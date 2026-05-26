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Bolívar - Independiente Rivadavia: horario, TV y formaciones del partido de la fase de grupos de la Copa Libertadores

Juegan este miércoles desde las las 21.30h; cómo llegan y todo lo que hay que saber

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Bolívar vs. Independiente Rivadavia, por una nueva jornada de la Copa Libertadores
Bolívar vs. Independiente Rivadavia, por una nueva jornada de la Copa Libertadores

Bolívar y Independiente Rivadavia se enfrentan este miércoles desde las 21.30h (hora de Argentina) en el estadio Estadio Ramón Tahuichi, en uno de los partidos del grupo C de la Copa Libertadores 2026. El partido se puede seguir minuto a minuto, con estadísticas detalladas, en canchallena.com. A continuación, toda la información clave del encuentro.

En este torneo, Bolívar viene de perder ante Fluminense por 2-1 mientras que Independiente Rivadavia llega de ganar ante Deportivo La Guaira por 4-2.

Todo lo que hay que saber

  • Bolívar vs. Independiente Rivadavia
  • Hora: 21.30h
  • Partido correspondiente a la fecha 6 de la Copa Libertadores 2026
  • ¿Cómo seguir el minuto a minuto? canchallena.com

El resultado en vivo

Así están Bolívar y Independiente Rivadavia en la tabla de posiciones

El grupo C de la presente edición del torneo se conforma de los equipos: Independiente Rivadavia, Bolívar, Fluminense, Deportivo La Guaira.

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