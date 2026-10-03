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Boca vs. Unión, en vivo: el minuto a minuto del partido por el torneo Clausura

En la Bombonera, el equipo de Rodolfo Arruabarrena quiere seguir en la senda de la victoria

El grito de gol de Lautaro Di Lollo, tras marcar de cabeza el primero del partido
El grito de gol de Lautaro Di Lollo, tras marcar de cabeza el primero del partidoDaiana Panza - La Nación

Final del primer tiempo

Boca se va al descanso en ventaja por 1-0 ante Unión en la Bombonera. Lautaro Di Lollo marcó el único gol de la primera etapa, de cabeza, tras un tiro libre de Leandro Paredes.

Boca gana 1-0 en el primer tiempo, con gol de Di Lollo
Boca gana 1-0 en el primer tiempo, con gol de Di LolloDaiana Panza - La Nación

Baja el ritmo en la Bombonera

Se jugará un minuto más. Boca administra la ventaja y arriesga menos con la pelota, mientras que Unión intenta asumir mayor protagonismo en busca del empate.

Alan Velasco encara con la pelota
Alan Velasco encara con la pelotaDaiana Panza - La Nación

Tarragona, amonestado

Cristian Tarragona recibió la tarjeta amarilla por una falta desde atrás sobre Santiago Ascacibar. Es el segundo amonestado de Unión, después de Joaquín Mosqueira.

Facundo "Jaguer" Herrera, uno de los amonestados en el primer tiempo
Facundo "Jaguer" Herrera, uno de los amonestados en el primer tiempoDaiana Panza - La Nación

Boca busca el segundo

Sebastián Villa probó desde afuera del área y su remate pasó cerca del palo derecho de Matías Mansilla. Boca llega con mayor frecuencia y busca ampliar la ventaja ante un Unión al que le cuesta recuperar la pelota.

Mauro Luna Diale aguanta la pelota ante la marca de Lautaro Blanco
Mauro Luna Diale aguanta la pelota ante la marca de Lautaro BlancoGonzalo Colini - La Nación

Boca creció después del gol

Avisó el Tatengue con un remate del 10, Ignacio Malcorra, que tapó bien abajo Leandro Brey. Boca se muestra más aplomado desde el 1-0, firme en defensa y con buenas asociaciones para llegar al área. El equipo de Arruabarrena domina el partido y aprovecha el envión para buscar el segundo.

El abrazo de los jugadores de Boca tras el gol que abrió el marcador en la Bombonera
El abrazo de los jugadores de Boca tras el gol que abrió el marcador en la BomboneraDaiana Panza - La Nación

Gol de Boca

Leandro Paredes ejecutó un tiro libre desde la derecha y Lautaro Di Lollo apareció en el área para cruzar el cabezazo y marcar el 1-0 ante Unión. Boca encontró la ventaja a través de la pelota parada.

Paredes, amonestado en Boca

Leandro Paredes recibió la tarjeta amarilla por una infracción en la mitad de la cancha, cuando cortó un avance de Luna Diale. Es el segundo amonestado de Boca, después de Facundo Herrera.

Boca tiene la pelota, pero todavía no inquieta a Mansilla

Boca conserva más la posesión, aunque todavía no consiguió probar a Matías Mansilla. Mauro Luna Diale, surgido en Boca, aprovecha los espacios libres y aparece con frecuencia como opción para recibir en Unión. Facundo Herrera es el único amonestado del partido hasta el momento.

Miltón Delgado con la pelota
Miltón Delgado con la pelotaDaiana Panza - La Nación

Unión emparejó el partido y Boca muestra algunas dudas

Después del mejor comienzo de Boca, Unión empezó a imponerse en las marcas y llega con mayor facilidad al área. El equipo de Arruabarrena encuentra espacios principalmente cuando puede salir de contraataque. El desarrollo se equilibró en la Bombonera.

