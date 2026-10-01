Bolillo Gómez se comparó con un DT argentino y pidió que lo echen de El Salvador, pero lo respaldaron

El fútbol vive de resultados, no es ninguna novedad. Pero las presiones van en aumento, hasta llegar a ejemplos de declaraciones de entrenadores que piden su propia destitución. Esto fue lo que sucedió con Hernán Darío Gómez, DT de El Salvador, quien no sólo puso su cargo a disposición de los dirigentes de la Federación Salvadoreña de Fútbol, sino que además fue muy duro con el mensaje.

El Salvador sufrió una dura goleada por 6-0 ante Guatemala este lunes, por la 2° fecha de la Liga de Naciones de la Concacaf, y Bolillo Gómez, que tiene como objetivo buscar la clasificación para la selección al Mundial de 2030, fue tajante en medio del desconcierto por el resultado en contra.

“Nos tendrían que echar a todos mañana. No tengo mucho para decir: fuimos un desastre. El presidente tiene todo el derecho de tomar decisiones, acaban de despedir al de Costa Rica, pues que me echen a mí también. Es que con esto (6 a 0 en contra) lo tienen que echar a uno. Ya me pasó en Ecuador con un 6 a 1, y lo primero que dije: ‘este es un resultado que saca a los técnicos’. Qué podemos hacer“, dijo el entrenador colombiano en la conferencia de prensa, todavía en caliente.

🎙️ ¿No acaban de echar al de Costa Rica? Pues que me echen a mí también. Si con esto, a uno lo tienen que echar: ‘Bolillo’ Gómez tras la derrota de El Salvador (6-0) ante Guatemala. pic.twitter.com/Rbt9IGNsWO — Julián Capera (@JulianCaperaB) September 29, 2026

Y hasta involucró en su relato lo vivido por Fernando Bocha Batista, técnico argentino que viene de ser despedido de Costa Rica por malos resultados: “¿No acaban de echar al de Costa Rica? Pues que me echen a mí también. Si con esto, a uno lo tienen que echar".

Los hinchas comenzaron a expresarse con críticas hacia Bolillo Gómez y pidieron la renuncia del entrenador tanto en los medios tradicionales como en las redes sociales. El resultado sacudió la realidad de un equipo que había comenzado la competencia con una victoria por 3-1 a Martinica. Frente a Guatemala, en cambio, el equipo recibió tres goles en cada tiempo.

El contexto, lo dicho por el propio Bolillo Gómez y las críticas de los simpatizantes obligaron a entrar en acción a Yamil Bukele, el presidente de la Federación Salvadoreña de Fútbol (Fesfut): “Lo que sucedió el lunes nadie todavía lo entiende, es incomprensible. En todo momento van a haber caídas cambiemos o no cambiemos al cuerpo técnico”, dijo Bukele en declaraciones reproducidas por la agencia Reuters.

La goleada sufrida ante Guatemala 0-6

Pero enseguida ratificó a Hernán Darío Gómez, al menos por ahora: “El cuerpo técnico se queda con nuestra selección, para mí sería descabellado quitar al cuerpo técnico ⁠a dos días de un partido tan importante como el de este viernes, hay que trabajar muchísimo. Bolillo dijo en la reunión que tuvimos: ‘si yo no dejo a la selección en la Liga A, yo mismo me voy el día martes’, eso es lo que el entrenador puso sobre la mesa”, agregó.

En su siguiente compromiso de la Liga de Naciones, El Salvador, jugará este viernes ‌como local ante Jamaica, y tres días después cerrará la etapa de grupos visitando ⁠a Martinica.

Los equipos que finalicen en el quinto y el sexto lugar de ‌cada uno de los dos grupos de la Liga A descenderán ⁠a la Liga B. El Salvador, que registra tres ⁠puntos, ocupa el penúltimo lugar de su grupo, solo por arriba de Martinica, que no ha sumado.

🚨 ¡Bolillo Gómez se queda en la Selecta! 🇸🇻⚽



🗣️Yamil Bukele: “El Bolillo dijo que si él no deja a la Selección Mayor en el Grupo A, se va el día martes. Es decir, el cuerpo técnico se queda con nuestra selección para los dos partidos. Para mí, sería descabellado quitar a un… pic.twitter.com/YLqXqsvtUH — Canal 4. (@Canal4TCS) September 30, 2026

Surinam con seis unidades, y Guatemala, Honduras y Jamaica con tres cada uno, se ubican por arriba de los salvadoreños. “Bolillo está por un ‌reto personal, no se trata de ​dinero, hoy por hoy el entrenador se queda hasta el día martes. Su reto es dejarlo en la Liga A, debe de tener buenos resultados en los próximos partidos y haré la evaluación en ‌el momento indicado”, puntualizó Bukele.