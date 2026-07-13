Poco más de 22 años atrás, Lionel Scaloni y David Beckham tuvieron un fuerte cruce en una cancha cuando estaban en plena actividad profesional como futbolistas.

Fue el 14 de diciembre de 2003, en un partido clave de La Liga de España en el que Real Madrid, donde jugaba el inglés, actual directivo de Inter Miami, venció 2 a 1 a Deportivo La Coruña, con el DT argentino como parte del plantel.

Cuando faltaban escasos minutos para que finalizara el encuentro que se disputaba en el Estadio Santiago Bernabéu, Scaloni le quitó la pelota a Beckham cerca de la mitad de la cancha, tras ponerle fuerte el cuerpo, y el inglés volvió a él y le cometió una dura infracción por detrás a su contrincante.

El día que Scaloni se peleó con Beckham en la cancha

Ambos futbolistas cayeron y quedaron enganchados en el césped. La reacción del defensor argentino fue inmediata y le tiró una patada desde el suelo a la estrella de Real Madrid, quien fue a buscarlo cara a cara con insultos y empujones. La tensión escaló tanto que el brasileño Roberto Carlos tuvo que intervenir de urgencia para separarlos.

También se acercó Iván Helguera, que sujetó con los brazos al ahora DT de la selección albiceleste. El árbitro resolvió la situación mostrándole tarjeta amarilla a ambos jugadores. Los futbolistas volvieron a su posición, aunque no evitaron ponerse cara a cara. Al finalizar el encuentro, la tensión entre ambos continuó en el campo de juego cuando Beckham se acercó a estrecharle la mano al argentino, pero Scaloni le negó el saludo.

El día que Scaloni se peleó con Beckham en la cancha. Clive Rose - Getty Images

Días después, el actual director técnico de la selección argentina explicó en los medios su tajante decisión. “Me ofreció la mano y no se la di por falso”, dijo entonces y agregó que el mediático futbolista británico se había acomodado los genitales mirándolo de forma provocativa mientras caminaban hacia el área. Por su parte, Beckham declaró con ironía a la prensa de su país: “Ahora sé que es otro argentino al que no le gusto”.

Décadas después, Scaloni recordó la anécdota entre risas en varias entrevistas, admitiendo que fue “una calentura de partido” y que el equivocado había sido él debido a la impotencia de estar perdiendo un duelo directo por el campeonato.

El recordado cruce futbolístico entre Scaloni y Beckham volvió a salir a la luz en la previa al partido decisivo entre las selecciones de Argentina e Inglaterra por la Copa Mundial de la FIFA 2026. El actual director técnico de la Albiceleste intenta calmar las aguas de cara al encuentro declarando en conferencias que “es solo un partido de fútbol”.