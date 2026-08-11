Boca vs. Deportivo Recoleta, por los octavos de final de la Copa Sudamericana, en vivo
Se enfrentan en el estadio de Huracán; televisan ESPN y DSports
Terminó el primer tiempo
Recoleta se impone en el estadio de Huracán por 1-0 tras sorprender a Boca con un remate de Ríos que contó con la complicidad de la floja reacción de Álvaro Montero. Boca buscó torcer el rumbo del partido para alcanzar el empate, pero la mala definición y los palos, se fue al descanso en desventaja. Sobre el final del período el equipo paraguayo se quedó con un hombre menos por la expulsión de Wilfrido Báez.
45' PT Expulsado Baez
Wilfrido Báez fue expulsado, tras la revisión de Piero Maza por llamado del VAR, por un codazo que el volante paraguayo le dio a Leonel Flores.
39' PT Doble salvada de Recoleta
Aguanta Recoleta los ataque de Boca que lo tuvo en dos oportunidades y se lo negaron los palos: primero un cabezazo de Merentiel, tras un gran pase de Flores, dio en el palo izquierdo de Ferreira y después un zapatazo de Delgado pegó en el travesaño y dio en la línea.
¡LOS PALOS LE DICEN QUE NO A BOCA!— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) August 11, 2026
Boca sigue buscando el empate, pero el palo le negó el gol en dos ocasiones seguidas.
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35' PT Ferreira le gana a Ascacibar
Gran presión de Milton Delgado en la salida de Recoleta, lo que le permitió al volante xeneize asistir a Ascacibar que sacó un potente zurdazo que desvió el arquero del equipo paraguayo.
31' PT Lo tuvo Merentiel
Otra acción ofensiva de Boca que terminó en un remate desviado, en este caso de Miguel Merentiel, que recibió un buen pase de Ascacibar, pero el delantero uruguayo no pudo resolver.
29' PT Se salva Boca
Un error de Paredes en la mitad de la cancha le permitió a Recoleta tener una buena oportunidad en los pies de González que perdió en el mano a mano con Montero.
RECOLETA TUVO EL SEGUNDO— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) August 11, 2026
El equipo paraguayo erró el segundo gol del partido.#Sudamericana pic.twitter.com/kXUcw5TMNC
21' PT Lo tuvo Aranda
Boca busca, pero no logra concretar: una buena acción en la que conectaron Flores con Merentiel, el uruguayo dejó de frente al arco a Tomás Aranda que remató pero no tuvo justeza en su definición que se fue cerca del palo derecho de Ferreira.
ARANDA ERRÓ OTRA OPORTUNIDAD PARA BOCA— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) August 11, 2026
La pelota no quiere entrar para Boca en Parque Patricios y Recoleta sigue arriba en el resultado.
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13' PT Muy cerca Ascacibar
Buena combinación entre Aranda y Ascacibar que recibió un pase perfecto del juvenil xeneize y su definición de cabeza muy cerca del palo derecho de Nélson Ferreira.
¡CASI LLEGA EL EMPATE PARA BOCA!— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) August 11, 2026
Ascacíbar cabeceó pero no logró convertir el primero para su equipo
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11' PT Boca no puede quebrar a Recoleta
El equipo de Arruabarrena maneja la pelota, intenta quebrar la defensa de Recoleta, pero no tiene profundidad en sus ataque y el equipo paraguayo se muestra seguro en ese juego.
5' PT Gol de Recoleta
En el primer ataque de Recoleta consigue ponerse en ventaja 1-0 después de un remate de Pedro Ríos que se desvía en Leandro Lozano y Álvaro Montero no puede controlar al primer palo.
¡SORPRESA EN PARQUE PATRICIO!— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) August 11, 2026
Recoleta marcó el primero del partido tras un remate de Ríos y adelanta a su equipo en la serie. #Libertadores #Sudamericana #Recopa pic.twitter.com/e47tcHJQkq
3' PT Maneja la pelota Boca
Domina el juego Boca con Paredes desde la conducción y con la velocidad de Flores por el sector izquierdo del ataque del conjunto xeneize. Recoleta aguanta y espera una salida rápida.
Comenzó el partido
Ya juegan en el estadio de Huracán Boca y Deportivo Recoleta, por los octavos de final de la Copa Sudamericana.
Los equipos ya están en la cancha
Boca y Deportivo Recoleta ya está en el campo de juego y en minutos arranca el partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana.
La ausencia de Sebastián Villa
Sebastián Villa dejó de ser titular debido a una decisión estrictamente física del técnico, Rodolfo Arruabarrena, que determinó que ni el colombiano ni el ecuatoriano Enner Valencia jugarán desde el arranque hasta completar una puesta a punto física integral.
El historial de Piero Maza dirigiendo a Boca
El árbitro chileno Piero Maza dirigió en tres oportunidades a Boca en partidos oficiales, con 2 victorias para los xeneizes y 1 empate, sin expulsiones de jugadores del equipo argentino. La ultima vez que dirigió al conjunto de la Ribera fue en la Bombonera, frente Alianza Lima (2-1) por la Copa Libertadores en 2025.
El historial de Boca ante equipos paraguayos
El equipo xeneize ante tiene un largo historial ante equipo de Paraguay por torneos de Conmebol: acumula 41 partidos jugados, con un saldo de 23 victorias, 10 empates y 8 derrotas. Además, Boca acumula una racha de 11 partidos invicto contra rivales paraguayos en competiciones internacionales.
Los titulares de Deportivo Recoleta
El entrenador de Deportivo Recoleta, Jorge González, todavía no confirmó el equipo, pero formaría con: Ferreira; Medina, Marotta, Cardozo y Mosquera; Báez, Domínguez, Franco y Ríos; González y Charpentier.
RECOLETA TIENE TODO DEFINIDO PARA ENFRENTAR A BOCA EN EL DUCÓ: formación confirmada del equipo paraguayo para la ida de los octavos de final de la CONMEBOL #Sudamericana.— SportsCenter (@SC_ESPN) August 11, 2026
⌚ 19:00 (ARG) pic.twitter.com/muppgbYKqG
Arruabarrena confirmó el equipo
Rodolfo Arruabarrena ya confirmó los once titulares para enfrentarse con Deportivo Recoleta, de Paraguay: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa y Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado y Santiago Ascacibar; Tomás Aranda, Leonel Flores y Miguel Merentiel. Son los mismos que igualaron 1 a 1 con Huracán, por el torneo Clausura.
¡𝗛𝗢𝗬 𝗝𝗨𝗘𝗚𝗔 #𝗕𝗢𝗖𝗔! 🏆 🔵🟡🔵 pic.twitter.com/rXoiOF1z2Z— Boca Juniors (@BocaJrsOficial) August 11, 2026
Bienvenidos al minuto a minuto de Boca vs. Deportivo Recoleta
Bienvenidos a la transmisión en vivo del partido entre Boca y Deportivo Recoleta, de Paraguay, por los octavos de final de la Copa Sudamericana. El encuentro se disputará en el estadio de Huracán, desde las 19 y será televisado por ESPN y DSports.
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