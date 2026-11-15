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Godoy Cruz vs. Tristán Suárez, en vivo: el minuto a minuto del partido por la Primera Nacional

El primer ascenso se define en el estadio de Belgrano; en caso de empate habrá alargue, y de persistir la igualdad, penales

Godoy Cruz y Tristán Suárez buscan el primer ascenso a primera en Córdoba
Godoy Cruz y Tristán Suárez buscan el primer ascenso a primera en Córdoba

Una amarilla

Agustín Baldi, defensor de Tristán Suárez, cortó un contragolpe con infracción sobre Brunet y Ramírez lo amonestó. Es el primero del partido.

Gol de Godoy Cruz

Córner desde la izquierda y dos cabezazos en el área. Primero Pino, y después Axel Rodríguez, para el el Tomba se ponga 2 a 0 en la final.

Otra llegada de Tristán Suárez

Del Priore ganó de cabeza, de espaldas al arco, y la pelota le quedó a Renzo Conechny. El delantero le pegó al arco y la pelota pasó muy cerca del primer palo. Buena llegada del Lechero.

Un aviso

Tristán Suárez tuvo una aproximación peligrosa. Diego Becker llegó por la derecha, gambeteó desde la derecha y de zurda remató al primer palo. Strumia tapó el disparo.

Godoy Cruz, mejor

El equipo mendocino se agrandó tras el gol y es el que tiene la pelota. Si bien no muestra profundidad, controla el partido ante un rival que está más nervioso a la hora de resolver.

Gol de Godoy Cruz

Se hizo cargo Esteban Burgos, cruzó su remate y estableció el 1 a 0 para los mendocinos, que empiezan la final ganando.

Penal para Godoy Cruz

Un empujón en el área chica de un jugador de Tristán Suárez, sobre Rodríguez, y Nicolás Ramírez no dudó, cobró la falta y el Expreso puede ponerse al frente.

La primera aproximación

Cairus, de Godoy Cruz, buscó a Pino, goleador del Bodeguero, con un pelotazo. El atacante controló bien, pero el arquero rival, lo achicó y se quedó con la ,pelota.

Arrancó con todo

Tristán Suárez fue el que empezó a adelantarse, a presionar las salidas y a tener la pelota. Enrique, volante del Lechero, tomó la pelota y remató al arco para enviarla por arriba del travesaño.

¡Se juega!

Godoy Cruz y Tristán Suárez disputan la final por el primer ascenso a la Liga Profesional. El que gana, asciende a primera división. El que pierde tendrá una chance de jugar por el segundo ascenso. Leandro Rey Hilfer es el árbitro principal y Felipe Viola está en el VAR.

Cómo se juega la final

El partido será dirigido por el árbitro Nicolás Ramírez y por tratarse de una definición contará con VAR, a cargo de Hernán Mastrángelo. Se disputarán los 90 minutos regulares y en caso de que haya empate, habrá 30 minutos de alargue. En caso de persistir la igualdad en el suplementario, la final se definirá por penales.

Nicolás Ramírez, el árbitro de la final
Nicolás Ramírez, el árbitro de la finalManuel Cortina

Cómo llegaron hasta acá

Godoy Cruz derrotó de local frente a Almirante Brown por 2-1. Con la victoria y el empate de Ferro contra Acassuso, ganó la Zona A y sueña con regresar a primera. El Tomba igualó en puntos con el conjunto de Caballito (66), pero arrasó con la diferencia de gol: +20 para los dirigidos por Pablo de Muner y +7 para los de Juan Sara.

Tristán Suárez empató 0-0 contra Deportivo Maipú en su último partido y con la igualdad entre Atlanta y Midland, ganó la Zona B. Sumó 64 puntos, mientras que el Bohemio 62. Además, el equipo dirigido por José María Martínez es el conjunto al que menos le convirtieron (16) en la Primera Nacional.

Formaciones confirmadas

El equipo mendocino, dirigido por Pablo De Muner, formará de la siguiente, manera: Juan Strumia; Francisco Gerometta, Esteban Burgos, Diego Viera, Nahuel Brunet; Benjamín Schamine, Felipe Cairus, Vicente Poggi, Rodrigo Fernández; Axel Rodríguez y Martín Pino.

José María Martínez, DT del equipo bonaerense, saldrá a la cancha con los siguientes futbolistas: Joaquín Bigo; Brian Aguilar, Mauricio Guzmán y Agustín Baldi; Manuel Guillén, Nicolás Del Priore, Marcos Enrique y Nicolás Fernández; Renzo Conechny, Diego Becker y Kevin Colli.

Cómo ver online Godoy Cruz - Tristán Suárez

El partido será transmitido por LFPlay, la página de la AFA. Para poder verlo se requiere ser cliente y abonar $15.000. Además, la cobertura en directo de LA NACION incluirá la narración y las imágenes de las principales acciones.

Bienvenidos a la cobertura al instante

Comenzamos con el minuto a minuto del partido entre Godoy Cruz y Tristán Suárez, correspondiente a la final por el primer ascenso de la Primera Nacional a la Liga Profesional. El encuentro se jugará desde las 17 en el estadio Julio César Villagra, con arbitraje de Nicolás Ramírez.

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