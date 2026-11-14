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Boca vs. Banfield, en vivo: la semifinal de la Copa Argentina

Juegan en el estadio Malvinas Argentinas, de Mendoza; el vencedor definirá con Platense

Los jugadores de Boca, durante la entrada en calor antes del partido con Banfield en Mendoza
Los jugadores de Boca, durante la entrada en calor antes del partido con Banfield en MendozaMarcelo Aguilar

Confirmado Banfield

El Taladro confirma en sus redes sociales la formación para enfrentar a Boca en Mendoza por las semifinales de la Copa Argentina. Sale a la cancha con Diego Rodríguez; Juan Luis Alfaro, Santiago Daniele, Ignacio Abraham, Nicolás Meriano; Santiago Esquivel, Tomás Adoryan, Lautaro Gómez; Alexander Machado, Adrían Balboa y Federico Medina.

Arruabarrena y la ausencia de Blanco

“Repetimos porque están bien físicamente, sigo insistiendo en algunas sociedades. Blanco quería estar, pero viene de muchos partidos”, dijo el entrenador de Boca en la transmisión de TyC Sports. Y añadió: “Cuanto mas jugadores tenga mejor, desde que llegamos le inculqué eso al grupo, y les dije que todos iban a tener su oportunidad”.

Así va Boca en Mendoza

Con el cambio obligado de Malcom Braida por Lautaro Blanco -ni siquiera fue convocado para el encuentro-, Rodolfo Arruabarrena tiene en mente la siguiente formación, que aún no fue confirmada: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Malcom Braida; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacibar; Alan Velasco, Miguel Merentiel y Sebastián Villa.

Los titulares del Taladro

Banfield, dirigido por Pedro Troglio, usará la camiseta verde y negra, y tiene a este probable equipo titular: Diego Rodríguez; Juan Luis Alfaro, Santiago Daniele, Ignacio Abraham, Nicolás Meriano; Santiago Esquivel, Tomás Adoryan, Lautaro Gómez; Alexander Machado, Adrían Balboa y Federico Medina.

Boca va por todo y Banfield quiere sorprender

Bienvenidos a la cobertura minuto a minuto del partido que sostendrán Boca y Banfield, por las semifinales de la Copa Argentina. El encuentro comenzará a las 19, se jugará en el estadio Malvinas Argentinas, de Mendoza, y será dirigido por Nazareno Arasa. Transmite TyC Sports.

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