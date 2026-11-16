Murió Dino Sani, campeón del mundo en 1958 con Brasil y un referente de la elegancia en el centro del campo

Dino Sani, uno de los jugadores que llevó a Brasil a su primer título mundial en 1958 en Suecia, murió en San Pablo a los 94 años. Aún no reveló la causa de la muerte del ex centrocampista de pases precisos y de reconocida inteligencia tanto adentro como afuera del país. Era el más veterano de los campeones del mundo de la selección brasileña aún con vida, un puesto que pasó a ocupar tras la muerte de Mário Zagallo, en enero de 2024.

Nacido en San Pablo el 23 de mayo de 1932, Dino creció a pocos pasos del fútbol. La casa de su familia, en la calle Diana, en Perdizes, estaba a unos 50 metros del Palestra Itália. Nieto de italianos, comenzó en las categorías inferiores de Palmeiras a los 12 años y compaginó sus primeros pasos como futbolista con un trabajo en una empresa de recambios de automóviles. En su testimonio para el proyecto de memoria de la FGV y el Museo del Fútbol, recordó que acudía al club por su cuenta, impulsado por el placer de jugar.

Tras pasar por el XV de Jaú y el Comercial, llegó al San Pablo en 1954. Fue allí donde se consolidó entre los grandes jugadores de su generación. Bajo las órdenes del húngaro Béla Guttmann, retrocedió desde el centro del campo para organizar el juego como mediocampista defensivo, posición en la que combinaba visión de juego, pases largos y calidad en los tiros libres. Campeón de San Pablo en 1957, dejó unas cifras impresionantes para un mediocampista: según el archivo histórico del club, disputó 325 partidos y marcó 113 goles entre 1954 y 1961.

Campeón del mundo de 1958 con Brasil y referente de elegancia en el centro del campo, Dino Sani falleció este domingo a los 94 años Agência O Globo

La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) confirmó en sus redes sociales el fallecimiento de Dino Sani, afirmando que deja un “legado de logros y una historia que siempre será recordada por el fútbol brasileño”. El fallecimiento también fue confirmado a GLOBO por el hijo del exjugador, que no reveló la causa de la muerte.

En el Mundial de 1958, fue titular junto a Didi y disputó los partidos contra Austria e Inglaterra. Una lesión muscular antes del partido contra la Unión Soviética le impidió seguir jugando y le dio la oportunidad a Zito. Dino siguió desde las tribunas el resto de la campaña que cambiaría la historia del fútbol brasileño. Décadas más tarde, al recordar al compañero que lo sustituyó, mostraba su admiración: “¡Tremendo jugador! Le gritaba a todo el mundo, incluso a Pelé“, le contó al proyecto de historia oral.

Dino Sani tuvo un paso como jugador y como entrenador de Boca

Su éxito internacional continuó en los clubes. En 1961, tras una etapa en Boca, decidió emigrar a Milan. Fue decisivo en la conquista del Campeonato Italiano de 1961/62 y formó parte del plantel que, en la temporada siguiente, le dio al club su primera Copa de Campeones de Europa, la actual Champions League. La victoria sobre Benfica en la final convirtió además a Milan en el primer equipo italiano en proclamarse campeón de la competición. En su galería de leyendas, el club destaca la inteligencia táctica del brasileño, que marcó 20 goles en 78 partidos con la camiseta rojinegra.

Su ascendencia italiana y el éxito en Milan llegaron a abrirle la posibilidad de disputar otro Mundial con una selección diferente. Según contó en alguna oportunidad, le preguntaron a él si quería defender a Italia en el Mundial de 1962, pero se negó. Llevaba solo unos meses en el país y no se sentía cómodo con la idea de enfrentarse a Brasil. Mientras que Mazzola, su compañero en el título de 1958, vistió la camiseta italiana en Chile, Dino se mantuvo fiel a la selección brasileña como la única de su carrera.

Dino Sani, en su época como DT de Boca

De vuelta en Brasil, puso fin a su trayectoria como jugador en el Corinthians, completando así su paso por los tres grandes clubes de la capital de San Pablo. En el Parque São Jorge, compartió el centro del campo con el joven Rivelino y ganó el Torneo Río-São Paulo de 1966. Se retiró de los terrenos de juego en 1968, a los 36 años, pero el cambio de rol fue casi inmediato: al año siguiente, asumió el mando del propio Corinthians y comenzó una larga carrera como entrenador.

Desde el banco de los suplentes, sus trabajos más destacados fueron en el Inter de Porto Alegre, con el triplete del campeonato de Rio Grande do Sul entre 1971 y 1973, y en Peñarol, bicampeón uruguayo en 1978 y 1979. En el club de Rio Grande do Sul, le dio a Falcão sus primeros minutos como profesional y participó en la construcción del equipo que conquistaría el campeonato de Brasil bajo la dirección de Rubens Minelli. También entrenó a Flamengo, a Fluminense, a Palmeiras y a Gremio (donde cerró su carrera como DT en 1992), en Argentina, volvió a B, además de haber trabajado en la selección de Qatar. La capacidad para comprender y organizar el juego, que lo había distinguido como centrocampista, tuvo su continuidad en la formación de equipos y en la creación de oportunidades para jugadores que marcarían otra generación del fútbol brasileño.

Por Thales Machado