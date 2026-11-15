España vs. Inglaterra, en vivo: el minuto a minuto del partido por la Nations League
El campeón y el tercero del Mundial 2026 se enfrentan por el primer puesto del Grupo 3 del torneo europeo
39' PT. Kane, al mando
Inglaterra necesita retomar el ritmo ofensivo. Kane retrocede para participar en el armado del juego. Lanza un pase cruzado que Bellingham conecta sin potencia y permite el control de Simón.
35' PT. Yamal engancha y dispara
No encuentra manera España de inquietar al arquero Trafford. Yamal hace una de sus jugadas características por la derecha: engancha hacia adentro ante un marcador y saca un zurdazo cruzado que se va desviado.
28' PT. Bajó el ritmo, es más parejo
Baja la intensidad del desarrollo, que es más parejo. España tiene más la pelota que en el comienzo, pero le cuesta generar peligro. Inglaterra parece tomarse un respiro y busca salir de contraataque.
Se conocen de Barcelona… ¡Pero Gordon no puede con Lamine Yamal en el Metropolitano!— SportsCenter (@SC_ESPN) November 15, 2026
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24' PT. Cobran un off-side que no era
Bellingham aprovecha el adelantamiento de líneas de España y llega con un remate que sale apenas desviado. El árbitro invalida la acción por un off-side inexistente. De haber sido gol, el VAR habría corregido al árbitro.
19' PT. Sale Pubill, lesionado
Una mala noticia para España y para el Cholo Simeone en el Atlético de Madrid El defensor Pubill sale lesionado; ingresa Pedro Porro.
17' PT. Más apuros para España
El lateral Hall esquiva a un par de rivales y llega hasta dentro del área para mandar un centro que es desviado al córner ante de que lo conecte Rogers.
14' PT. Aparece Yamal
España, superado colectivamente, necesita de alguna de sus figuras. Lamine Yamal tiene una primera intervención desequilibrante y provoca el foul y la tarjeta amarilla para Rice. El delantero de Barcelona hace gestos a las tribunas con los brazos para que baje más aliento.
¡LAMINE FÚTBOL SHOW! Cañazo de Yamal para hacer levantar a la gente en el Metropolitano.— SportsCenter (@SC_ESPN) November 15, 2026
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6' PT Ahora lo tuvo Kane
Inglaterra ahoga a España en su campo. Tras una presión de Anderson sobre Merino, la pelota le queda a Kane, que desde fuera del área saca un remate que sale junto a un poste.
3' PT. Vuelve a llegar Inglaterra
Inglaterra tiene el control en el comienzo. Presiona la salida de España y arma una jugada con la llegada, que obliga a la salida de Simón para tapar.
1' PT. Simón salva a España
Hay emociones desde el arranque. Inglaterra genera un córner, ejecutado por Rice y que Bellingham conecta casi de sobre-pique. Salva Unai Simón en gran reacción.
¡IMPRESIONANTE LA TAPADA DE UNAI SIMÓN! El arquero de España salvó sobre la línea y evitó el gol de Inglaterra de forma brillante.— SportsCenter (@SC_ESPN) November 15, 2026
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Inglaterra cambia el arquero
Thomas Tuchel cambia el arquero respecto de la formación que venció 2-1 a Croacia. James Trafford reemplaza al habitual titular, Jordan Pickford. En la zaga central ingresa Konsa por Burn. En el lateral derecho, Ben White sustituye a Trent-Alexander Arnold.
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España, con la vuelta de Yamal
Ausente ante República Checa por una lesión en una rodilla, Lamine Yamal reaparecerá en España. El delantero de Barcelona marcó un gol en el 3-2 en Wembley, por la primera fecha. Sin Dani Olmo, Mikel Merino, que suele aportar goles cuando ingresa desde el banco, será titular. Martín Zubimendi continuará como uno de los pivotes por la baja de Rodri.
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El invicto de España
España suma 43 partidos sin derrotas. No pierde desde el 23 de marzo de 2024, en un amistoso ante Colombia por 1-0. Por competencias oficiales, el invicto es más extenso: se remonta al 28 de marzo de 2023, en el segundo cotejo del entrenador Luis de la Fuente, por la clasificación a la Eurocopa, en un 0-2 frente a Escocia, en Glasgow.
Ambos ya están clasificados
Tanto España como Inglaterra están clasificados para los cuartos de final. La importancia del encuentro radica en el primer puesto, que permitirá jugar la revancha de local en la etapa siguiente. Ambas selecciones se enfrentaron por la primera jornada de la zona, en Wembley, con el triunfo 3-2 de España.
Bienvenidos al seguimiento de España vs. Inglaterra por la Nations League
Buenas tardes. Los invitamos a seguir el minuto a minuto del encuentro entre España e Inglaterra, en el estadio Metropolitano de Madrid, por la última fecha del Grupo 3 de la Nations League. Estaremos brindando información actualizada, acompañada por fotos y videos.
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