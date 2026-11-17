BELO HORIZONTE.– Hay casi 2800 kilómetros entre Buenos Aires y Belo Horizonte. Dos ciudades que, a primera vista, tienen poco en común. Una mira hacia el Río de la Plata -o le da la espalda; la otra, está rodeada de montañas. Una encuentra en el lunfardo el reflejo más fiel de su identidad cultural; la otra tiene en sus huellas la música, el acento y la reconocida tradición minera. Sin embargo, cuando se trata de fútbol, las distancias se acortan. Boca Juniors y Atlético Mineiro comparten una manera particular de vivirlo, una relación visceral con sus hinchas y una historia de encuentros, desencuentros y personajes que, de alguna u otra manera, se identifican con las dos banderas.

El próximo 21 de noviembre, en Barranquilla, volverán a encontrarse para definir la Copa Sudamericana. Será la segunda vez que disputen una final internacional entre sí, pero el enfrentamiento tiene antecedentes mucho más antiguos. Desde un brasileño que se convirtió en leyenda de la Bombonera hasta una noche de 2021 que terminó con jugadores, dirigentes y policías enfrentados en los pasillos del Mineirão. La historia entre Boca y Atlético tiene capítulos suficientes como para entender que no son dos desconocidos.

En Brasil, Atlético es simplemente “Galo”, el gallo que se convirtió en símbolo de un club nacido en 1908. Sus torcedores son conocidos como la Massa, una multitud que hizo del acompañamiento incondicional una marca de identidad. En Argentina, Boca tiene a La 12 y una Bombonera que construyó buena parte de su mitología alrededor de la presión que ejercen sus tribunas (no tiembla, late). Dos formas de expresar una pasión que, en ocasiones, parece necesitar algo más que noventa minutos para explicarse.

La Massa de Galo recibe al equipo antes de la semifinal por Copa do Brasil Pedro Souza / Atlético Mineiro

La comparación no es solamente una cuestión de fervor. Ambos construyeron parte de su identidad alrededor de una relación intensa entre el equipo y la tribuna, de noches internacionales que alimentaron su leyenda y de futbolistas que encontraron en esos estadios algo que no siempre habían conseguido en otros lugares: pertenencia.

Uno de los mejores ejemplos nació en Barra do Piraí, Río de Janeiro, y terminó convertido en un personaje inolvidable de la historia de Boca. Se llamaba Paulo Ângelo Valentim, aunque todos lo conocían como Paulinho. Llegó a Atlético Mineiro en 1954, cuando todavía era un joven delantero que buscaba hacerse un nombre. Formó parte del ciclo del pentacampeonato estadual que el club consiguió entre 1952 y 1956 y, después de pasar por Botafogo y la selección brasileña, desembarcó en Buenos Aires en 1960.

El presidente Alberto J. Armando le hizo un pedido que resumía las prioridades del Mundo Boca. “Preocupate por hacerle goles a River”. Valentim entendió perfectamente el mensaje, a pesar de que al llegar no hablara una palabra en español. Le convirtió diez tantos en seis superclásicos oficiales consecutivos y fue una pieza fundamental en los campeonatos argentinos de 1962 y 1964. En la Bombonera, su nombre terminó convertido en una canción que bajaba desde las tribunas cada vez que aparecía cerca del arco rival: “Tim, tim, tim, gol de Valentim”.

La historia tiene también un costado menos luminoso. Después de abandonar Boca, su carrera perdió brillo y su situación económica se deterioró. Murió en Buenos Aires en 1984, lejos de la prosperidad que había conocido como futbolista. Pero dejó una marca difícil de borrar; la de un delantero brasileño que había comenzado a destacarse en Atlético Mineiro y terminó convertido en uno de los grandes verdugos de River.

Valentim fue el vínculo más célebre entre ambas instituciones, aunque no el único. A lo largo de las décadas, otros futbolistas transitaron por los dos clubes. Entre ellos aparecen los argentinos Damián Escudero, Jesús Dátolo, Lucas Pratto, Cristian Pavón y Rodrigo Battaglia; el paraguayo Junior Alonso y los brasileños Baiano y Luiz Alberto.

