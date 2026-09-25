Por dónde pasan el partido entre Argentina y Paraguay, por la final de los Juegos Suramericanos 2026

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El encuentro entre el seleccionado albiceleste y la Albirroja se disputa este viernes a las 15 en el estadio Marcelo Bielsa; el ganador se quedará con la medalla de oro
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Este viernes se enfrentan la selección argentina Sub 19 y Paraguay en la final del torneo de fútbol masculino de los Juegos Suramericanos 2026. Juegan en el estadio Marcelo Bielsa de Rosario, Santa Fe, a partir de las 15, con televisación de TyC Sports y DeporTV y transmisión vía streaming por parte de Disney+ Premium y LPF Play (en el primer caso se requiere una suscripción activa para acceder a la plataforma).
El seleccionado dirigido por Diego Placente se metió en la pelea por la presea dorada tras derrotar a Perú por la mínima diferencia en semifinales. El autor del único gol fue Santiago Espíndola, quien le dio el triunfo a la Albiceleste a los 90′. La Albirroja, por su parte, avanzó de ronda luego de vencer a Chile por el mismo resultado con un tanto de Milan Freyres, mediocampista de Olimpia. Es el campeón en ejercicio ya que se consagró en la última edición de los Suramericanos realizada en Asunción en 2022.
Argentina vs. Paraguay: cómo ver online
La final se disputa este viernes en el estadio Marcelo Bielsa de Rosario, Santa Fe, y se puede ver en vivo por televisión a través de TyC Sports y DeporTV, como así también por streaming en las plataformas Disney+ Premium y LPF Play. Quienes cuenten con DGO, Telecentro Play o Flow, por su parte, pueden sintonizar alguna de las señales televisivas a través de su correspondiente cableoperador (en todos los casos se requiere una suscripción activa).
- DeporTV.
- TyC Sports.
- Disney+ Premium.
- LPF Play.
Formaciones confirmadas
- Argentina: Máximo Leguizamón; Fernando Closter, Nicolás Marcipar, Matías Satas, Thiago Pérez; Joaquín Salas, Facundo Carrizo, Santiago Espíndola; Ian Subiabre, Franco Domínguez y Uriel Ojeda.
- Paraguay: Leonardo Sosa; Mateo Giménez, Mauro Coronel, Thiago Fernández, Kevin Amarilla; Junior Gamarra, Giovanni Gómez, Joaquín Bogarín, Pedro Zarza; Eduardo Delmás y José Buhring.
El camino de la Argentina en los Juegos Suramericanos 2026
- Fecha 1 del Grupo B: Derrota 2 a 1 vs. Paraguay - Gol de Franco Domínguez (Junior Gamarra y Pedro Zarza anotaron los tantos de la Albirroja).
- Fecha 2 del Grupo B: Victoria 1 a 0 vs. Uruguay - Gol de Franco Domínguez.
- Fecha 3 del Grupo B: Empate 1 a 1 vs. Venezuela - Gol de Ramiro Tulián (Jesús González puso en ventaja parcial a la Vinotinto).
- Semifinal: Victoria 1 a 0 vs. Perú - Gol de Santiago Espíndola.
El camino de Paraguay en los Juegos Suramericanos 2026
- Fecha 1 del Grupo B: Triunfo 2 a 1 vs. Argentina - Goles de Junior Gamarra y Pedro Zarza (Franco Domínguez puso en ventaja parcial al local).
- Fecha 2 del Grupo B: Triunfo 2 a 0 vs. Venezuela - Goles de Kevin Amarilla y Eduardo Delmás.
- Fecha 3 del Grupo B: Empate 1 a 1 vs. Uruguay - Gol de José Buhring (Lautaro Navarro puso en ventaja parcial a la Celeste).
- Semifinal: Triunfo 1 a 0 vs. Chile - Gol de Milan Freyres.
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