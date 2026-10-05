Próximo partido de Boca: cuándo juega vs. Instituto por el Torneo Clausura

Boca Juniors atraviesa su mejor presente en años y, con Rodolfo Arruabarrena de entrenador, anhela cortar la sequía de títulos inhabitual para un club de su envergadura porque la ultima vez que dio una vuelta olímpica fue en marzo de 2023 la Supercopa Argentina 2022.

El xeneize pelea en todos los frentes posibles en este segundo semestre del año y uno de ellos es el Torneo Clausura 2026, por el que afrontará su próximo compromiso y será el viernes 9 de octubre a las 19.30 vs. Instituto de Córdoba como visitante en el estadio Presidente Perón.

Liderado futbolísticamente por Leandro Paredes y con grandes apariciones como Tomás Aranda y Leonel Flores, el conjunto del barrio porteño de la Boca acumula un invicto de 16 encuentros con nueve triunfos y siete empates e intentará seguir de racha en la Docta frente al equipo que lidera el Grupo A con 25 puntos. De hecho, cuenta con una gran oportunidad para descontarle, porque marcha tercero con 20 unidades.

Pero el xeneize no solo pelea en el Clausura. Tanto en la Copa Argentina como en la Sudamericana está en las semifinales. En la primera, le ganó en cuartos de final a Racing 3 a 2 un partido histórico que revirtió porque perdía 2 a 0 y su próximo escollo será Banfield el sábado 14 de noviembre. En el campeonato internacional, en tanto, chocará ante Vasco Da Gama, primero en la Bombonera el 13 de octubre y luego, una semana después, en Río de Janeiro.

Más allá del buen presente, el primer semestre de Boca no estuvo a la altura de lo que se exige en la institución porque fue eliminado en octavos de final del Torneo Apertura por Huracán y no pudo superar la etapa de grupos de la Copa Libertadores, su gran obsesión. De hecho, se ubicó tercero en su zona y decantó en la Copa Sudamericana. Ello, forzó la salida de Claudio Úbeda como entrenador, a quien no se le renovó el contrato.