James Trafford, la figura de Inglaterra para cortar el largo invicto de España y moverle el piso a Pickford

No estaba llamado a ser la figura porque Inglaterra goleaba 3-0 y se floreaba en Madrid ante España. Los artífices de la gran victoria eran los jugadores de campo, con Harry Kane, Jude Bellingham y Declan Rice controlando las facetas del juego por inteligencia y calidad. El arquero James Trafford era una pieza complementaria, escasamente exigida, hasta que una circunstancia modificó abruptamente el curso del encuentro y lo puso en el centro de la escena, con atajadas imprescindibles para sostener un dramático triunfo por 3-2 en el estadio Metropolitano, en la última fecha del Grupo 3 de la Nations League, que ya tenía a los dos equipos clasificados para los cuartos de final (el sorteo se hará el próximo viernes).

Detrás de la figura de Trafford el partido dejó varios datos reseñables. España resignó un invicto de 43 partidos (34 victorias y nueve empates), récord mundial en el nivel de selección. No perdía desde el 23 de marzo de 2024, en un amistoso frente a Colombia (1-0) disputado en Londres. Durante esa racha, España se consagró campeón de la Eurocopa y del Mundial. Lejos de mostrarse abatido, el entrenador Luis de la Fuente expresó: “Es una sensación extraña. Nos habíamos olvidado lo que era perder. Hay que saber perder y reconocer que enfrente tuvimos a un muy buen rival, que en parte del partido fue superior a nosotros. Lo de hoy no hace más que poner en valor todo lo que hicimos hasta aquí”.

La tapada de Trafford ante Lamine Yamal Manu Fernandez - AP

Inglaterra conseguía neutralizar y desnaturalizar a España como casi ningún equipo lo hizo en los últimos tiempos. Lo sometía a una intensa presión y no le dejaba controlar la pelota, el fuerte de España. Kane, tras un penal que le cometió Pau Cubarsí, puso el 1-0 en el primer tiempo. Fue el gol 56 en igual cantidad de encuentros en el año del Balón de Oro, entre la selección y Bayern Munich.

La superioridad de Inglaterra se acentuó en el comienzo de la segunda etapa, con los goles de Ezri Konsa (cabezazo en un córner) y Ben White, tras una maniobra que pasó por los pies de Kane y Bellingham. Era una paliza histórica de Inglaterra, pero una acción determinada provocó un vuelco imprevisto. A los 17 minutos del segundo período, Konsa perdió una pelota por la presión de Yamal y el volante Anderson le cometió desde atrás un foul dentro del área al delantero de Barcelona. Penal y expulsión de Anderson. Descontó Mikel Oyarzabal y para la media hora final quedó un partido que hasta entonces no se había visto.

Con 10 jugadores, Inglaterra se refugió y sufrió un asedio de España, similar al que soportó contra la Argentina en la semifinal del Mundial. Nico Williams, al conectar una asistencia cruzada de Yamal, marcó el segundo gol y colocó a España al borde de una reacción épica que no fue tal porque lo impidió el arquero Trafford.

En pleno aluvión local, Trafford contabilizó seis atajadas decisivas, con especial mención a una doble tapada a Fermín y Laporte. De 24 años, fue su quinto cotejo en The Three Lions. Debutó en marzo de este año en un amistoso contra Uruguay e integró el plantel en el Mundial.

¡¡¡IMPRESIONANTE DOBLE ATAJADA DE TRAFFORD PARA SALVAR EL EMPATE DE ESPAÑA SOBRE EL FINAL!!!



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También había sido titular ante España en la derrota por 3-2 en Wembley, por la primera jornada de la Nations League. Pese a la caída, su producción fue satisfactoria, cosechó elogios. Rendimientos como el de este domingo lo posicionan como un competidor con serias aspiraciones al puesto que desde 2018 ocupa habitualmente Jordan Pickford, que suma 94 presencias en la selección.

“Me gusta la competencia entre arqueros”, expresó el director técnico Thomas Tuchel, que elogió la actuación de Trafford: “Lo hizo muy bien. Merece todo el crédito por la doble parada del final”. Nacido en Greysouthen, en el noroeste de Inglaterra, Trafford tomó una decisión importante en esta temporada para su carrera. En busca de la continuidad que no tenía en Manchester City, tapado por Gianluigi Donnarumma en la Premier League, negoció su salida a Leeds, que pagó la cifra más alta de su historia por un pase: 46,7 millones de euros. Aun con poca participación había respondido muy bien en la Copa de la Liga y en la FA Cup, en la última temporada de Pep Guardiola en el City. Fue titular en todas las ruedas de ambas competencias y no recibió goles en las dos finales. Cuando lo consultaban por si se sentía frustrado por no atajar en la Premier, respondía con orgullo: “Gané dos trofeos”, en referencia a las dos copas.

Bellingham, Gordon y Kane, en el festejo grupal por el triunfo de Inglaterra sobre España Francisco Seco - AP

En Leeds se afianzó rápidamente. Con un 87,5% es uno de los arqueros con mayor porcentaje de atajadas en la Premier League. Dentro de los primeros nueve puestos, solo el puntero Arsenal recibió menos goles (5) que Leeds (8). También se destaca su juego con los pies, la capacidad para ser salida con la pelota jugada.

Desde el Mundial, en el ambiente futbolístico inglés crece el debate sobre la necesidad de una renovación en el arco. Muchos dan por cumplido el ciclo de Pickford, señalado en varios goles de media distancia que recibió en el Mundial. La prensa británica reparó en el fastidio de Bellingham en el gol desde fuera del área de Enzo Fernández: “¡¡Fue al medio del arco!!“. Trafford da pelea por el arco dentro de un clima de buena convivencia: “Picks [Pickford] y yo somos del norte y nos llevamos muy bien. Es la realidad del fútbol: todos compiten por un puesto en el once inicial”.

Según The Guardian, no hay abundancia de arqueros de primer nivel para que elija Tuchel. Con Dean Henderson lesionado, el DT alemán tuvo que recurrir a Jason Steele como tercera opción. El arquero de Brighton, de 36 años, solo disputó un partido esta temporada. Aaron Ramsdale cayó a la cuarta opción en el Southampton. Nick Pope no juega en el Newcastle y Carl Rushworth tuvo dificultades en el Coventry esta temporada. Para combatir esa sensación de inseguridad, Trafford se levanta como una opción cada vez más confiable.