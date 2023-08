escuchar

El cronómetro recién había pasado de los tres minutos de cuenta en el Boca vs. Racing que inaugura su serie de cuartos de final por la Copa Libertadores. Los más rezagados todavía se acomodaban en una Bombonera colmada y eufórica. Y de pronto, en un córner rápidamente ejecutado desde la izquierda por Valentín Barco, con todo el equipo visitante desatento, hubo un cabezazo de Edinson Cavani. Gol. ¿Gol? No para el árbitro brasileño Wilton Sampaio, mientras los jugadores de la Academia se sorprendían: aún no había tomado sus posiciones para defender en el saque de esquina.

El reclamo fue generalizado. En la cancha y frente a los televisores. ¿Por qué no valió el gol del uruguayo, que habría abierto el marcador de un cruce de cuartos de Copa que seguramente se definirá por detalles? No fue convalidado a raíz de una situación especial.

Según el reglamento que cada año validan International Board y FIFA, ninguna persona ajena al partido puede acomodar la pelota para la ejecución de un tiro libre, como lo es un córner. En este caso, un alcanzapelotas apoyó el balón junto al banderín para que Barco realizara pronto el centro. Como consecuencia de esa intromisión, el chico que cometió esa infracción fue expulsado y recién después Boca volvió a efectuar el centro desde el cuarto de círculo.

ERA GOL DE CAVANI PERO NO SUMA... Barco ejecutaba rápido el córner pero Sampaio detuvo previamente.



📺 Mirá la CONMEBOL #Libertadores por #StarPlusLA pic.twitter.com/tdwPJYDNsF — SportsCenter (@SC_ESPN) August 24, 2023

La tensión continuó. A los 20 minutos, Marcos Rojo le ganó a Maxi Romero en lo alto, y el hombre de Racing cayó como fulminado, acusando un codazo del zaguero xeneize. El contacto existió, pero el árbitro consideró que no fue tan intenso como para ser merecedor de una tarjeta roja y solamente amonestó al capitán boquense.

El VAR, en tanto, optó por no intervenir, por lo cual se intuye que no interpretó la acción como digna de ser analizada dentro del protocolo (acción temeraria), y entonces el juego se reanudó después de la aplicación de la tarjeta amarilla y con un tiro libre para el cuadro de Avellaneda. En el banco de suplentes, el entrenador Fernando Gago alzó los brazos y reclamó. “¡Es roja, señor! ¡Es roja, señor!”, gritó dos veces al cuarto árbitro.

¿Era Roja para Marcos Rojo? Sampaio solo lo amonestó y Gago SE VOLVIÓ LOCO...



📺 Mirá la CONMEBOL #Libertadores por #StarPlusLA pic.twitter.com/WDNwniAZID — SportsCenter (@SC_ESPN) August 24, 2023

Poco antes del final del primer tiempo, tres jugadores de Racing arrinconaron a Barco contra el lateral a la altura del mediocampo. A pura categoría, el Colo, la pisó y quiso salir jugando, pero Tobías Rubio lo taló abajo y por esa acción recibió la amonestación.

¿Cómo hacer para salir entre tres rivales? Preguntale al Colo Barco...



📺 Mirá la CONMEBOL #Libertadores por #StarPlusLA pic.twitter.com/PpBvPVnutE — SportsCenter (@SC_ESPN) August 24, 2023

Sorpresivamene, Barco, que hasta entonces era una de las figuras del partido, pidió el cambio al minuto de la segunda etapa y mostró evidentes señales de que lo suyo puede ser algo más que un golpe. Fue reemplazado por Miguel Merentiel.

