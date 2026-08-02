Se conoció el fixture desde la 4a hasta la 7a fecha de la Liga Profesional de Fútbol

La Liga Profesional de Fútbol de la AFA confirmó este fin de semana cómo será la la programación de las fechas 4 a la 7 del Torneo Clausura con varios cruces muy calientes entre los que se destacan el duelo entre Boca y Vélez, por la cuarta jornada, el clásico entre San Lorenzo y Huracán y Argentinos Juniors con Racing.

Además, en la quinta fecha se concentrarán las miradas en La Plata, ya que Estudiantes recibirá a Gimnasia, en Núñez, River jugará ante Argentinos y en el Sur, Lanús se va a enfrentar con Independiente. En la sexta jornada (Interzonal) la acción estará enfocada en el clásico que se va a disputar en Avellaneda entre Racing y Boca, mientras que en el Monumental, el conjunto millonario recibirá a Vélez.

Estudiantes va a recibir a Gimnasia en el clásico más picante de la 5ta. fecha de la Liga Profesional. Nacho Amiconi

Y por la séptima jornada, en la Bombonera, el equipo de Rodolfo Arruabarrena se enfrentará con Lanús, mientras que en el Sur, Banfield abrirá la jornada del 30 de agosto con el cruce con River.

Fecha 4

Viernes 7 de agosto

A las 19.30, Rosario Central vs. Aldosivi (Zona B)

A las 21.45, Independiente Rivadavia vs. Estudiantes (Río Cuarto) (Zona B)

Sábado 8 de agosto

A las 14.45, Deportivo Riestra vs. Estudiantes (Zona A)

A las 14.45, Atlético Tucumán vs. Sarmiento (Zona B)

A las 17, Tigre vs. River (Zona B)

A las 19.15, Boca vs. Vélez (Zona A)

A las 21.30, Independiente vs. Platense (Zona A)

A las 21.30, Instituto vs. Gimnasia (Mza.) (Zona A)

Domingo 9 de agosto

A las 15, San Lorenzo vs. Huracán (Interzonal)

A las 17.45, Defensa y Justicia vs. Newell’s (Zona A)

A las 17.45, Gimnasia vs. Barracas Central (Zona B)

A las 20.15, Argentinos vs. Racing (Zona B)

Lunes 10 de agosto

A las 19, Banfield vs. Belgrano (Zona B)

A las 21.15, Unión vs. Central Córdoba (Zona A)

Martes 11 de agosto

A las 21, Talleres vs. Lanús (Zona A)

Fecha 5

Viernes 14 de agosto

A las 20.30, Racing vs. Banfield (Zona B)

Sábado 15 de agosto

A las 14.30, Aldosivi vs. Tigre (Zona B)

A las 14.30, San Lorenzo vs. Unión (Zona A)

A las 16.45, Estudiantes vs. Gimnasia (Interzonal)

A las 19, Newell’s vs. Deportivo Riestra (Zona A)

A las 19, Belgrano vs. Independiente Rivadavia Mza. (Zona B)

A las 21.15, Platense vs. Boca (Zona A)

Domingo 16 de agosto

A las 15, Central Córdoba vs. Instituto (Zona A)

A las 15, Sarmiento vs. Huracán (Zona B)

A las 18, River vs. Argentinos (Zona B)

A las 20.15, Barracas Central vs. Rosario Central (Zona B)

Lunes 17 de agosto

A las 14.45, Estudiantes (Río Cuarto) vs. Atlético Tucumán (Zona B)

A las 17, Lanús vs. Independiente (Zona A)

A las 19.15, Vélez vs. Defensa y Justicia (Zona A)

A las 21.30, Gimnasia (Mza.) vs. Talleres (Zona A)

Fecha 6 – Interzonal

Viernes 21 de agosto

A las 14.30, Aldosivi vs. Unión

A las 20, Estudiantes (Río Cuarto) vs. San Lorenzo

Sábado 22 de agosto

A las 16, Gimnasia vs. Gimnasia (Mza.)

A las 16, Atlético Tucumán vs. Instituto

A las 18.30, Independiente vs. Independiente Rivadavia Mza.

A las 21, Newell’s vs. Banfield

A las 21, Huracán vs. Deportivo Riestra

Domingo 23 de agosto

A las 14.45, Sarmiento vs. Estudiantes

A las 14.45, Barracas Central vs. Platense

A las 17, Belgrano vs. Defensa y Justicia

A las 19.15, River vs. Vélez

A las 21.30, Racing vs. Boca

Lunes 24 de agosto

A las 19, Tigre vs. Central Córdoba

A las 21.15, Lanús vs. Argentinos

A las 21.15, Talleres vs. Rosario Central

Fecha 7

Viernes 28 de agosto

A las 19, Huracán vs. Estudiantes (Río Cuarto) (Zona B)

A las 21.15, Unión vs. Sarmiento (Interzonal)

Sábado 29 de agosto

A las 14.45, Deportivo Riestra vs. Vélez (Zona A)

A las 17, Rosario Central vs. Gimnasia (Zona B)

A las 19, Boca vs. Lanús (Zona A)

A las 21.30, Talleres vs. Central Córdoba (Zona A)

A las 21.30, Atlético Tucumán vs. Belgrano (Zona B)

Domingo 30 de agosto

A las 15, Banfield vs. River (Zona B)

A las 17, Argentinos vs. Aldosivi (Zona B)

A las 19.15, Independiente vs. Gimnasia (Mza.) (Zona A)

A las 21.30, Independiente. Rivadavia Mza. vs. Racing (Zona B)

Lunes 31 de agosto

A las 19, Defensa y Justicia vs Platense (Zona A)

A las 19, Estudiantes vs. Newell’s (Zona A)

A las 21.15, Tigre vs. Barracas Central (Zona B)

A las 21.15, Instituto vs. San Lorenzo (Zona A)