¿Llega Enner Valencia? La apuesta de Boca por otro goleador experimentado, aunque lejos de su mejor versión

La política de refuerzos de Boca es uno de los grandes talones de Aquiles de la gestión de Juan Román Riquelme. Salvo excepciones, desde su asunción como responsable del fútbol del club -y, desde 2023, como presidente-, la mayoría de los futbolistas incorporados no terminó rindiendo de la forma que se esperaba. A eso se sumó también una buena cuota de mala fortuna: Adam Bareiro, que había comenzado de muy buena manera su etapa en el club, padece una lesión lumbar muy similar a la que terminó con Edinson Cavani fuera de la institución y por eso la dirigencia ya se mueve en el mercado en busca de un reemplazante. El apuntado es otro delantero de experiencia, con un historial pesado en su selección, pero que viene de un paso irregular por el fútbol mexicano y podría recalar en el Xeneize en condición de libre: Enner Valencia.

Uno de los máximos ídolos del fútbol ecuatoriano, que en Norteamérica 2026 disputó su tercer Mundial con la selección de su país y le marcó un gol de penal a Argentina en la última fecha de las eliminatorias, en Guayaquil, es el principal candidato a convertirse en el cuarto refuerzo del conjunto de Rodolfo Arruabarrena, tras las llegadas de Sebastián Villa, Leandro Lozano y Álvaro Montero.

Ante Newell's, Boca ganó con lo justo luego de desperdiciar varias situaciones claras de gol Juan José García - FOTOBAIRES

Valencia, de 36 años, terminó su vínculo con Pachuca durante el Mundial, en el que fue titular en los cuatro partidos del equipo de Sebastián Beccacece -además llevó la cinta de capitán en los dos primeros, ante Costa de Marfil y Curazao-, pero no convirtió goles y fue reemplazado en tres de ellos. Pese a ser el máximo goleador de la historia de Ecuador, con 49 tantos en 109 partidos, quedó en el centro de las críticas de los hinchas por su bajo rendimiento. El técnico tampoco escapó a las críticas por sostenerlo en el equipo. Tuvo situaciones para llegar al medio centenar de goles, pero no pudo convertir y su equipo lo sufrió: marcó apenas dos tantos en todo el torneo y quedó eliminado por México en los 16avos de final.

Valencia había sido elogiado por Juan Román Riquelme luego de su participación en el Mundial de Qatar, donde marcó tres goles en tres partidos, dirigido por Gustavo Alfaro, aunque no logró superar la fase de grupos.

Valencia, ante Argentina en la última fecha de las eliminatorias: en su partido 100 en la selección, convirtió de penal y forzó la expulsión de Nicolás Otamendi Franklin Jacome - Getty Images South America

Sin embargo, el paso del tiempo también le fue pasando factura al atacante, que cumplirá 37 años dentro de tres meses. Si bien mantuvo una buena cifra goleadora, hoy participa mucho menos del juego y ya no tiene la potencia que en sus mejores años le valió el apodo de Superman.

Entre 2023 y 2025 marcó 31 goles en 100 partidos con Inter de Porto Alegre, mientras que en su último año en los Tuzos convirtió ocho en 22 encuentros, aunque no siempre como titular. Además, comenzó tarde el 2026 por una lesión muscular que lo mantuvo alejado de las canchas desde noviembre de 2025 hasta mediados de febrero del año siguiente.

En su último año en Pachuca, el ecuatoriano convirtió ocho goles en 22 partidos y brindó una asistencia

La directiva de Pachuca decidió no renovar su contrato, no tanto por su nivel, ya que seguía siendo una alternativa confiable, sino para liberar cupos de extranjeros y reforzarse en otros sectores de la cancha donde tenía más urgencias.

La posición de número nueve fue una de las primeras que pidió reforzar Arruabarrena, ya que Bareiro no se encuentra a disposición y, si bien por el momento no será operado de una discopatía lumbar, su evolución se evaluará día a día y no hay una fecha estimada para su regreso a los entrenamientos con el grupo.

En las últimas horas, Boca avanzó en las charlas con Gonzalo Vargas, representante de Valencia, quien se encuentra en Ecuador a la espera de definir su futuro. En este mercado también fue pretendido por Jorge Sampaoli para Talleres, ya que el técnico lo dirigió en sus comienzos en Emelec, aunque finalmente esa posibilidad no prosperó. También recibió un sondeo de Emelec, pero el jugador descartó regresar a su país.

Rodolfo Arruabarrena pretende reforzar la delantera con al menos dos jugadores; Enner Valencia es uno de los principales apuntados ANDRES PINA/PHOTOSPORT - PHOTOSPORT CHILE

Por lo pronto, hasta cerrar una incorporación, Arruabarrena seguirá contando con Miguel Merentiel como referencia de área y con Milton Giménez como primera alternativa. La idea era contar con el nuevo atacante para la serie ante O’Higgins por la Copa Sudamericana, pero las tratativas se demoraron algunos días más, ya que dependían, en parte, de lo que sucediera con Bareiro. En principio, Boca negocia con Valencia un contrato por un año con opción de extenderlo por una temporada más. Además, el club tiene un cupo de extranjero disponible tras la salida de Marcelo Saracchi a Houston Dynamo, de la MLS.

Valencia no era la primera opción, pero en Boca lo consideran una “oportunidad de mercado”: se trata de un futbolista que viene de competir en el Mundial, con trayectoria en clubes grandes y que podría ponerse rápidamente a disposición. La duda pasa por su edad y su estado físico, por lo que no se descarta que, aun si se concreta su llegada, el club insista por otro delantero con una proyección mayor a mediano plazo.

Chimy Ávila, de 32 años, también interesa en Boca, más allá de la posible llegada de Valencia @realbetisbalompie

En esa lista aparece Ezequiel Ávila, también con el pase en su poder tras un flojo semestre en Betis, donde no tuvo el nivel ni la continuidad deseada con Manuel Pellegrini y convirtió apenas tres goles en 30 partidos.

En Boca urge incorporar un goleador y apuesta a que la jerarquía de Valencia alcance para cubrir una vacante clave, aun cuando los mejores años del ecuatoriano parecen haber quedado atrás.