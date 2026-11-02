Publicaron los audios del VAR por las expulsiones de Martínez Quarta y Montiel

Después de la victoria de Boca ante River este domingo en un Superclásico atravesado por las polémicas por las decisiones arbitrales, la Liga Profesional publicó los audios de las conversaciones entre Nicolás Ramírez, juez principal, y Silvio Trucco, a cargo del VAR. En las grabaciones, mostraron el trasfondo de las expulsiones de Lucas Martínez Quarta y Gonzalo Montiel, y cómo se analizaron ambas infracciones.

La primera intervención ocurrió a los nueve minutos del primer tiempo, cuando Martínez Quarta agarró a Miguel Merentiel cuando el delantero se disponía a controlar la pelota y avanzar hacia el arco, con el arquero como único rival por delante. Ramírez dejó seguir la jugada y no cobró falta, pero desde la cabina advirtieron una posible infracción y comenzaron a revisar las imágenes.

“Posible falta. Vamos a chequear el posible DOGSO”, se escucha en el inicio del intercambio, en referencia a la acción de impedir una oportunidad manifiesta de gol. Mientras el juego todavía seguía, el equipo de video identificó la sujeción y pasó a evaluar las condiciones del ataque: la dirección de la pelota, la distancia al arco y las posibilidades de control del delantero.

“La falta la tengo”, insistieron desde el VAR antes de pedir que no se reanudara el encuentro. Luego llegó la convocatoria a Ramírez: “Te invito a un On Field Review (por la expresión en inglés de una revisión en campo) por posible tarjeta roja, por DOGSO”. La revisión en el monitor se concentró primero en el contacto entre los jugadores y después en la situación ofensiva que había quedado interrumpida.

El VAR confirmó la expulsión de Gonzalo Montiel por la entrada sobre Lautaro Blanco Gonzalo Colini - La Nación

“Hay una sujeción con los dos brazos”, explicó Trucco al mostrarle la toma de frente. La respuesta del árbitro permitió entender por qué no había sancionado la falta en el momento: “No veo los brazos del defensor”. Con las imágenes disponibles, Ramírez reconoció que Martínez Quarta había tomado al delantero e impedido que avance, y anunció que cambiaría su fallo.

“Voy a modificar mi decisión inicial. Mi decisión final va a ser: tiro libre directo a favor del equipo local y expulsión al jugador visitante”, comunicó. Así, la intervención del VAR derivó en la primera roja a River, después de una acción que inicialmente había continuado sin sanción.

En el caso de Montiel, a los 34 minutos del segundo tiempo, el procedimiento fue diferente. En esa ocasión, Ramírez identificó gravedad en la entrada sobre Lautaro Blanco y mostró la tarjeta roja directamente. El equipo de video revisó el contacto desde distintos ángulos y confirmó la decisión, sin convocarlo a una nueva observación junto al campo.

“Para mí es perfecta la roja”, señaló el asistente del VAR, Ariel Suárez, durante el chequeo. El árbitro, por su parte, describió lo que había visto: “Es una plancha clara al tobillo”. A partir de allí, desde la cabina pidieron repeticiones para precisar el punto de impacto y observar el movimiento de la articulación.

“Dame el punto de contacto y dame la torsión”, solicitó Trucco. La secuencia fue examinada cuadro por cuadro, con especial atención a la pierna extendida de Montiel y al impacto de los tapones en el tobillo de su adversario. “Impetuosidad alta, fuerza alta, intensidad alta”, enumeró el asistente durante el análisis.

El VAR coincidió en esos factores y destacó que el contacto se produjo en la zona blanda del tobillo, con una torsión posterior. Tras completar la revisión, Trucco transmitió la resolución a Ramírez: “Confirmo la expulsión del jugador 29”. Así, la roja al defensor del equipo de Núñez quedó ratificada.