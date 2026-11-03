Botafogo vs. Atlético Mineiro por el Brasileirao Serie A 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Botafogo y Atlético Mineiro correspondiente a la jornada 34 del Brasileirao Serie A 2026 se disputará este miércoles 4 de noviembre a las 21.30 h en el Estádio Olímpico Nilton Santos, ubicado en la ciudad de Rio de Janeiro.

El momento de los equipos

Ambos conjuntos llegan a este compromiso con la necesidad de revertir su imagen tras haber caído en sus presentaciones previas. Botafogo arriba tras una derrota por 2-1 frente a Remo, mientras que Atlético Mineiro llega tras haber perdido por la mínima (1-0) en su enfrentamiento ante Cruzeiro.

Números que anticipan el duelo

El cruce en el Nilton Santos pone frente a frente a dos protagonistas del torneo que buscan recuperar terreno en la tabla de posiciones. Históricamente, los duelos entre el 'Fogão' y el 'Galo' se caracterizan por una alta intensidad competitiva, en esta oportunidad marcados por la urgencia de sumar puntos tras los resultados adversos en la fecha pasada.

Lo que está en juego

Con la recta final del campeonato en marcha, el resultado de este encuentro es vital para las aspiraciones de ambos clubes. Mientras que Botafogo intentará hacer valer su condición de local para escalar posiciones, Atlético Mineiro buscará rescatar unidades fuera de casa para recuperar confianza y mantenerse expectante en la parte alta de la clasificación.