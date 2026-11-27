En medio de la misión que emprendió Boca por seguir sumando títulos, Miguel Merentiel también se trazó un objetivo personal para lo que queda del año: meterse entre los 20 máximos goleadores de la historia del club. El uruguayo atraviesa un gran momento futbolístico, tiene un peso importante en el vestuario y disfruta del reconocimiento de los hinchas, que lo ovacionaron en los últimos partidos. A los 30 años, y con contrato hasta diciembre de 2027, ya le transmitió a su representante el deseo de vestir la azul y amarilla hasta el final de su carrera.

Merentiel comenzó 2026 en el puesto 28 de la tabla histórica de goleadores de Boca, junto a Marcelo Delgado, y a lo largo del año dejó atrás a José Borello, Alfredo Rojas, Jorge Comas y Ricardo Gareca, entre otros nombres destacados. Con 67 tantos, hoy está 22° y a cuatro goles de Darío Benedetto (71), el dueño del puesto que vino a pelear a comienzos de 2023. Si lo alcanza, festejará por partida doble, porque también igualaría la marca del brasileño Paulo Valentim y se metería en el podio de los artilleros extranjeros del club, detrás del paraguayo Delfín Benítez Cáceres (114) y de su compatriota Sergio Martínez (86).

El uruguayo trabajó en los movimientos propios de un 9 y terminó ganando la pulseada por el puesto pese a la llegada de Enner Valencia Gonzalo Colini - La Nación

El gran mérito de Merentiel fue mantener su promedio de gol. Marcó 18 en su primer año en Boca, 17 en el segundo, 15 en el tercero y lleva otros 17 en este 2026. En el medio, Boca cambió de entrenadores y de esquemas e incorporó a varios delanteros de jerarquía, pero siempre encontró la manera de jugar y convertir. Y casi nunca dejó de estar a disposición.

De los 213 partidos que disputó Boca desde su llegada, la Bestia jugó 192. Apenas se perdió 12 por problemas físicos, uno por suspensión y otro por haber sido citado a la selección. Las otras siete veces estuvo en el banco y no ingresó, generalmente cuando Boca preservó a buena parte del equipo para algún encuentro decisivo.

Merentiel es, además, uno de los favoritos de Arruabarrena. Se llevan muy bien, aunque eso no impidió que el entrenador se inclinara por Enner Valencia para el partido de ida de las semifinales de la Copa Sudamericana ante Vasco da Gama. Desde la llegada del DT, Merentiel comenzó un trabajo específico en los entrenamientos para incorporar algunos movimientos propios de un 9: cómo moverse entre los centrales, cuándo trazar una diagonal y, sobre todo, mejorar la definición, un aspecto del juego en el que todavía tiene margen para crecer, porque así como convirtió ocho goles y es el máximo artillero del equipo desde el regreso del Vasco, también desperdició varias situaciones claras.

El delantero, a su vez, asumió un mayor protagonismo en el vestuario. El año pasado llevó la cinta de capitán en el Mundial de Clubes, donde les convirtió a Benfica y Bayern Munich, y desde que volvió Leandro Paredes se convirtió en uno de sus principales laderos. Es uno de los hombres de mayor confianza del campeón del mundo y, junto con Lautaro Blanco, lo acompaña en la conducción del grupo. Merentiel aporta desde otro lado: las bromas, el buen humor y los festejos alocados.

Frente a Atlético Mineiro desperdició varias chances, pero convirtió el 2-0 que sentenció la final y celebró su tercer título con Boca Fernando Vergara - AP

Cuando Juan Román Riquelme decidió incorporarlo, Boca buscaba un delantero que pudiera ocupar distintos puestos. Lo había visto en un partido de Godoy Cruz ante River, en 2021, el día que Merentiel convirtió un gol y se acercó a una cámara de televisión para gritar: “¡Soy una bestia!”. Llegó cuando Hugo Ibarra contaba con Benedetto, Luis Vázquez y Nicolás Orsini como centrodelanteros, aunque también podía jugar por afuera, donde se alternaban Luca Langoni y Norberto Briasco.

Boca pagó 798.474 dólares por un préstamo de un año y en noviembre de 2023, antes de que venciera, desembolsó otros tres millones para adquirirle a Palmeiras el 70% del pase. En el nuevo contrato le fijó una cláusula de rescisión de 18 millones de dólares. Casi cuatro años después, Merentiel es uno de los mejores de la gestión de Riquelme.

Merentiel, con la máscara de Chucky durante los festejos en Barranquilla: es uno de los más bromistas del plantel y contribuye al buen clima interno Prensa Boca

Su representante es Marcelo Tejera, otro uruguayo que pasó por Boca, donde disputó 20 partidos en 1994. Merentiel le manifestó su deseo de conseguir un contrato largo, idealmente por cinco años, que le permita dar un salto económico. Está cómodo en la Argentina, donde vive junto a su esposa, Victoria, y sus hijos, Alma y Fausto. Salvo que surja una oferta irresistible tanto para el jugador como para el club, no imagina un futuro lejos de la Bombonera.

Es probable que Boca busque reforzar el ataque para disputar la Copa Libertadores 2027 y, al mismo tiempo, Arruabarrena ya recuperó a Adam Bareiro, que frente a Independiente Rivadavia sumó sus primeros minutos después de un semestre complicado desde lo físico. Merentiel está acostumbrado a esa clase de desafíos. Le tocó pelear por un puesto con Benedetto, compartir el ataque con Edinson Cavani y competir con Bareiro y Valencia. Siempre terminó jugando.

De sus 67 goles en Boca, 18 fueron en partidos de eliminación directa; además, le convirtió cuatro a River MAURO PIMENTEL - AFP

Por lo pronto, tiene al menos dos partidos más para cumplir con su objetivo personal: este domingo frente a Gimnasia La Plata, por los cuartos de final del Clausura, y el miércoles siguiente ante Platense, por la final de la Copa Argentina. Merentiel quiere terminar el año entre los 20 grandes goleadores de Boca. Y no piensa conformarse con eso.