Fernando Batista fue despedido como técnico de Costa Rica, luego de una serie de resultados negativos

Después de sufrir dos duras derrotas ante rivales caribeños en la Liga de Naciones de la Concacaf, el técnico argentino Fernando Batista fue destituido como conductor de Costa Rica.

La Federación Costarricense de Fútbol anunció el lunes el cese de Batista tras los reveses contra Curazao y Haití, poniendo un abrupto fin a un ciclo que recién había comenzado en marzo.

Bryan Ruiz, referente de la selección que alcanzó los cuartos de final del Mundial de Brasil 2014, quedó como entrenador interino para los próximos dos partidos de esta semana.

El día de su presentación como conductor de Costa Rica

El presidente de la Federación, Osael Maroto, confirmó la salida inmediata de Batista y la llegada del excapitán de la selección. Ruiz recientemente terminó un breve paso como técnico interino de la Liga Deportiva Alajuelense, uno de los clubes más populares de la liga local.

“Se le da la oportunidad a un exseleccionado, a alguien que lo está haciendo muy bien como entrenador y nos sentimos muy cómodos con esto”, dijo Maroto en una rueda de prensa. ”Ya conversamos con él, está muy ilusionado por la oportunidad y está claro que será por estos dos juegos. Luego el Comité Ejecutivo va a evaluar su continuidad”, sostuvo.

Los dos retos inmediatos para Ruiz serán la visita a Nicaragua el jueves y luego recibir a Haití el domingo en el estadio Ricardo Saprissa de la capital San José.

Maroto recalcó que la decisión de destituir a Batista se da por la urgencia inmediata de evitar que Costa Rica descienda a la Liga B de esta Liga de Naciones de la CONCACAF. lo cual tendría efecto directo sobre el camino que deba recorrer el equipo para las eliminatorias de la próxima Copa del Mundo 2030.

Batista, quien fue presentado en marzo de este año, sufrió dos derrotas en el arranque de la Liga de Naciones. Los Ticos no pudieron clasificarse al Mundial que se disputó este año tras encadenar presentaciones en las citas de 2014, 2018 y 2022. La avalancha de cuestionamientos sobre Batista arrancó tras perder el jueves pasado por 4-3 en su casa ante la selección mundialista de Curazao. Costa Rica dilapidó una ventaja de 3-0 tras el primer tiempo de ese encuentro.

El domingo, Costa Rica visitó a Haití en Jamaica y perdió 2-0, un tropiezo que terminó de convencer a los federativos sobre la necesidad de cambiar la cabeza del seleccionado.

Al frente de Costa Rica, Batista dirigió seis partidos, cuatro de ellos amistosos con selecciones que se fogueaban al Mundial 2026: Inglaterra, Colombia, Irán y Jordania. En total acumuló cinco derrotas y un empate. Antes de dirigir a Costa Rica, Batista condujo a Venezuela en un fallido intento por obtener su primera clasificación a una Copa del Mundo. Fue despedido en septiembre del año pasado. La Vinotinto ni siquiera pudo acceder a los repechajes intercontinentales tras finalizar en el octavo puesto de las eliminatorias de Sudamérica.

Batista, de 56 años, había sido designado técnico de Costa Rica en sustitución del mexicano Miguel “Piojo” Herrera, también despedido en su momento al no cumplir el objetivo de llevar a la selección a la Copa del ‌Mundo.

“La realidad es que estamos construyendo una selección nueva, apuntando al futuro, a las próximas eliminatorias y a la Copa Oro. Pero también hay partidos importantes. Me gustaría que demos un poquito más y avancemos un escalón. El otro día, ante Colombia, vimos cosas que nos gustaron, como el orden y la disciplina. Ahora es el tiempo para crecer”, había afirmado Bocha, que nunca le encontró la vuelta a un equipo que perdió prestigio internacional.

La FCRF comunica que el señor Fernando Batista y su cuerpo técnico no continuarán al frente de La Selección mayor masculina.



Agradecemos y les deseamos el mejor de los éxitos en sus proyectos a futuro. pic.twitter.com/2ReyVdjnuk — FCRF (@fcrf_cr) September 28, 2026

Días atrás, había mostrado cierto optimismo a futuro. “Estoy trabajando. Hay grandes entrenadores que han ido a Mundiales, que han empezado ciclos malos y han terminado muy bien. Confío a muerte en mi trabajo, confío a muerte en el grupo y yo estoy entero”, había señalado el conductor argentino. Pero la dirigencia costarricense entendió que no había margen para más y decretó su salida.