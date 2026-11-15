Godoy Cruz vs. Tristán Suárez, en vivo: el minuto a minuto del partido por la Primera Nacional
El primer ascenso se define en el estadio de Belgrano; en caso de empate habrá alargue, y de persistir la igualdad, penales
Una amarilla
Agustín Baldi, defensor de Tristán Suárez, cortó un contragolpe con infracción sobre Brunet y Ramírez lo amonestó. Es el primero del partido.
Gol de Godoy Cruz
Córner desde la izquierda y dos cabezazos en el área. Primero Pino, y después Axel Rodríguez, para el el Tomba se ponga 2 a 0 en la final.
"Axel Rodríguez"— Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) November 15, 2026
Por el gol del jugador de Godoy Cruz ante Tristán Suárez. pic.twitter.com/zctSVpwRCF
Otra llegada de Tristán Suárez
Del Priore ganó de cabeza, de espaldas al arco, y la pelota le quedó a Renzo Conechny. El delantero le pegó al arco y la pelota pasó muy cerca del primer palo. Buena llegada del Lechero.
Un aviso
Tristán Suárez tuvo una aproximación peligrosa. Diego Becker llegó por la derecha, gambeteó desde la derecha y de zurda remató al primer palo. Strumia tapó el disparo.
Godoy Cruz, mejor
El equipo mendocino se agrandó tras el gol y es el que tiene la pelota. Si bien no muestra profundidad, controla el partido ante un rival que está más nervioso a la hora de resolver.
Gol de Godoy Cruz
Se hizo cargo Esteban Burgos, cruzó su remate y estableció el 1 a 0 para los mendocinos, que empiezan la final ganando.
"Esteban Burgos"— Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) November 15, 2026
Por el gol del jugador de Godoy Cruz ante Tristán Suárez. pic.twitter.com/yEk8SFNBi4
Penal para Godoy Cruz
Un empujón en el área chica de un jugador de Tristán Suárez, sobre Rodríguez, y Nicolás Ramírez no dudó, cobró la falta y el Expreso puede ponerse al frente.
La primera aproximación
Cairus, de Godoy Cruz, buscó a Pino, goleador del Bodeguero, con un pelotazo. El atacante controló bien, pero el arquero rival, lo achicó y se quedó con la ,pelota.
Arrancó con todo
Tristán Suárez fue el que empezó a adelantarse, a presionar las salidas y a tener la pelota. Enrique, volante del Lechero, tomó la pelota y remató al arco para enviarla por arriba del travesaño.
¡Se juega!
Godoy Cruz y Tristán Suárez disputan la final por el primer ascenso a la Liga Profesional. El que gana, asciende a primera división. El que pierde tendrá una chance de jugar por el segundo ascenso. Leandro Rey Hilfer es el árbitro principal y Felipe Viola está en el VAR.
Cómo se juega la final
El partido será dirigido por el árbitro Nicolás Ramírez y por tratarse de una definición contará con VAR, a cargo de Hernán Mastrángelo. Se disputarán los 90 minutos regulares y en caso de que haya empate, habrá 30 minutos de alargue. En caso de persistir la igualdad en el suplementario, la final se definirá por penales.
Cómo llegaron hasta acá
Godoy Cruz derrotó de local frente a Almirante Brown por 2-1. Con la victoria y el empate de Ferro contra Acassuso, ganó la Zona A y sueña con regresar a primera. El Tomba igualó en puntos con el conjunto de Caballito (66), pero arrasó con la diferencia de gol: +20 para los dirigidos por Pablo de Muner y +7 para los de Juan Sara.
Terminaré en el principio… 🤞🥹— Club Godoy Cruz (@ClubGodoyCruz) November 7, 2026
¡Vamos nosotros!💙🤍💙 pic.twitter.com/5CpYPyhKux
Tristán Suárez empató 0-0 contra Deportivo Maipú en su último partido y con la igualdad entre Atlanta y Midland, ganó la Zona B. Sumó 64 puntos, mientras que el Bohemio 62. Además, el equipo dirigido por José María Martínez es el conjunto al que menos le convirtieron (16) en la Primera Nacional.
Formaciones confirmadas
El equipo mendocino, dirigido por Pablo De Muner, formará de la siguiente, manera: Juan Strumia; Francisco Gerometta, Esteban Burgos, Diego Viera, Nahuel Brunet; Benjamín Schamine, Felipe Cairus, Vicente Poggi, Rodrigo Fernández; Axel Rodríguez y Martín Pino.
TITULARES ⚔️— Club Godoy Cruz (@ClubGodoyCruz) November 15, 2026
¡Vamos nosotros!💙🤍💙 pic.twitter.com/NJcyB4Cgv9
José María Martínez, DT del equipo bonaerense, saldrá a la cancha con los siguientes futbolistas: Joaquín Bigo; Brian Aguilar, Mauricio Guzmán y Agustín Baldi; Manuel Guillén, Nicolás Del Priore, Marcos Enrique y Nicolás Fernández; Renzo Conechny, Diego Becker y Kevin Colli.
Cómo ver online Godoy Cruz - Tristán Suárez
El partido será transmitido por LFPlay, la página de la AFA. Para poder verlo se requiere ser cliente y abonar $15.000. Además, la cobertura en directo de LA NACION incluirá la narración y las imágenes de las principales acciones.
Bienvenidos a la cobertura al instante
Comenzamos con el minuto a minuto del partido entre Godoy Cruz y Tristán Suárez, correspondiente a la final por el primer ascenso de la Primera Nacional a la Liga Profesional. El encuentro se jugará desde las 17 en el estadio Julio César Villagra, con arbitraje de Nicolás Ramírez.
Más leídas de Fútbol
- 1
- 2
La selección, en la noche de las tribunas vacías: poco aliento, indiferencia y un golpe para Tapia
- 3
Muerte de Jesús de Miguel: la federación española le aplicó la máxima sanción al arquero Jesús Owono
- 4
Rodolfo Arruabarrena no se conforma con la final de Copa Argentina: “Somos Boca. Queremos pelear por todo”