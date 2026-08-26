Boca vs. Lanús, por el Torneo Clausura 2026. día, horario, TV y cómo ver online

Boca y Lanús se enfrentan este viernes en un partido correspondiente a la fecha 7 del Grupo A del Torneo Clausura 2026. Ambos equipos necesitan volver al triunfo con urgencia para escalar puestos. El encuentro está programado para las 21.30 en la Bombonera, con arbitraje de Pablo Dóvalo y televisación de TNT Sports. El minuto a minuto estará disponible en canchallena.com.

El xeneize acumula tres empates consecutivos en el certamen local, el último de ellos 1 a 1 frente a Racing como visitante, y se mantiene en el undécimo lugar de la tabla de posiciones de su zona con siete puntos. El Granate, por su parte, está noveno en la clasificación general del Grupo A con la misma cantidad de unidades que el combinado de la Ribera y otros tres equipos pero con mejor diferencia de gol (el único que lo supera en ese apartado es Deportivo Riestra, que está octavo). En la última jornada igualó 1 a 1 con Argentinos Juniors como local.

Lanús empató con Argentinos Juniors en la última fecha y quiere recuperarse ante Boca Fotobaires

La última vez que se vieron las caras fue el 4 de marzo de este año, por la séptima fecha del Apertura. En aquella oportunidad, Boca se quedó con la victoria por 3 a 0 en el estadio Ciudad de Lanús - Néstor Díaz Pérez gracias a un doblete de Miguel Merentiel y un gol de Santiago Ascacíbar. El antecedente más reciente en la Bombonera, en tanto, es del 10 de mayo de 2025, por los octavos de final del Apertura, en un compromiso en el que el xeneize se impuso por penales tras empatar 1 a 1 en el tiempo reglamentario.

Boca vs. Lanús: todo lo que hay que saber

Fecha 7 del Grupo A del Torneo Clausura 2026.

Día : Viernes 28 de agosto.

: Viernes 28 de agosto. Hora : 21.30.

: 21.30. Estadio : La Bombonera.

: La Bombonera. Árbitro: Pablo Dóvalo.

Boca vs. Lanús: cómo ver online

El encuentro está programado para este viernes a las 21.30 en el barrio porteño de La Boca y se puede ver en vivo por televisión a través de TNT Sports. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar la señal deportiva directamente a través del cableoperador. En todos los casos se requiere tener una suscripción activa y contratado el “Pack Fútbol”. El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.

TNT Sports.

Flow - TNT Sports.

Telecentro Play - TNT Sports.

DGO - TNT Sports.

Minuto a minuto: canchallena.com.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Boca corre con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este viernes. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 1.78 contra los 5.30 que se repagan por un hipotético triunfo de Lanús. El empate, por su parte, cotiza cerca de 3.30.