Dátolo integró el Boca que ganó la Copa Libertadores de 2007 bajó el comando de Miguel Ángel Russo y, años después, llegó a Atlético Mineiro, donde se transformó en una figura especialmente querida. Su consagración llegó en la Copa de Brasil de 2014, cuando fue decisivo en la campaña que terminó con una final ganada nada menos que frente a Cruzeiro, el clásico rival de la ciudad. Marcó un golazo en el partido de ida y participó en el tanto que aseguró el título en la revancha.

Dátolo en el clásico ante Cruzeiro Bruno Cantini / Atlético Mineiro

En Belo Horizonte, encontró algo parecido a lo que había vivido en Buenos Aires. El estadio Independência, conocido popularmente como el Horto (casa de América MG), llegó a ser comparado con la Bombonera por el ambiente que generaban sus tribunas.

Dátolo todavía recuerda su primer contacto con la hinchada de Atlético Mineiro. “El día que llegué a Belo Horizonte, bajé del avión y, saliendo del aeropuerto, me encontré con la hinchada. Ahí me hablaron y me hicieron saber la importancia de Atlético Mineiro, la rivalidad con Cruzeiro y Flamengo. Entendí dónde estaba llegando; una institución gigante y una hinchada fantástica”, contó a LA NACION el exmediocampista argentino, que conoce como pocos los dos mundos.

Dátolo, en 2009; fue su último año en Boca Archivo

La comparación con Boca apareció naturalmente. “Lo que tienen en común es cómo se vive el fútbol. Son dos clubes con una hinchada muy particular, diferente al resto”, explicó. Y profundizó sobre aquello que encontró en las tribunas brasileñas. “No paran de cantar, están todo el tiempo con su equipo, alentando. Me encantó jugar en Atlético Mineiro porque sentí que estaba cerca de una hinchada como la de Boca”. Sobre la final de Barranquilla, consideró que el conjunto de Arruabarrena llega en mejores condiciones por su actualidad deportiva. “Boca viene de ser campeón y Atlético hace seis partidos que no gana. Pero ambos están acostumbrados a jugar finales épicas. Y, se sabe, en una final de este tipo todo puede pasar”.

Pero las conexiones entre Boca y Atlético no se explican únicamente por los jugadores que compartieron. También existe una historia de enfrentamientos internacionales que comenzó mucho antes de que las competencias continentales se convirtieran en espectáculos globales.

El primer cruce oficial llegó en 1978, durante la segunda etapa de la Copa Libertadores. Boca, que defendía el título conquistado un año antes (le ganó la final a Cruzeiro), ganó 2 a 1 en Belo Horizonte y volvió a imponerse, esta vez por 3 a 1, en la Bombonera. Aquel equipo dirigido por Juan Carlos Lorenzo terminaría levantando nuevamente el trofeo, después de superar a Deportivo Cali en la final.

Un antecedente todavía más cercano a lo que ocurrirá en Barranquilla sucedió 15 años después. En julio de 1993, Boca y Atlético disputaron la final de la Copa de Oro Nicolás Leoz, un torneo que reunía a campeones de competencias sudamericanas. El primer partido terminó sin goles en el Mineirão. En la revancha, disputada en la Bombonera, Carlos Mac Allister marcó el único tanto de la serie y le dio el título al conjunto argentino. Fue la primera final continental entre los dos clubes y, hasta el próximo 21 de noviembre, la única.

Atlético tuvo su oportunidad de revancha en 2000, cuando ambos se cruzaron en los cuartos de final de la Copa Mercosur. El Boca de Carlos Bianchi atravesaba uno de los períodos más exitosos de su historia. Ya había ganado la Libertadores de ese año y se preparaba para enfrentar a Real Madrid en la Copa Intercontinental. Pero en Belo Horizonte encontró un obstáculo inesperado. Galo se impuso por 2 a 0 y luego consiguió un empate 2 a 2 en Buenos Aires que le permitió avanzar a las semifinales. Fue una eliminación que contrastó con la marcha triunfal de un Boca que, pocas semanas después, conquistaría el mundo en Tokio.

