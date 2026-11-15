Godoy Cruz vs. Tristán Suárez, en vivo: el minuto a minuto del partido por la Primera Nacional

Godoy Cruz derrotó de local frente a Almirante Brown por 2-1. Con la victoria y el empate de Ferro contra Acassuso, ganó la Zona A y sueña con regresar a primera. El Tomba igualó en puntos con el conjunto de Caballito (66), pero arrasó con la diferencia de gol: +20 para los dirigidos por Pablo de Muner y +7 para los de Juan Sara.

Terminaré en el principio… 🤞🥹



¡Vamos nosotros!💙🤍💙 pic.twitter.com/5CpYPyhKux — Club Godoy Cruz (@ClubGodoyCruz) November 7, 2026

Tristán Suárez empató 0-0 contra Deportivo Maipú en su último partido y con la igualdad entre Atlanta y Midland, ganó la Zona B. Sumó 64 puntos, mientras que el Bohemio 62. Además, el equipo dirigido por José María Martínez es el conjunto al que menos le convirtieron (16) en la Primera Nacional.