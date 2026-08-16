Boca vs. Recoleta, por la Copa Sudamericana 2026: día, horario, TV y cómo ver online

Con el objetivo de meterse entre los ocho mejores de la Copa Sudamericana 2026, Boca Juniors visitará el próximo martes 18 de agosto a Recoleta de Paraguay en el estadio Defensores del Chaco en el partido de vuelta de los octavos de final, que es la continuidad del triunfo xeneize en la ida 3 a 1 en el estadio Tomás Adolfo Ducó de Huracán. El cotejo está programado a las 19 (hora argentina) y se transmitirá en vivo por TV únicamente a través de ESPN, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium. En canchallena.com se podrá seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

En la previa al cotejo que arbitrará el uruguayo Andrés Matonte, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el visitante con una cuota máxima de 1.60 contra 6.30 que cotiza su derrota, es decir una victoria del visitante. El empate, que le daría la clasificación a la próxima etapa al elenco argentino, cotiza a 3.85.

El conjunto del barrio porteño de la Boca tiene una ventaja de dos goles y buscará defenderla como visitante para dar un paso más el certamen continental. Este sábado el equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena igualó ante Platense 1 a 1 como visitante por el Torneo Clausura y sumó dolores de cabeza porque tres jugadores sufrieron lesiones musculares y están casi descartados para el encuentro venidero.

Uno de ellos es, nada más y nada menos, que el capitán Leandro Paredes. El volante central fue reemplazado en el entretiempo y, más allá del optimismo del ‘Vasco’, su presencia en Paraguay es una quimera. El ‘5′ casi no tuvo descanso después de su participación en el Mundial y disputó siete partidos en apenas 23 días.

Los otros dos futbolistas que tampoco serían de la partida son el lateral derecho Leandro Lozano y el defensor central Marco Pellegrino, este último habitual reemplazante de Ayrton Costa. Lo positivo para el entrenador es que podrá contar con Enner Valencia, el último de los refuerzos que llegó en este mercado de pases y que se acondiciona físicamente para, incluso, pelear por un lugar entre los titulares en una posición donde Miguel Merentiel, más allá de su tanto frente al Calamar, ya no es indiscutido.

Boca accedió entre los 16 mejores del certamen continental tras eliminar en 16avos de final a O’Higgins de Chile por penales 4 a 3, luego de igualar 1 a 1 en el global. En el primer semestre, todavía con Claudio Úbeda como DT, compitió en la Copa Libertadores y terminó tercero en su zona por detrás de Universidad Católica de Chile y Cruzeiro de Brasil, por lo que decantó en la Sudamericana.

Miguel Merentiel volvió a marcar un gol en Boca frente a Platense Gonzalo Colini - La Nación

El combinado guaraní, por su parte, esperó por el xeneize en octavos gracias a que lideró la zona D con ocho puntos por encima de equipos como Santos y San Lorenzo. Lo curioso es que empató cinco partidos y ganó apenas uno. En su plantel cuenta con los argentinos Andrés Marsengo -arquero-, Lucas Monzón, Nicolás Marotta, el ex-xeneize Marcelo Cañete y Paul Charpentier.

El ganador avanzará a cuartos de final y su rival será el ganador de Bolívar de Bolivia vs. San Pablo, que en la ida igualaron 1 a 1 en la altura de La Paz.

En caso de avanzar hasta las semifinales, Boca Junios podría encontrarse con River Plate, que en octavos jugará vs. Independiente Santa Fe de Colombia y en cuartos tiene como hipotéticos oponentes a Vasco Da Gama de Brasil y Olimpia de Paraguay.

Boca en la Copa Sudamericana

Boca participó en la mayoría de las ediciones de la Sudamericana -entre 2002 y 2009 fue invitado porque todavía los clubes podían competir en los dos campeonatos de la Conmebol- y es uno de los máximos campeones con dos títulos al igual que Liga de Quito de Ecuador, Independiente, Atlético Paranaense de Brasil, Independiente del Valle de Ecuador y Lanús.

Las coronaciones fueron consecutivas, en 2004 y 2005. En la primera, el entrenador fue Jorge “Chino” Benítez y venció en la definición se impuso a Bolívar de Bolivia por un global de 2 a 1. Al año siguiente, con Alfio Basile en el banco de suplentes, derrotó en la final a Pumas de México por penales.

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