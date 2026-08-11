Paredes explicó por qué Boca sacó del medio en los dos tiempos ante Recoleta

El árbitro del partido de este martes entre Recoleta y Boca, Piero Maza, cometió un insólito error que pasó inadvertido por la terna arbitral: el conjunto xeneize sacó desde la mitad de la cancha en los dos tiempos del encuentro, cuando debería hacerlo una vez cada equipo.

Tanto en la primera mitad como en la segunda, los dirigidos por Rodolfo Arruabarrena fueron los encargados de dar inicio al juego. El equipo argentino había iniciado el complemento en desventaja por 1 a 0, tras el gol de Pedro Ríos apenas a los 5 minutos del arranque.

Boca, de la mano de Leandro Paredes, su capitán, había ganado el sorteo previo al encuentro y se definió que el club argentino sacara desde la mitad de la cancha en el primer tiempo, para dar inicio al juego. A su vez, cinco minutos más tarde, el Xeneize volvió a realizar un saque tras el gol de Recoleta.

Pero el error se dio cuando los jugadores de ambos equipos se posicionaron para empezar el segundo tiempo. En ese momento, el equipo paraguayo debió sacar desde la mitad de la cancha, sin embargo, en la transmisión se vio que Boca nuevamente movió desde el medio, un error que no advirtieron ni el chileno Maza ni ninguno de sus compatriotas: Claudio Urrutia, primer asistente; Juan Serrano, segundo; José Cabrero, cuarto juez; Juan Lara, en el VAR; y Edson Cisternas, en el AVAR.

Tras el encuentro, Paredes se refirió a la secuencia y explicó por qué su equipo dio inicio al juego al comienzo de cada tiempo. “Nos dimos cuenta. El árbitro dijo que sacaba Boca y sacamos”, destacó.

A pesar del error del árbitro en cuanto al saque, los jueces del encuentro no cometieron otras equivocaciones. Sobre el cierre del primer tiempo, Wilfrido Báez le dio un codazo a Leonel Flores y fue expulsado, y más tarde, Dairon Mosquera cometió una dura infracción contra el mismo delantero de Boca y recibió la segunda tarjeta amarilla.

Boca ganó en la ida

Después de una ajustada victoria ante O’Higgins en los 16avos de la Copa Sudamericana -en la que ganó por penales tras igualar 1 a 1 en el global-, el Xeneize recibió a Recoleta en el estadio Tomás Adolfo Ducó para el primer partido de los octavos e hizo pesar la localía. Si bien comenzó con falencias y recibió un gol en los primeros minutos, los dirigidos por Arruabarrena se repusieron y terminaron ganando 3 a 1.

A los 5 minutos, Ríos aprovechó una serie de rebotes y sacó un remate desde afuera del área. El tiro se desvió en un defensor de Boca y, con el cambio de trayectoria, la pelota ingresó en el primer palo del arquero Álvaro Montero, que se había acomodado para tirarse al otro lado.

En el primer tiempo, el equipo argentino empujó a Recoleta contra su arco y tuvo ocasiones para igualar el partido, como una aproximación en la que Miguel Merentiel cabeceó y el remate dio en el palo, o un cabezazo de Ayrton Costa que el arquero mandó al córner. Montero, por su parte, tapó dos tiros del conjunto paraguayo y evitó la ampliación del marcador.

En el segundo, en tanto, Arruabarrena movió el banco con el ingreso de Sebastián Villa y tuvo resultados. A los 49 minutos y tras una jugada colectiva, Santiago Ascacibar le dio fin a una conexión en la que participaron el colombiano y Merentiel, y marcó la igualdad.

Apenas tres minutos más tarde, Villa volvió a aparecer -esta vez por el costado derecho- para meter un centro preciso para Milton Delgado, que apareció en el área chica y cruzó un remate de cabeza. De esta manera, no solo anotó su primer gol con la camiseta de Boca, sino que estableció el 2 a 1 parcial.

A partir de ese momento, el Xeneize creció en el juego y puso a Recoleta contra las cuerdas. Así fue que, a los 62 minutos, Flores pateó desde larga distancia y metió la pelota en el ángulo, para convertir el 3 a 1 que sentenció la victoria del conjunto local.