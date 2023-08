Boca presentó a Marcelo Saracchi: la frase picante que dejó el futbolista sobre su pasado en River

escuchar

Un día después de haber regresado al país, el futbolista uruguayo Marcelo Saracchi fue presentado oficialmente como el flamante refuerzo de Boca en esta ventana del mercado de pases y en la conferencia de prensa dejó una frase picante sobre su pasado en River.

El lateral, de 25 años, se suma a su compatriota Edinson Cavani, Lucas Blondel y Lucas Janson, que llegaron en medio de las negociaciones que se iniciaron sobre el final de la Liga Profesional, además del colombiano Jorman Campuzano y del juvenil Vicente Taborda, que regresaron de sus préstamos.

El zaguero comenzó su carrera en Danubio y luego vistió las camisetas de River, Leipzig, de Alemania, Galatasaray, de Turquía, y finalmente, la de Levante, club de la segunda división española al que Boca le compró el 70% del pase en una suma cercana a 1.800.000 dólares.

Marcelo Saracchi es nuevo jugador de Boca y ya se entrenó con el equipo.

“Tenía mucha ilusión de venir. Cuando recibí el llamado no lo dudé. Tengo muchas ganas de estar en la cancha”, señaló Saracchi, que jugó 30 partidos en River entre 2017 y 2018, lapso en el que convirtió un gol y ganó la Supercopa Argentina, justamente ante el equipo xeneize, en una recordada final en Mendoza.

“No dudé por mi pasado, tampoco tengo mucho para decir. Lo voy a dejar claro ahora. Mi pasado es mi pasado, no lo voy a borrar con nada ni lo voy a negar. Hoy miro el presente y el futuro y estoy donde quiero. Lo decidí yo. Eso es lo importante y estoy muy feliz por como me trataron desde que llegué, y muy agradecido de estar en un club tan grande”, agregó quien con esas palabras pareció diferenciarse de Facundo Colidio, el delantero que borró todos las publicaciones relacionadas a Boca, el club de sus orígenes, cuando fue convocado por el conjunto millonario, donde firmó contrato tras su paso por Tigre. La polémica quedó encendida.

Marcelo Saracchi intenta bloquear a su compatriota Nahitán Nandez, en el partido por la Supercopa Argentina 2018, cuando jugaba en River. ANDRES LARROVERE - AFP

“Los laterales hoy tienen que defender, atacar, hacer un poco de todo. Soy más ofensivo. He jugado de lateral y de volante, me siento mucho más cómodo de lateral, viniendo desde atrás”, describió Marcelo, al lado del presidente Jorge Amor Ameal y uno de los representantes del Consejo de Fútbol, Raúl Cascini. Estaría disputándole el puesto al colombiano Frank Fabra, uno de los mimados de Juan Román Riquelme en múltiples declaraciones del exjugador y hoy vicepresidente. Allí recibió la camiseta con el número 26, una cifra que recuerda un día de especial para más de un Xeneize: el 26 de junio de 2011 fue el día en el que River cayó a segunda división por primera vez en su historia.

Tras haber jugado por los octavos de final de la Copa Libertadores ante Nacional en Montevideo, el plantel regresó este jueves y Saracchi participó del entrenamiento junto a los que no viajaron, entre ellos Cavani. Fue su primer contacto oficial con el Mundo Boca luego de haber firmado el contrato hasta diciembre de 2026.

Su desembarco en Boca dispara una retrospectiva mayor, a su único año en el fútbol argentino: entre agosto de 2017 y julio de 2018 jugó en River. El club de Núñez le compró el pase a Danubio, cuando tenía 19 años, por 2,10 millones de euros. Por entonces, junto al nacido en Paysandú firmaron como refuerzos en el millonario Enzo Pérez, Nicolás de la Cruz, Rafael Santos Borré, Ignacio Scocco, Javier Pinola y Germán Lux.

Alcanzó a ganarse el reconocimiento del hincha de River, pero por su breve paso no llegó a convertirse en ídolo del hincha. En realidad, fue Saracchi el que desarrolló rápidamente una identificación riverplatense. A tal punto que averiguó acerca de la posibilidad de un regreso cuando su trayectoria en Europa no despegó todo lo que deseaba. Y en su cuenta de Instagram tiene más de una publicación en la que refleja su paso por River. No reniega de nada de eso.

Hace pocos meses, cuando seguramente no imaginaba esta posibilidad de Boca, declaró: “Se extraña mucho el día a día en River, pelear todos los campeonatos, jugar la Libertadores. Saber que estando ahí vas a ganar títulos y pelear por cosas importantes”. Sin embargo, eligió Boca y en el auriazul tendrá la oportunidad de volver a disputar el torneo local y la Copa.

