en la semana. Que a veces no alcanza con meter más goles que el rival para alcanzar el re­sultado desea­do. Armando fue, para muchos, el mejor pre­si­dente que tuvo el club. Un espejo para las próximas ca­madas de diri­gen­tes. Sin embargo, una voz autoriza­da de la política xeneize, atento a los acon­teci­mientos de este martes, no duda en afirmar: “Si Don Alberto se le­van­ta­ra de la tumba…”.

Ocurre que las elecciones en Boca quedaron teñidas de todo tipo de denuncias y suspicacias, tanto de un lado como del otro de la grie­ta. La decisión judicial de postergar las elecciones en Boca generó un fuerte impacto a muy pocos días de la votación, prevista originalmente para el sábado 2 de di­ciembre y luego re­programada para el domingo 3. Por ahora, ni una cosa ni la otra. Todo se desencadenó a partir de una de­nuncia de so­cios de la comuni­dad judía, que se veían im­pedidos de emitir su su­fra­gio por motivos religiosos. Pro­ducto de ese reclamo, la Justicia por­teña or­denó a Boca a postergar un día el acto eleccionario. Pero la bomba terminó de explotar este martes, cuando la jueza Alejandra Débora Abrevaya, a cargo del Juzgado Nacional de Primera Instan­cia en lo Civil Nº 11, dio lugar a un reclamo presentado por la oposi­ción, a nombre de An­drés Ibarra, y re­solvió suspender las elecciones en Boca por “irre­gularida­des detectadas en el padrón”. ¿Se vota este domingo? ¿Con qué padrón?

Riquelme señala el escudo de Boca en la conferencia de prensa

La denuncia inicial (presentada internamente en Brand­sen 805), por la supuesta mala inclusión de más de 13.000 so­cios activos, data de 2021, y es un tema del que se venía ha­blando en Boca desde hace rato. Se sa­bía que era una bomba a punto de estallar. Por lo pronto, la jueza Alejandra Abrevaya citó a una audiencia de conci­liación este jueves a las 12 entre ambas listas, a pedido de Ibarra-Macri. De no haber acuerdo, lo más probable es que las elecciones se poster­guen hasta 2024. Una vez realizada la media­ción, Boca tendría 72 horas de plazo para apelar el fallo. Y la jueza, otras 72 horas para dar vista a la fiscalía. Si el dictamen se man­tiene firme y Boca tampoco acepta la sentencia, el club po­dría recurrir a la Cámara de Apelaciones, a riesgo de que los comicios se pospongan, como mínimo, hasta marzo del año pró­ximo.

Tanto Andrés Ibarra como Mauricio Macri fueron en­trevis­tados en TNT Sports, en donde ambos remarca­ron su pos­tura: “Nosotros que­remos votar el domingo. Esto que pasó es una defensa a rajatabla al socio de Boca por esas irregularidades. Pero le pedimos al ofi­cialismo que en la audiencia de mediación, que podría ser este miércoles, re­co­nozcan que esos 9.000 socios no están en condiciones de votar. Y vo­tamos el do­mingo”.

Andrés Ibarra y Juan Román Riquelme

Horas más tarde, en el Hotel Libertador, Ibarra afirmó en conferencia: “Ha quedado en total evi­dencia que este oficialismo de Boca quiere truchar la elección, bien clarito. Y eso no lo vamos a per­mitir. No se puede vo­tar con un padrón trucho”.

En ese sentido, Ibarra repasó varios puntos del fallo de la jueza. Por ejemplo, el que da cuenta de 422 registros que corres­ponden a socios que poseen alta como adherentes en agosto de 2021 y tam­bién el pase a categoría de activos en la misma fecha. O el que asegura que entre los meses de agosto y no­viembre de 2021 pasaron a las categorías activo, exterior e interior 13.364 socios y se dieron de baja 65.

La respuesta de Boca

Este martes por la tarde, Boca lanzó un comunicado en el que se defendió de las denuncias de la oposición y acusó al espacio de Ibarra y Macri de no querer dejar votar a los socios. “La Comi­sión Direc­tiva cuenta con las facultades para incorpo­rar socios, de hecho, la CD que integró Andrés Ibarra bajo la presidencia de (Daniel) Angelici incorporó 51.473 socios con el mismo procedimiento que hoy se cuestiona”, aclara en su primer párrafo.

A su vez, recalca que el padrón actual de Boca cuenta con 458 socios menos que en 2019 (115.123 contra 14.665), durante la presidencia de Angelici. Menciona que “la Justicia Ci­vil en el año 2019 dijo que la Comisión Directiva deci­día la incorporación de socios y que no se podía dejar sin votar a los mismos que habían ad­quirido la condi­ción de activos con antigüedad de 2 años, caso con­tra­rio se violarían sus derechos”. Y que, de acuerdo al Es­tatuto del club y a lo que la Justicia dictaminó en la previa de la anterior elección, “pa­sado un año de ser decla­rado socio activo por la Co­misión Directiva, ese socio no puede ser cuestionado como tal”.

Boca vive en un estado de convulsión permanente y alcanzó su pico en las elecciones, por ahora suspendidas LUIS ROBAYO - AFP

Consultada por LA NACION, una fuente del oficia­lismo asumió que “podrían existir irregularidades”, aunque afectarían a alrededor de 3.600 socios y no a 13.364 como apunta la oposición.

La realidad es que el Estatuto del club no es del todo claro. En su artículo 6 establece que “el número de so­cios es ilimi­tado”, aun­que en su artículo 19 señala que los socios adherentes “ten­drán prioridad para pasar a las de­más categorías”. El 9, en tanto, asevera que “la CD fijará periódicamente el cupo para esta categoría conforme la política de ingreso, la capacidad del estadio y las al­tas y bajas que se produzcan”.

