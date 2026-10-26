Balón de Oro 2026, en vivo: así se puede ver online la ceremonia del mejor jugador del mundo

Este lunes 26 de octubre, a partir de las 17 (horario argentino), en The London Palladium de Londres, Inglaterra, se realiza la gala del Balón de Oro 2026. Lionel Messi (Inter Miami), Lamine Yamal (Barcelona), Harry Kane (Bayern Múnich) y Kylian Mbappé (Real Madrid) se perfilan como los máximos favoritos a quedarse con el galardón. En la Argentina y en la mayoría de los países del mundo, la ceremonia se puede ver en vivo únicamente por streaming a través de DAZN y la plataforma del Balón de Oro.

El último ganador fue Ousmane Dembélé, el talentoso jugador de París Saint Germain (PSG). En la votación quedó delante del español Lamine Yamal (Barcelona) y del portugués Vitinha y se adjudicó el galardón por primera vez en su carrera. Así, se convirtió en el sexto francés en quedarse con el Balón de Oro, dejando al país galo en lo más alto de las coronaciones, con ocho, junto a la Argentina, que ganó todos gracias a Lionel Messi que obtuvo ocho (Alfredo Di Stéfano y Omar Sívori lo ganaron bajo la nacionalidad española e italiana, respectivamente, ya que antes de 1995 solo lo podían ganar europeos).

Ousmane Dembélé ganó el Balón de Oro 2025 y está nominado para ganarlo en este 2026 FRANCK FIFE - AFP

Cómo ver online la ceremonia del Balón de Oro 2026

La ceremonia del Balón de Oro 2026 se llevará a cabo este lunes en Londres, Inglaterra, y se transmite en vivo únicamente por streaming a través de DAZN y la plataforma del Balón de Oro (se requiere tener una suscripción activa).

La ceremonia de entrega del Balón de Oro 2026 se podrá ver en vivo a través de la plataforma DAZN

Los otros reconocimientos que se entregarán serán: Balón de Oro femenino, Trofeo Kopa masculino y femenino (a los mejores Sub 21), Trofeo Lev Yashin masculino y femenino (mejores arqueros), Trofeo Gerd Müller masculino y femenino (máximos goleadores entre clubes y selecciones), Trofeo Johan Cruyff masculino y femenino (mejores DT’s), Club del Año masculino y femenino, y Premio Sócrates (reconoce a quienes realizaron acciones solidarias).

Apuestas para el Balón de Oro 2026

Harry Kane: 1.67

Lamine Yamal: 2.25

Kylian Mbappé: 13.00

Lionel Messi: 21.00

Rodri: 41.00

Michael Olise: 45.00

Khvicha Kvaratskhelia: 67.00

Fabián Ruiz, Ousmane Dembélé y Jude Bellingham: 101.00

Erling Haaland y Vitinha: 151.00

Pau Cubarsí, Declan Rice y Vinicius Jr.: 201.00

Harry Kane es el máximo candidato a ganar el Balón de Oro 2026, según las apuestas CARINA JOHANSEN - NTB

Todos los ganadores del Balón de Oro