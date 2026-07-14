Boca vs. Sarmiento, por la Copa Argentina 2026: día, horario, TV y cómo ver online

Boca y Sarmiento de Junín se enfrentan este jueves en el marco de los 16vos de final de la Copa Argentina 2026. El ganador de este cruce avanzará a octavos y se verá las caras con Vélez, que dejó en el camino a Gimnasia y Tiro de Salta. El partido está programado para las 21.45 en el estadio Marcelo Bielsa de Rosario, Santa Fe, con televisación de TyC Sports y transmisión vía streaming por parte de TyC Sports Play. El minuto a minuto estará disponible en canchallena.com.

El xeneize avanzó de ronda tras derrotar a Gimnasia de Chivilcoy por 2 a 0 con un doblete del paraguayo Adam Bareiro. Persigue su quinto trofeo en el torneo más federal del país tras los conseguidos en 1969, 2012, 2015 y 2020. El Verde, por su parte, se metió en la segunda ronda luego de dejar en el camino a Tristán Suárez por la mínima diferencia con un gol agónico de Pablo Magnín a los 94′.

Sarmiento de Junín quiere dar el golpe ante Boca para meterse en los octavos de final Gonzalo Colini

La última vez que ambos equipos se vieron las caras fue el 10 de noviembre de 2024, en un partido correspondiente a la fecha 22 de la Liga Profesional. En aquella oportunidad, Boca se quedó con la victoria por 2 a 0 como visitante, en el estadio Eva Perón, gracias a las anotaciones de Kevin Zenón y Miguel Merentiel. El último triunfo de Sarmiento fue en 2023, cuando festejó por 1 a 0 en la Copa de la Liga con un tanto de Gabriel Díaz.

Boca vs. Sarmiento: todo lo que hay que saber

16vos de final de la Copa Argentina 2026.

Día : Jueves 16 de julio.

: Jueves 16 de julio. Hora : 21.45 (horario argentino).

: 21.45 (horario argentino). Estadio : Marcelo Bielsa, Rosario, Santa Fe.

: Marcelo Bielsa, Rosario, Santa Fe. Árbitro : Nazareno Arasa.

: Nazareno Arasa. Minuto a minuto: canchallena.com.

Boca vs. Sarmiento: cómo ver online

El encuentro se disputa este jueves en Rosario, Santa Fe, y se transmite en vivo por televisión a través de TyC Sports, como así también por streaming por intermedio de la plataforma digital TyC Sports Play. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar el canal deportivo directamente a través del cableoperador (en todos los casos se requiere una suscripción activa). Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

TyC Sports.

TyC Sports Play.

Minuto a minuto: canchallena.com.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Boca corre con ventaja para quedarse con la victoria y, en consecuencia, con el boleto a octavos de final, en el encuentro de este jueves. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de apenas 1.75 contra los 5.55 que se repagan por un hipotético triunfo de Sarmiento. El empate en tiempo reglamentario, por su parte, cotiza cerca de 3.35.