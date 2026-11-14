Boca vs. Banfield, en vivo: la semifinal de la Copa Argentina

“Repetimos porque están bien físicamente, sigo insistiendo en algunas sociedades. Blanco quería estar, pero viene de muchos partidos”, dijo el entrenador de Boca en la transmisión de TyC Sports. Y añadió: “Cuanto mas jugadores tenga mejor, desde que llegamos le inculqué eso al grupo, y les dije que todos iban a tener su oportunidad”.

"ESTE TIPO DE TORNEOS ME GUSTAN" 🗣️🔵🟡



Rodolfo Arruabarrena habló en la previa de la semifinal de la #CopaArgentinaEnTyCSports.



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