Todos los horarios de los partidos de la selección argentina en esta fecha FIFA de amistosos

Tras la victoria por 4 a 0 ante Bolivia en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, la selección argentina se prepara para otros dos amistosos en el Monumental. Este sábado 3 de octubre se enfrenta a Burkina Faso a las 21 y el martes 6 de octubre recibe a Benín a las 20. Este último compromiso será histórico, aunque no por el rival, sino por la despedida de Lionel Messi, quien anunció su retiro de la albiceleste mediante una carta escrita a mano luego del subcampeonato obtenido en el Mundial 2026.

Tras el duelo ante los benineses, el capitán le cederá la cinta de manera definitiva a Cristian Romero, el elegido por el cuerpo técnico para ser el nuevo líder del seleccionado. Detrás de él estarán Emiliano ‘Dibu’ Martínez como subcapitán y Lautaro Martínez como tercer referente del plantel. “(Lionel) Scaloni me lo hizo saber hace bastante tiempo. Leo y (Nicolás) Otamendi también me eligieron y fueron responsables de que yo sea elegido tercer capitán (...) Vamos a intentar que la gente siempre se sienta representada con nosotros”, dijo el ‘Cuti’ tras la reciente goleada ante la Verde.

Cristian 'Cuti' Romero, el nuevo capitán de la selección argentina tras el retiro de Lionel Messi Nicolas Aguilera - AP

Cronograma de los próximos amistosos de la selección argentina

Sábado 3 de octubre

21: Argentina vs. Burkina Faso - Estadio Monumental.

Martes 6 de octubre

20: Argentina vs. Benín - Estadio Monumental.

*Todos los horarios corresponden a la Argentina

Para el partido ante Benín, además de Messi, el DT contará con la presencia de Rodrigo De Paul, Giovani Lo Celso y Nicolás Otamendi, quien también confirmó su salida definitiva del equipo nacional. Ninguno de ellos forma parte de la nómina para el cruce ante los burkineses. “Vienen solo para el último partido porque queremos ver a otros chicos, como en su momento pasó con Fideo (Ángel Di María)”, explicó Scaloni. “Las puertas no están cerradas bajo ningún punto de vista (...) Son gente que nos ha dado un montón y hoy no están, pero en un futuro se verá. Por ahora queremos ver a otros chicos”, dijo.

El último baile del '10' en la Argentina será frente a Benín en el Monumental, bajo la conducción de Scaloni Aníbal Greco / Enviado Especial - LA NACION

De los 37 convocados, Thiago Almada y Tobías Andrada, ambos de River, fueron desafectados por lesiones musculares al igual que Juan Foyth (Villarreal). Además, Tomás Palacios (Estudiantes) no jugó contra Bolivia para estar en los cuartos de final de la Copa Argentina ante Platense, pero si podrá decir presente en los juegos restantes. Así, el cuerpo técnico tiene a disposición a 29 jugadores para el encuentro ante Burkina Faso y a 33 futbolistas para el último baile del ‘10′.

Estos rivales son inéditos para la Argentina. En ambos casos se inaugurará un nuevo historial, aunque ya hay varios antecedentes contra seleccionados africanos y el saldo es de 24 victorias, tres empates y cinco derrotas en 32 partidos. El rival con el que más veces se cruzó fue Nigeria, con nueve partidos, y el último Egipto, al que venció por 3 a 2 en los octavos de final del Mundial 2026 con goles del ‘Cuti’ Romero’, Messi y Enzo Fernández (Yasser Ibrahim y Mostafa Ziko anotaron los tantos de los Faraones).