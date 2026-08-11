Boca vs. Deportivo Recoleta, por los octavos de final de la Copa Sudamericana, en vivo

Recoleta se impone en el estadio de Huracán por 1-0 tras sorprender a Boca con un remate de Ríos que contó con la complicidad de la floja reacción de Álvaro Montero. Boca buscó torcer el rumbo del partido para alcanzar el empate, pero la mala definición y los palos, se fue al descanso en desventaja. Sobre el final del período el equipo paraguayo se quedó con un hombre menos por la expulsión de Wilfrido Báez.