El fútbol volvió a cruzarlos 21 años más tarde. Y esta vez el resultado deportivo quedó casi eclipsado por todo el ruido externo. La serie de octavos de final de la Libertadores 2021 comenzó en la Bombonera, donde Boca consiguió convertir a través de Diego González. Sin embargo, el árbitro colombiano Andrés Rojas anuló el gol después de revisar una supuesta infracción previa de Norberto Briasco sobre Nathan, a instancias del VAR. El encuentro terminó 0 a 0 y la controversia acompañó a los argentinos hasta Brasil.

Una semana después, en el Mineirão, la historia pareció repetirse. Marcelo Weigandt aprovechó un error del arquero Everson y mandó la pelota a la red. Pero otra intervención del VAR, esta vez bajo el arbitraje del uruguayo Esteban Ostojich, volvió a dejar a Boca sin gol. Los noventa minutos terminaron sin diferencias y Atlético se impuso por 3 a 1 en la definición por penales. Everson, que había protagonizado la jugada del tanto anulado, terminó convertido en héroe de la clasificación al detener los remates de Sebastián Villa y Esteban Rolón. Carlos Izquierdoz desvió el suyo y Boca quedó eliminado sin haber recibido un solo gol durante los dos partidos.

Lo que ocurrió después fue todavía más grave. En la zona de vestuarios del Mineirão se produjeron enfrentamientos entre integrantes de la delegación argentina, dirigentes, personal de seguridad y policías brasileños. Hubo empujones, destrozos, acusaciones cruzadas y gases lacrimógenos. La delegación de Boca terminó trasladándose a una comisaría para prestar declaración, mientras los videos de los incidentes recorrían el continente.

Las versiones sobre el origen de los disturbios fueron contradictorias. Desde Atlético señalaron agresiones y daños materiales; desde Boca denunciaron provocaciones y cuestionaron el trato recibido. El episodio derivó posteriormente en sanciones disciplinarias y dejó una de las imágenes más lamentables de aquella edición de la Libertadores. Cinco años después, el reencuentro tendrá inevitablemente algo de aquella memoria. No porque los protagonistas sean los mismos ni porque una final pueda reducirse a una revancha de decisiones arbitrales, sino porque las historias de los clubes también se construyen a partir de las heridas que sus hinchas conservan.

Para Boca, Barranquilla representa la posibilidad de volver a levantar un trofeo internacional y de dejar atrás el recuerdo de aquella eliminación. Para Atlético, actualmente dirigido por Eduardo Domínguez, la oportunidad de conquistar por primera vez la Copa Sudamericana y cerrar una secuencia de frustraciones recientes; la final de la Libertadores perdida ante Botafogo, en 2024, y la definición de la Sudamericana que se escapó frente a Lanús, en 2025. Acá nomás en el tiempo.

Eduardo Domínguez, en un entrenamiento al frente de Atlético Mineiro, en la Cidade do Galo. Pedro Souza / Atlético.

Hay, además, una coincidencia que ayuda a entender la dimensión del encuentro. Boca ya fue bicampeón de la Sudamericana en 2004 y 2005. Atlético, en cambio, busca incorporar un trofeo que todavía no aparece en sus vitrinas. Los dos llegan con historias diferentes, pero con una necesidad compartida, la de transformar otra final en una celebración. Desde la Bombonera hasta el Mineirão, y ahora con la Arena MRV como nueva casa del Galo, los escenarios cambiaron. También los futbolistas, los entrenadores y las generaciones de hinchas. Lo que permanece es esa capacidad de convertir un partido de fútbol en un acontecimiento que trasciende el resultado.

Paulinho Valentim, Carlos Mac Allister, Jesús Dátolo, los goles anulados y los incidentes de 2021 forman parte de una relación que atravesó décadas y fronteras. Son capítulos de una historia que comenzó mucho antes de esta final y que seguirá existiendo cuando termine.

El 21 de noviembre, en Barranquilla, Boca y Atlético Mineiro volverán a mirarse de frente. Uno vestirá de azul y oro; el otro, de blanco y negro. Los separan casi 3000 kilómetros, dos idiomas y una rivalidad que dejó algunas cuentas pendientes. Pero hay algo que sus hinchas probablemente entiendan mejor que nadie: cuando se trata de fútbol, Boca y Atlético son bastante menos distintos de lo que parecen.