Boca tomó el protagonismo en un comienzo intenso

Boca asumió la iniciativa y busca instalarse en campo de Unión, que intenta lastimar con pelotazos largos. Cristian Tarragona tuvo una aproximación que tapó Leandro Brey, aunque la pelota ya había salido. El partido arrancó con ritmo en la Bombonera.

Leandro Lozano marca a Brahian Cuello
Leandro Lozano marca a Brahian CuelloDaiana Panza - La Nación

Comenzó el partido en la Bombonera

Boca y Unión ya juegan por la 11ª fecha del Torneo Clausura. El equipo de Rodolfo Arruabarrena busca afirmarse en la Zona A, mientras que el conjunto dirigido por Leonardo Madelón intentará cortar una racha de dos derrotas consecutivas.

La bandera de Diego Armando Maradona en la Bombonera
La bandera de Diego Armando Maradona en la BomboneraGonzalo Colini - La Nación

Leonel Flores, al banco tras su debut en la selección

Leonel Flores será suplente ante Unión después de regresar de su participación con la selección argentina. El futbolista debutó el miércoles en el equipo mayor durante la goleada por 4-0 frente a Bolivia y Rodolfo Arruabarrena decidió no incluirlo entre los titulares. Sebastián Villa ocupará su lugar en el ataque.

Leonel Flores en el amistoso ante Bolivia en Córdoba
Leonel Flores en el amistoso ante Bolivia en CórdobaAFA

Una visita especial en la Bombonera

André-Pierre Gignac estará presente en la Bombonera para ver el partido entre Boca y Unión. El histórico goleador francés, de extensa trayectoria en Tigres de México, nunca ocultó su simpatía por Boca y tendrá la posibilidad de acompañar al equipo en el encuentro por la 11ª fecha del Torneo Clausura.

Unión confirmó su formación para visitar a Boca

Leonardo Madelón definió el equipo para enfrentar a Boca en la Bombonera: Matías Mansilla; Juan Pintado, Matías Rocha, Juan Pablo Ludueña, Lucas Ayala; Julián Palacios, Joaquín Mosqueira, Ignacio Malcorra, Brahian Cuello; Mauro Luna Diale y Cristian Tarragona (capitán).

Formación confirmada de Boca

Rodolfo Arruabarrena confirmó el equipo para recibir a Unión en la Bombonera, con solo un cambio respecto al último partido: entra Sebastián Villa por Leonel Flores.

El 11 de Boca: Leandro Brey; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera y Lautaro Blanco; Leandro Paredes (capitán); Alan Velasco, Milton Delgado, Santiago Ascacibar y Sebastián Villa; Miguel Merentiel.

El último antecedente

Boca y Unión se enfrentaron por última vez en marzo, en Santa Fe, por la 11ª fecha del Torneo Apertura. Julián Palacios abrió el marcador a los 41 minutos del primer tiempo y Miguel Merentiel igualó a los 12 del complemento para el 1-1 definitivo.

Fue empate 1-1 por el Apertura el último encuentro
Fue empate 1-1 por el Apertura el último encuentroCarolina Niklison - LA NACION

¿Cómo llegan los equipos?

El equipo de Rodolfo Arruabarrena llega al encuentro después de eliminar a Racing en los cuartos de final de la Copa Argentina. Por el Clausura, Boca ocupa el quinto puesto de la Zona A con 17 puntos y busca consolidarse entre los equipos que avanzarán a los playoffs. Unión, por su parte, quiere cortar la mala racha: el equipo de Leonardo Madelón llega con dos derrotas consecutivas, frente a Talleres e Independiente. Unión está a tres puntos de la zona de playoffs y necesita recuperarse para mantenerse en la pelea por la clasificación.

Bienvenidos a la cobertura en vivo de Boca vs. Unión

Después de tres semanas con clásicos y definiciones fuera de casa, Boca regresa a la Bombonera para recibir a Unión por la 11ª fecha del Torneo Clausura. El partido comenzará a las 21.30, con arbitraje de Sebastián Martínez y Sebastián Bresba a cargo del VAR. La transmisión estará a cargo de ESPN Premium, pero podrán seguir el minuto a minuto por LA NACION.

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