Sebastián Villa explicó por qué les pidió disculpas a los hinchas de Boca tras su gol a Recoleta: “Se las debía”.

Luego de finalizado el partido en el que Boca goleó a Recoleta por 4 a 0 y que le dio el boleto para los cuartos de final de la Copa Sudamericana, Sebastián Villa, que marcó el segundo tanto cuando faltaba poco para el entretiempo, explicó por qué pidió perdón con un gesto de sus manos de cara a la hinchada xeneize. “Les debía una disculpa por las cosas que habían pasado”, dijo el delantero.

“Pero bueno, ahora espero darle mucha alegría, seguir mejorando día a día. Vamos paso a paso”, agregó el deportista. El regreso de Villa al plantel de La Ribera, en esta segunda oportunidad, no fue bien recibido por muchos de los hinchas de Boca.

"LE DEBÍA UNA DISCULPA", Sebastián Villa y su gesto a la hinchada de Boca en su gol vs. Recoleta. pic.twitter.com/NgTQoyazgw — SportsCenter (@SC_ESPN) August 19, 2026

Cuando dejó el club, en 2023, lo hizo en medio de litigios legales con la institución que preside Juan Román Riquelme. En ese momento, el futbolista fue condenado por la Justicia por considerarlo responsable de un hecho de violencia de género contra su expareja, lo que derivó en una firme decisión de la dirigencia xeneize. No volvieron a convocarlo para ningún partido oficial.

VILLA CONVIRTIÓ EL SEGUNDO DE BOCA



El centro del Xeneize llegó directamente a los pies de Villa, Nelson Ferreira tapo el primer remate, pero en el segundo disparo el colombiano no perdonó. En el festejo, le pidió disculpas a los hinchas de Boca.#Sudamericana pic.twitter.com/in548RvemW — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) August 18, 2026

Al verse apartado del plantel, Villa intimó al club para ser reincorporado, pero como no tuvo la respuesta que esperaba, se consideró libre de forma unilateral y negoció para jugar con otros clubes. Lo que siguió fue un cruce de demandas legales entre el delantero y Boca.

No fue lo único que molestó a la hinchada xeneize. Más recientemente, en enero de este año, en una entrevista televisiva, el delantero colombiano contó que le había dicho a su representante que le gustaría jugar en River y que si lo llamaba el entonces entrenador del club millonario, Marcelo Gallardo, viajaría enseguida. Hasta llegó a decir que la relación con Riquelme no había quedado de la mejor manera.

Boca y la Copa Sudamericana

Tras dominar todo el encuentro contra Recoleta y como visitante, Boca se quedó con un triunfo por goleada en el partido correspondiente a la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026.

Los goles para el xeneize los convirtieron Santiago Ascacíbar, a los 30 minutos, y Villa, a los 43’, ambos en el primer tiempo; mientras que Miguel Merentiel anotó a los 7 del complemento y Alan Velasco a los 32 del mismo período.

Tras dominar todo el encuentro contra Recoleta y como visitante, Boca se quedó con un triunfo por goleada en el partido correspondiente a la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026. Jorge Saenz - AP

Con este contundente resultado, que en el global terminó 7 a 1, el conjunto comandado por Rodolfo Arruabarrena accedió a los cuartos de final del certamen internacional, instancia en la que enfrentará al San Pablo de Brasil, luego de que este venciera a Bolívar por 4 a 2 entre los partidos de ida y de vuelta.