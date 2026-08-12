Merentiel sigue con su sequía de gol en Boca y Arruabarrena bromeó: “Está en racha en el truco, ahí sí me gana”

Desesperación, fastidio, decepción, frustración... Esos son algunos de los sentimientos que invaden a Miguel Merentiel partido tras partido con la camiseta de Boca. Si bien en cada encuentro se ofrece solidario con el juego del equipo, el delantero uruguayo atraviesa una sequía que inquieta, aunque el entrenador del conjunto xeneize, Rodolfo Arruabarrena tenga palabras lógicas de apoyo para el atacante, que ya acumula seis partidos sin poder convertir, pero que en lo que va de la temporada tiene registros muy pobres para lo que necesita el equipo de la Ribera si aspira a ganar la Copa Sudamericana y pelear los torneos domésticos.

La urgencia de Boca de poder traducir todo su buen rendimiento en goles es lo que expone todavía más la falta de contundencia de Merentiel. La presencia ofensiva de Santiago Ascacibar maquilla la escena y hace que todos los cuestionamientos no recaigan en el atacante charrúa. En el juego ante deportivo Recoleta estrelló un cabezazo en el palo con el partido 0-1 y después habilitó a Leonel Flores para el golazo que selló el 3-1, en el partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana. Sin embargo, resulta demasiado poco para un equipo que en partido generó por encima de 30 ocasiones de riesgo frente al arco rival.

"NO ESTÁ EN RACHA... ESTÁ EN RACHA EN EL TRUCO, AHÍ SÍ ME GANA", el Vasco Arruabarrena y una divertida respuesta sobre el presente de Merentiel con el gol. pic.twitter.com/ydCIzt4YCv — SportsCenter (@SC_ESPN) August 12, 2026

“No está en racha. Está en racha en el truco. Al truco sí me gana... liga bastante, pero en el partido hace todo. Estuvo activo, le anularon un gol. Sé que no es la posición más cómoda para él, pero se acomoda a eso. No me gusta hablar mucho de los jugadores, pero es un chico que suma mucho y me hubiese gustado que convirtiese porque todo delantero necesita el gol. Pero trabaja muy bien y ya vendrá el momento. No tiene que apurarse o desesperarse”, con esta frase Rodolfo Arruabarrena buscó explicar la anemia goleadora de Merentiel, que en los últimos 23 partidos que disputó con la camiseta de Boca marcó 4 goles.

Ahora bien, se trata de un momento aislado, sino que el uruguayo desde hace tiempo que no encuentra su mejor versión a la hora de la definición. En este 2026 apenas tiene 7 goles en 32 partidos y en 2025 tampoco tuvo una producción demasiado alentadora en términos de tantos con la camiseta del conjunto xeneize, ya que en 45 encuentros entre oficiales y amistosos convirtió 16 goles, pero también tuvo dos rachas negativas sin poder convertir más extensas que la actual.

VER OTRA VEZ PARA CREER: ¿cómo se explica este palo de Merentiel y el doble travesaño de Delgado? pic.twitter.com/xsPnjxFto5 — SportsCenter (@SC_ESPN) August 12, 2026

En dos dos momentos del año estuvo sin marcar en más de seis encuentros: la primera fue tras el gol que le marcó a Bayern Munich en el Mundial de Clubes y que se cortó después de siete juegos en la victoria de Boca ante Banfield cuando marcó el primero de los goles del conjunto xeneize. Y el segundo registro negativo comenzó después de los dos tantos que le marcó en el 2-0 ante Talleres de Córdoba que fue el 11 de noviembre de 2025 y se terminó después de ocho encuentros, en marzo de 2026, cuando celebró en el empate 1-1 frente a Gimnasia de Mendoza, por el Torneo Apertura.

También tuvo un momento de sequía en su primera temporada en Boca, ya que en 2023, entre el 3 de marzo y el 29 de abril, estuvo ocho partidos sin marcar entre el torneo local y la Copa Libertadores. Una racha que volvió a repetirse, pero en siete encuentros, entre el 23 de agosto y el 29 de septiembre, con encuentros de Copa de la Liga, Argentina y Libertadores.

El gol es de Ascacibar pero el movimiento de Merentiel es excelente!



Arrastró las marcas sin tocar la pelota. Recontra inteligente el uruguayo 👏🏼 pic.twitter.com/PmO41VfyJ3 — Jorge Parietti (@jorgeparietti) August 12, 2026

Ahora bien, también en 2024 tuvo una marca de 429 minutos sin convertir (82′ ante Central Córdoba, 90′ con Lanús, 88′ frente a River, 69′ contra Belgrano, 71′ con Unión y 29 ante Racing), lo que llevó a que el entrenador Diego Martínez determina poner desde el arranque en el clásico ante la Academia, por el torneo local, al juvenil Luca Langoni.

Hugo Ibarra, Mariano Herrón, Jorge Almirón, Martínez, Fernando Gago, Miguel Ángel Russo, Claudio Úbeda y Arruabarrena, todos los entrenadores que tuvo Merentiel desde su desembarco de Boca le dieron rodaje a uruguayo y confiaron en su poder ofensivo, aunque en esta oportunidad, como única referencia de área queda más expuesto que en otra oportunidades.

Miguel Merentiel pasa por un momento de anemia goleadora en medio de un equipo genera muchas ocasiones Manuel Cortina

El contraste con otros pasajes de su ciclo es evidente. Acumula 58 goles en 178 partidos con la camiseta de Boca y durante tres años y medio fue el futbolista más confiable en cuanto a presencia y aporte en ataque, ya que se adaptó a cada circunstancia, porque jugó por afuera o acompañando a centrodelanteros como Darío Benedetto, Edinson Cavani, Milton Giménez o Adam Bareiro.

Este momento de Merentiel y el desembarco de Enner Valencia podría poner en jaque la permanencia como titular del uruguayo, ya que en el ataque de Boca el desempeño de Flores es determinante, el aporte de Aranda es fundamental y los volantes que utiliza Arruabarrena para darle juego a su equipo son determinantes para la estructura del conjunto xeneize. Por lo tanto y más allá de las palabras del entrenador, La Bestia parece que, de continuar su anemia goleadora, podría quedar enjaulada.