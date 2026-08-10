Boca vs. Deportivo Recoleta: horario y cómo ver el partido de este martes 11 de agosto

Esta semana se disputan los partidos de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026 y el primero de todos es el de Boca Juniors vs. Recoleta de Paraguay, programado para el martes 11 de agosto a las 19 en el estadio Tomás Adolfo Ducó de Huracán. El cotejo se transmite en vivo por TV únicamente a través de DSports, canal que se puede sintonizar online en la plataforma digital DGO. En canchallena.com se podrá seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

En la previa al duelo que arbitrará el chileno Piero Maza, el amplio favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el equipo argentino con una cuota máxima de 1.30 contra 14.0 que cotiza su derrota, es decir una victorua del visitante. El empate llega a 5.85.

Boca vs. Recoleta: todo lo que hay que saber

Copa Sudamericana 2026 - Octavos de final - Ida

Día: Martes 11 de agosto de 2026.

Hora: 19.

Estadio: Tomás Adolfo Ducó (Buenos Aires).

Árbitro: Piero Maza (Chile).

TV: DSports.

Streaming: DGO.

Minuto a minuto: Canchallena.com.

El xeneize volverá a ser anfitrión en Parque Patricios a raíz de que el campo de juego de la Bombonera está siendo acondicionado. Allí, le ganó a Estudiantes de La Plata 1 a 0 y, el sábado pasado, empató con Vélez 1 a 0, ambos encuentros correspondientes al Torneo Clausura.

El elenco comandado por Rodolfo Arruabarrena accedió entre los 16 mejores del certamen continental tras eliminar en 16avos de final a O’Higgins de Chile por penales 4 a 3, tras igualar 1 a 1 en el global. En el primer semestre, todavía con Claudio Úbeda como DT, compitió en la Copa Libertadores y terminó tercero en su zona por detrás de Universidad Católica de Chile y Cruzeiro de Brasil, por lo que decantó en la Sudamericana.

Con respecto a la formación inicial, es probable que el DT disponga de los habituales titulares con Leandro Paredes como referente y capitán. Además, Enner Valencia se incorporó e al plantel este fin de semana, pero no está en la lista de concentrados a pesar de que fue habilitado para jugar. El ecuatoriano, pronto a cumplir 37 años, llegó en condición de libre y tras anotar ocho goles en 22 partidos en Pachuca de México, su último club.

El combinado guaraní, por su parte, esperó por Boca en octavos gracias a que lideró la zona D con ocho puntos por encima de equipos como Santos y San Lorenzo. Lo curioso es que empató cinco partidos y ganó apenas uno. En su plantel cuenta con los argentinos Andrés Marsengo -arquero-, Lucas Monzón, Nicolás Marotta, el ex-xeneize Marcelo Cañete y Paul Charpentier.

Posibles formaciones

Boca Juniors: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes, Santiago Ascacíbar; Tomás Aranda, Leonel Flores y Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes, Santiago Ascacíbar; Tomás Aranda, Leonel Flores y Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena. Recoleta: Nelson Ferreira, Wilfrido Báez, Marcelo Medina, Marcos Pereira, Lucas Monzón, Juan Falcón, Ronal Domínguez, Ronal Domínguez, Paul Charpentier, Kevin Parzajuk y Luis Mendoza. DT: Jorge González.

La revancha de la serie tendrá lugar el martes 18 de agosto en Asunción. El ganador avanzará a cuartos de final y su rival será el ganador de Bolívar de Bolivia vs. San Pablo.

Ambos equipos nunca se enfrentaron entre sí, por lo que inaugurarán el historial con los partidos de la Copa Sudamericana 2026.

En caso de avanzar hasta las semifinales, Boca Junios podría encontrarse con River Plate, que en octavos jugará vs. Independiente Santa Fe de Colombia y en cuartos tiene como hipotéticos oponentes a Vasco Da Gama de Brasil y Olimpia de Paraguay.

El cuadro de la Copa Sudamericana 2026, con Boca y River Canchallena

Boca en la Copa Sudamericana

Boca participó en la mayoría de las ediciones de la Sudamericana -entre 2002 y 2009 fue invitado porque todavía los clubes podían competir en los dos campeonatos de la Conmebol- y es uno de los máximos campeones con dos títulos al igual que Liga de Quito de Ecuador, Independiente, Atlético Paranaense de Brasil, Independiente del Valle de Ecuador y Lanús.

Las coronaciones fueron consecutivas, en 2004 y 2005. En la primera, el entrenador fue Jorge “Chino” Benítez y venció en la definición se impuso a Bolívar de Bolivia por un global de 2 a 1. Al año siguiente, con Alfio Basile en el banco de suplentes, derrotó en la final a Pumas de México por penales.

Todas las participaciones de Boca en la Copa Sudamericana