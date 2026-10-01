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Bosnia and Herzegovina vs. Suecia, Liga de Naciones 2026: día, hora y cómo seguir online

Bosnia and Herzegovina recibe a Suecia en la jornada 3 de la Liga de Naciones en un duelo correspondiente al grupo B4; todo lo que hay que saber antes del partido

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Bosnia and Herzegovina vs. Suecia, Liga de Naciones 2026: día, hora y cómo seguir online
Bosnia and Herzegovina vs. Suecia, Liga de Naciones 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Bosnia and Herzegovina y Suecia, correspondiente al grupo B4, se disputará este viernes 2 de octubre a las 15.45 h en el estadio Bilino Polje de la ciudad de Zenica.

El momento de los equipos

Bosnia and Herzegovina llega a este compromiso con el ánimo en alza tras su reciente victoria por 4-2 frente a Rumania. Por su parte, Suecia también atraviesa un presente positivo, habiendo superado a Polonia por 3-1 en su presentación anterior.

Números que anticipan el duelo

Ambos conjuntos llegan a esta tercera jornada con la confianza de haber ganado sus últimos encuentros, lo que promete un enfrentamiento dinámico en el césped del estadio Bilino Polje.

Lo que está en juego

Sumar de a tres en esta fecha resulta fundamental para los intereses de ambos seleccionados en la pelea por liderar el grupo B4 y buscar el ascenso dentro de la estructura de la Liga de Naciones.

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