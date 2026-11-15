España vs. Inglaterra, en vivo: el minuto a minuto del partido por la Nations League

España suma 43 partidos sin derrotas. No pierde desde el 23 de marzo de 2024, en un amistoso ante Colombia por 1-0. Por competencias oficiales, el invicto es más extenso: se remonta al 28 de marzo de 2023, en el segundo cotejo del entrenador Luis de la Fuente, por la clasificación a la Eurocopa, en un 0-2 frente a Escocia, en Glasgow.