Bolívar - Independiente Rivadavia: horario, TV y formaciones del partido de la fase de grupos de la Copa Libertadores

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Juegan este miércoles desde las las 21.30h; cómo llegan y todo lo que hay que saber
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Bolívar y Independiente Rivadavia se enfrentan este miércoles desde las 21.30h (hora de Argentina) en el estadio Estadio Ramón Tahuichi, en uno de los partidos del grupo C de la Copa Libertadores 2026. El partido se puede seguir minuto a minuto, con estadísticas detalladas, en canchallena.com. A continuación, toda la información clave del encuentro.
En este torneo, Bolívar viene de perder ante Fluminense por 2-1 mientras que Independiente Rivadavia llega de ganar ante Deportivo La Guaira por 4-2.
Todo lo que hay que saber
- Bolívar vs. Independiente Rivadavia
- Hora: 21.30h
- Partido correspondiente a la fecha 6 de la Copa Libertadores 2026
- ¿Cómo seguir el minuto a minuto? canchallena.com
El resultado en vivo
Así están Bolívar y Independiente Rivadavia en la tabla de posiciones
El grupo C de la presente edición del torneo se conforma de los equipos: Independiente Rivadavia, Bolívar, Fluminense, Deportivo La Guaira.
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