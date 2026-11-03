Boca vs. Defensa y Justicia: cuándo se juega el partido de la fecha 16

La fecha 16 del Torneo Clausura 2026, la que le baja el telón a la etapa regular del segundo certamen de la temporada en la máxima categoría del fútbol argentino, tendrá varios partidos definitorios. Uno de ellos será el que pondrá cara a cara a Boca y Defensa y Justicia, que se enfrentan este sábado a las 17.30 en la Bombonera, con transmisión televisiva de ESPN Premium y TNT Sports. El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real se podrá seguir en canchallena.com.

El xeneize, que viene de ganar el Superclásico ante River por 1 a 0 y se mantiene en el segundo lugar de su zona, ya está clasificado a octavos de final y el principal objetivo de cara a este compromiso es sumar de a tres para coronarse como el Campeón de Liga 2026, título que desde el año pasado se le otorga al líder de la Tabla Anual. El Halcón de Florencio Varela, por su parte, está cuarto en el Grupo A con 28 unidades y en la última jornada empató 1 a 1 con Independiente como local.

Defensa y Justicia atraviesa un buen momento y quiere impedir que Boca gane la Tabla Anual Juan Manuel Baez/FOTOBAIRES

Argentinos Juniors vs. Huracán y Rosario Central vs. Estudiantes de Río Cuarto se juegan en simultáneo porque el Bicho y el Canalla también pueden terminar la temporada regular como líderes de la Tabla Anual

Boca vs. Defensa y Justicia: todo lo que hay que saber

Fecha 16 del Grupo A del Torneo Clausura 2026.

Día : Sábado 7 de noviembre.

: Sábado 7 de noviembre. Hora : 17.30.

: 17.30. Estadio : La Bombonera.

: La Bombonera. Árbitro : A confirmar.

: A confirmar. TV : ESPN Premium y TNT Sports.

: ESPN Premium y TNT Sports. Minuto a minuto: canchallena.com.

De cara al compromiso trascendental de este jueves, el DT de Boca, Rodolfo Arruabarrena, tendría en mente repetir el equipo que venció a River en la Bombonera. El once, que ya casi sale de memoria, volvería a tener a Sebastián Villa como titular por encima de Alan Velasco. “Villa fue el mejor jugador del partido y es el mejor jugador del fútbol argentino”, dijo Juan Román Riquelme, presidente del combinado de la Ribera, tras la victoria frente a su eterno rival, en una clara muestra de apoyo al colombiano.

Sebastián Villa seguiría siendo titular en Boca; el colombiano fue reconocido por Juan Román Riquelme Jorge Saenz - AP

Por el lado de Defensa y Justicia, el entrenador Julio Vaccari también repetiría esquema y formación. La reciente igualdad ante Independiente dejó buenas sensaciones en Florencio Varela, por lo que no habría motivos para mover piezas. En ese contexto, David Barbona se mantendría como enganche por sobre Aarón Molinas y Jeremías Lucco seguiría siendo el 8 para mantener en el banco al revulsivo Tiziano Perrotta, comprado por Elche a Banfield a fines del año pasado y cedido al Halcón de Florencio Varela hasta diciembre.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Boca corre con amplia ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este sábado. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 1.42 contra los 9.00 que se repagan por un hipotético triunfo de Defensa y Justicia. El empate, por su parte, cotiza cerca de 4.50.