Cerca de las 20, mientras un grupo se socios realizaba un banderazo en las inmediaciones de la Bombonera bajo la consigna “Con Boca no se jode, dejen elegir al hincha”, Juan Román Riquelme tomó la pa­labra en la sala de prensa del estadio. Lo acompañaron el abogado Walter Krieger, Mariano Herrón y varios entrenadores de Inferiores, que oficiaron de aplaudidores.

“Ojalá que la jueza vuelva a firmar un papel y tengamos la suerte de decirles a los hinchas que vamos a vivir una fiesta el día domingo. El tiempo demuestra que no miento. Que este señor (por Macri) deje que los hinchas de Boca pueden votar”, dijo el vice. Y disparó: “Si permitimos que estos señores vuelvan al club, no se va a votar nunca más. Lo privatizan, lo venden y no se vota más”. Habló de persecución judicial contra su familia y adelantó: “Hace poco dije que ganábamos 95 a 5. Me parece que ganaremos por un poquito más…”. ¿Del padrón? Ni una sola palabra.

Quien sí se refirió a ese tema fue el doctor Krieger, quien abrió la conferencia y detalló ciertas falencias del fallo de Abrevaya. Entre ellas, el punto en el que indica que una gran cantidad de socios se habían adherido al club en días sábados y domingos, cuando la oficina de socios se encontraba cerrada. “Se ve que miró el calendario del 2023″, dijo Krieger a modo de chicana, aunque con justa razón.

Juan Román Riquelme, en la conferencia de este martes Captura de Video

Lejos de ser algo aislado, este escenario que anticipó LA NACION como posible suele ocurrir con frecuencia en los clubes. Las partes in­volucra­das analizan con lupa los pa­drones y observan lo que conside­ran inade­cuado. De he­cho, ocurrió recientemente en San Lo­renzo, In­de­pen­diente, Vélez y Ferro Carril Oeste, por diferentes razones.

En el caso puntual de Boca, la Comisión Electoral del club (integrada por tres miembros del oficialismo) es la que pri­mero analiza y da lugar o no a cada petición. Ese orga­nismo, por ejemplo, reconoció que el em­pre­sario gastro­nómico Oscar Longarela, quien era candi­dato a vo­cal titu­lar por la lista de Riquelme, no con­taba con la antigüedad co­rres­pondiente para ocupar ese cargo y debió ser reem­plazado por otro di­rigente (Carmelo Messina). Pero el club no hizo lugar al re­clamo de los casos de los socios activos en condiciones de votar que observó la opo­sición, con lo que el paso siguiente fue ir a la Justicia.

Hasta Cristina Kirchner, actual vicepresidenta de la Na­ción, se hizo eco del fallo Judicial que postergó las eleccio­nes en Boca. “Postales de una mañana argen­tina: Macri confirmó su impunidad en la causa por la muerte de los 44 tripulantes del ARA San Juan, revocó mi sobresei­miento en la causa del dinero K y, como parece que no gana, con­siguió que el Poder Judicial suspenda las elecciones en Boca a cinco días de su rea­lización”, tuiteó la exmandataria.

Una historia atravesada por la política, con miles de socios de Boca como rehenes que exigen transparencia y respeto por sus derechos.

Una agenda deportiva alterada

Además del orden institucional, la postergación de las elecciones altera además la agenda del plantel xeneize. Frente a este contexto de incertidumbre, la entidad de la Ribera se verá obligada a retrasar varias urgencias que resolver en las próximas semanas, ya enfocado en un 2024 que tendrá un fuerte impacto económico por la no clasificación a la Copa Libertadores.

Como primera medida, el plantel (licenciado hasta el 26 de diciembre) precisa un entrenador a la altura, que los motive y potencie futbolísticamente, que trabaje con libertad y pueda encarar una pretemporada muy necesaria para algunos integrantes. Pero que también tenga un ojo clínico para elegir refuerzos que potencien al equipo en el mercado de pases de verano.

¿Será Riquelme quien elija y contrate un DT sin saber si ganará las elecciones? Del lado del oficialismo hay hermetismo con el nombre que tendría apuntado Riquelme. Se dejó trascender el nombre de José Pekerman, con quien el ídolo habló mientras aguardaban la respuesta de Gerardo Martino y no volvió a comunicarse con él tras la negativa del Tata. Pekerman sabe que en Boca lo único que sirve es ganar la Libertadores, pero justamente el escenario 2024 le permitiría trabajar con cierta tranquilidad para apuntarle al gran objetivo un año después.

Hace rato que viene dando vueltas el nombre de José Pekerman como posible DT de Boca; todo está por definirse

También se lo nombró a Gabriel Milito, quien emigró inesperadamente de Argentinos, en donde tenía contrato hasta 2027. A Eduardo Domínguez, finalista de la Copa Argentina con Estudiantes. Y Diego Martínez, que condujo a Huracán a lo más alto de la Zona B de la Copa de la Liga y este domingo jugará cuartos de final con Platense, siempre fue del agrado de JR. E incluso hubo voces que mencionaron la posibilidad de recurrir a un DT extranjero. Solo Román sabe quién reemplazará al interino Herrón, que volverá a la Reserva.

Del otro lado todo parece más claro. Andrés Ibarra y Macri consideran que el adecuado para conducir a Boca es Martín Palermo, que lleva diez años como entrenador y llegaría con el pergamino de clasificar a Platense a los cuartos de final de la Copa de la Liga. “Desde que empecé mi carrera como DT siempre dije que mi sueño era dirigir a Boca alguna vez”, reconoció el Titán. Macri fue más allá en TNT Sports. “Mi sueño es que el director deportivo sea Guillermo Barros Schelotto”.