Bolivia vs. Paraguay, amistoso internacional 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Bolivia y Paraguay, correspondiente a un amistoso internacional, se disputará este domingo 27 de septiembre a las 17.30 h. La sede elegida para este compromiso es el estadio Audi Field, ubicado en la ciudad de Washington, District of Columbia.

El presente de ambos seleccionados

El combinado de Bolivia llega a este encuentro con el objetivo de consolidar una idea de juego bajo la dirección de su cuerpo técnico actual. Por el lado de Paraguay, el equipo busca afianzar su estructura táctica y evaluar variantes de cara a los desafíos futuros, intentando mantener la competitividad mostrada en sus presentaciones previas.

Estadísticas y antecedentes

Ambos conjuntos se encuentran en una fase de preparación donde el resultado, aunque secundario en términos de puntos, resulta vital para la confianza grupal. Este cruce en territorio estadounidense servirá para medir el nivel de adaptación entre los jugadores convocados y el rodaje internacional que cada delegación pretende sumar en esta fecha FIFA.

Lo que está en juego

Para Bolivia, este partido representa una oportunidad clave para probar esquemas defensivos y ofensivos frente a un rival directo de la región. Paraguay, por su parte, busca sumar minutos de calidad y fortalecer la cohesión del plantel, buscando un triunfo que le permita elevar la moral de cara a los torneos oficiales que afrontará en la temporada 2026.