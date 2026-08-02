Boca no escapa de su ciclotimia: le hicieron otro gol de lateral y, por eso, no pudo ganarle a Newell’s

Boca es ciclotímico. Parecía encaminado a conseguir un triunfo con tranquilidad en Rosario (por lo superior que fue en la primera etapa y la ventaja por 1-0), pero se descontroló y en diez minutos pasó a perder 1-2 ante un Newell’s que puso el corazón y encontró en sus jugadores un orgullo que lo sacó a flote. Luego acusó el golpe y estuvo perdido un largo rato pero, en los últimos diez minutos, no sólo encontró el 2-2 sino que además estuvo cerca de ganar el partido gracias a su jugador con mejor rendimiento, Leonel Flores. Sí, dentro de los vaivenes emocionales y mientras todavía sigue buscando refuerzos, el Xeneize necesita apoyarse en los juveniles Flores, Gorosito y Aranda porque los experimentados Sebastián Villa, Paredes y Merentiel no terminan de rendir en el nivel que se espera de ellos.

Newell’s tiene muchas dificultades en puntos y con rendimientos. Kudelka admitió contratiempos en la conformación de un plantel que parece más destinado a pelear el descenso que la clasificación a una copa internacional. La incorporación de Giannetti no le dio más solidez a la defensa y arriba a Mazzantti y Cóccaro le costó mucho desdequilibrar. Pero ellos sabían que a Boca, con pocas llegadas, era posible lastimarlo. Y así fue: el conjunto rosarino llegó tres veces y convirtió dos goles.

Velasco festeja el 2-2 tras recibir un pase de Aranda Juan José García - FOTOBAIRES

Rodolfo Arruabarrena tomó decisiones fuertes y rápidas no bien asumió como DT xeneize, pero algunos rendimientos desparejos lo hicieron recalcular: quizás por un calendario apretado que le exigieron modificaciones generales, quizás simplemente porque los niveles no acompañaron. Un DT siempre trata de mantener una base para darle continuidad al estilo y generar entendimiento en sus intérpretes, pero también necesita resultados.

Así como Nicolás Figal no aprovechó su chance, sí lo hace Dylan Gorosito. El defensor central tuvo muy flojos desempeños ante Riestra y O’Higgins, y por eso en Rosario el primer central volvió a ser Lautaro Di Lollo. El lateral derecho, con buen pasado en las selecciones juveniles, recibió la confianza del Vasco en la pretemporada, tal fue así que lo eligió a él por sobre Weigandt y Barinaga (quienes quedaron relegados y serán transferidos) y cada vez que aparece como titular lo hace con personalidad y soltura. Este domingo no fue la excepción.

Los hinchas de Newell’s y la típica bandera en homenaje a Maradona Juan José García - FOTOBAIRES

A los dos minutos, el número 24 generó la primera chance de gol de Boca ante Newell’s: tras una pared con Ascacíbar, asistió con un centro rasante a Merentiel, pero el arquero Reinatti le ganó el mano a mano al delantero que debe cumplir las funciones de “9″ por la lesión de Bareiro, la reciente recuperación de Milton Giménez, los escasos aportes de Ángel Romero y las dificultades de la dirigencia para encontrar un refuerzo en esa posición (no pudieron llegar David Romero, Luciano Gondou ni Lucas Passerini). Y fue el propio Gorosito quien inició, con una recuperación, la jugada que finalizó en gol de Ascacíbar.

La otra decisión fue centralizar a Tomás Aranda: si con Ubeda el enganche jugaba más recostado sobre la izquierda, con Arruabarrena lo hace más por el centro. El ahora 10 (tomó esa camiseta en lugar de la 36 con la que debutó en Primera) tiene que resolver en menos espacios, pero se hace frente con rebeldía al desafío. Ante Newell’s, Boca jugó con un 4-1-4-1, con Gorosito, Di Lollo, Costa y Blanco; Paredes en el eje y, por delante, Leonel Flores -muy buena aparición-, Aranda, Ascacíbar y Villa; Merentiel.

