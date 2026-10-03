Boca vs. Unión, en vivo: el minuto a minuto del partido por el torneo Clausura

Rodolfo Arruabarrena confirmó el equipo para recibir a Unión en la Bombonera, con solo un cambio respecto al último partido: entra Sebastián Villa por Leonel Flores.

El 11 de Boca: Leandro Brey; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera y Lautaro Blanco; Leandro Paredes (capitán); Alan Velasco, Milton Delgado, Santiago Ascacibar y Sebastián Villa; Miguel Merentiel.