Boca vs. Racing, por la Copa Argentina 2026: día, horario, TV y cómo ver online

Racing y Boca se enfrentan este domingo en el marco de los cuartos de final de la Copa Argentina 2026. El ganador avanzará a semifinales y se verá las caras con Banfield, que eliminó a Deportivo Riestra. El partido está programado para las 17 en el Gigante de Arroyito, con arbitraje de Andrés Gariano, televisación de TyC Sports y transmisión vía streaming por parte de TyC Sports Play. El minuto a minuto estará disponible en canchallena.com.

La Academia se metió en esta instancia del certamen más federal del país tras derrotar a Belgrano por la mínima diferencia en el estadio Único del Parque La Pedrera con un gol de Tomás Conechny. El xeneize, por su parte, viene de dejar en el camino a Vélez por penales luego de empatar 0 a 0 en tiempo reglamentario. En la tanda, para Boca convirtieron Lautaro Blanco, Kevin Zenón, Leonel Flores y Carlos Palacios (Enner Valencia erró su remate); mientras que para el Fortín anotaron Joaquín García, Simón Escobar y Rodrigo Aliendro, y fallaron Elías Gómez y Thiago Silvero para sentenciar el 4 a 3.

Tomás Conechny convirtió el gol con el que Racing eliminó a Belgrano de la Copa Argentina 2026 Copa Argentina

La última vez que ambos equipos se vieron las caras fue hace poco más de un mes, el 23 de agosto, por la fecha 6 del Torneo Clausura. En aquella oportunidad, empataron 1 a 1 en el Cilindro de Avellaneda por los tantos de Marcos Rojo -R- y Miguel Merentiel -B-. El antecedente más reciente en la Copa Argentina, en tanto, es del 8 de agosto de 2012, en la final de dicha edición disputada en el estadio San Juan del Bicentenario: fue triunfo de Boca por 2 a 1 gracias a las anotaciones de Santiago Silva y Lucas Viatri (Valentín Viola descontó para Racing).

Racing vs. Boca: todo lo que hay que saber

Cuartos de final de la Copa Argentina 2026.

Día : Domingo 27 de septiembre.

: Domingo 27 de septiembre. Hora : 17.

: 17. Estadio : Gigante de Arroyito.

: Gigante de Arroyito. Árbitro: Andrés Gariano.

Racing vs. Boca: cómo ver online

El encuentro se disputa este domingo en Rosario, Santa Fe, y se transmite en vivo por televisión a través de TyC Sports, como así también por streaming por intermedio de la plataforma digital TyC Sports Play. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar el canal deportivo directamente a través del cableoperador (en todos los casos se requiere una suscripción activa). Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto en canchallena.com.

TyC Sports.

TyC Sports Play.

Minuto a minuto: canchallena.com.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Boca corre con ventaja para quedarse con la victoria y, en consecuencia, con el boleto a las semifinales, en el encuentro de este domingo. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de apenas 2.16 contra los 3.86 que se repagan por un hipotético triunfo de Racing. El empate en tiempo reglamentario, por su parte, cotiza cerca de 3.20.