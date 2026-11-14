Boca vs. Banfield, en vivo: la semifinal de la Copa Argentina
Juegan en el estadio Malvinas Argentinas, de Mendoza; el vencedor definirá con Platense
Confirmado Banfield
El Taladro confirma en sus redes sociales la formación para enfrentar a Boca en Mendoza por las semifinales de la Copa Argentina. Sale a la cancha con Diego Rodríguez; Juan Luis Alfaro, Santiago Daniele, Ignacio Abraham, Nicolás Meriano; Santiago Esquivel, Tomás Adoryan, Lautaro Gómez; Alexander Machado, Adrían Balboa y Federico Medina.
Nuestro 𝐗𝐈. Dale nosotros 💚#EnBanfieldJugamosTodos 🇳🇬 pic.twitter.com/sKARRWBssG— Club A. Banfield (@CAB_oficial) November 14, 2026
Arruabarrena y la ausencia de Blanco
“Repetimos porque están bien físicamente, sigo insistiendo en algunas sociedades. Blanco quería estar, pero viene de muchos partidos”, dijo el entrenador de Boca en la transmisión de TyC Sports. Y añadió: “Cuanto mas jugadores tenga mejor, desde que llegamos le inculqué eso al grupo, y les dije que todos iban a tener su oportunidad”.
"ESTE TIPO DE TORNEOS ME GUSTAN" 🗣️🔵🟡— TyC Sports (@TyCSports) November 14, 2026
Rodolfo Arruabarrena habló en la previa de la semifinal de la #CopaArgentinaEnTyCSports.
🎙️ @tato_aguilera pic.twitter.com/GCf1baS5be
Así va Boca en Mendoza
Con el cambio obligado de Malcom Braida por Lautaro Blanco -ni siquiera fue convocado para el encuentro-, Rodolfo Arruabarrena tiene en mente la siguiente formación, que aún no fue confirmada: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Malcom Braida; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacibar; Alan Velasco, Miguel Merentiel y Sebastián Villa.
📍Estadio Malvinas Argentinas pic.twitter.com/6pO8z7KwuM— Boca Juniors (@BocaJrsOficial) November 14, 2026
Los titulares del Taladro
Banfield, dirigido por Pedro Troglio, usará la camiseta verde y negra, y tiene a este probable equipo titular: Diego Rodríguez; Juan Luis Alfaro, Santiago Daniele, Ignacio Abraham, Nicolás Meriano; Santiago Esquivel, Tomás Adoryan, Lautaro Gómez; Alexander Machado, Adrían Balboa y Federico Medina.
Vamos con 𝗹𝗮 𝗻𝗲𝗴𝗿𝗮 🇳🇬🖤 pic.twitter.com/UCVBVmiIT8— Club A. Banfield (@CAB_oficial) November 14, 2026
Boca va por todo y Banfield quiere sorprender
Bienvenidos a la cobertura minuto a minuto del partido que sostendrán Boca y Banfield, por las semifinales de la Copa Argentina. El encuentro comenzará a las 19, se jugará en el estadio Malvinas Argentinas, de Mendoza, y será dirigido por Nazareno Arasa. Transmite TyC Sports.
Más leídas de Fútbol
- 1
- 2
Fuerte apoyo de FOPEA y ADEPA a LA NACION tras la decisión de la AFA de negarle las acreditaciones para la selección
- 3
El Ruso Rodríguez, de compartir la pensión con Dibu y vivir años intensos en Independiente al desafío de Banfield ante Boca
- 4
La Argentina juega con nostalgia: sin Messi y con menos fútbol, la derrota con Uruguay apunta al futuro