Arruabarrena, pensativo: Boca muestra cosas buenas y... no tan buenas Juan José García - FOTOBAIRES

Merentiel erró un gol solo a los 18 minutos, con un cabezazo que dio en el travesaño luego de un gran centro de Leonel Flores desde la derecha. Y el juvenil de 19 años, extremo derecho, volvió a buscar con un muy buen envío desde la derecha a Merentiel, pero el uruguayo remató desviado ante el cierre de Escobar.

Boca hacía méritos para abrir el marcador y lo consiguió con un muy buen cabezazo de Ascacíbar tras un centro pinchado de Villa desde la izquierda. A falta de un “9″, bien vale un volante que pisa el área como centrodelantero, característica que adquirió el exEstudiantes hace unos años, en su paso por Europa y que capitalizó todavía más en su regreso a La Plata. Ascacíbar se generó el movimiento desmarcándose primero al punto penal y luego atacando el segundo palo.

Matías Coccaro festeja su gol, lo sufre el arquero Montero Juan José García - FOTOBAIRES

Sobre el final del primer tiempo, la polémica: tras un córner y un cabezazo de Giannetti, hubo una mano de Di Lollo, que ni Merlos ni el VAR leyeron como intencional y tampoco vieron que el defensor haya extendido su brazo. Pareció una posición natural sin ampliar volúmen, la mano ya estaba ahí en el momento del cabezazo, no hubo un movimiento adicional tras el impacto del jugador de Newell’s.

Crecieron Guch, Ríos y Regiardo

Pero Boca salió dormido en el segundo tiempo y otra vez recibió un gol de un lateral. Newell’s jugó la pelota rápido, encontró a la defensa muy metida cerca de Montero, increíblemente enfocados todos en una pelota que tenía Villa en sus manos más adelante, pero el lateral se hizo por Escobar desde otro sector y sorprendió a todos; Cóccaro dejó sentado a Paredes con un muy buen control y definió cruzado para el 1-1.

Dylan Gorosito, una de las figuras de Boca en Rosario, defiende la pelota ante la presión de Regiardo, autor de un golazo para Newell's Juan José García - FOTOBAIRES

Newell’s creció en ánimo enseguida y dio vuelta el partido en diez minutos: Luca Regiardo convirtió un golazo al ángulo luego de una pared tirada con Thomás Ríos del centro hacia la izquierda. Más allá de la reacción en la red, los locales habían mejorado en el juego por el atrevimiento de Guch, que empezó a gambetear con la zurda y a sacarse jugadores de encima; algo parecido sucedió con Thomas Ríos por el sector izquierdo, y la presencia del capitán Regiardo para ganar el medio campo que había sido dominado por Boca en el primer tiempo.

Arruabarrena no mira los DNI para armar los equipos ni resolver los cambios. Tras el 1-2, puso a Milton Giménez como 9 y sacó a Merentiel, decidió respaldar a Flores y Aranda, pese a que el 10 había tenido -hasta ahí, luego creció- un flojo partido, o que hubiera sido más fácil reemplazar a Flores y reubicar a Merentiel como delantero por la derecha. Y luego ingresaron Lozano por Gorosito y Velasco por Villa. El delantero colombiano no pudo jugar bien ningún partido desde su controvertido regreso. Que los mejores del conjunto visitante hayan sido Gorosito y Flores le dan la razón al DT.

Lo mejor del partido

Aranda, que casi no había tenido participación en Rosario, tomó el respaldo del Vasco y aportó la asistencia para el gol de zurda de Velasco a diez minutos del final: todo nació de un saque largo de Montero y otro desequilibrio de Flores por la derecha. El propio Aranda, con un zurdazo en el palo, tuvo el 3-2, lo mismo Milton Giménez, con un golpe de cabeza luego de un envío de Velasco. Y Flores, en el descuento, con un remate cruzado que se fue cerca.

“No pasa por la confianza. No nos pueden hacer un gol de lateral. Si te hacen un gol de lateral, es que algo no hiciste bien”, se quejó Riquelme luego de la sufrida clasificación en Chile. Pero a Boca le pasó de nuevo, ahora en Rosario. Hizo más para llevarse los tres puntos, pero casi pierde: ¿Es una cuestión anímica? ¿Es falta de confianza?, como afirma el Vasco; ¿Es una cuestión de jugar bien?, como pide Riquelme. Mientras el equipo procesa el debate interno, no puede escapar de la ciclotimia. Y por eso le cuesta ganar, claro.