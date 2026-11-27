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Botafogo recibe a Bahia en la jornada 37 del certamen; todo lo que hay que saber antes del partido
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El encuentro entre Botafogo y Bahia, correspondiente a la jornada 37 del Brasileirao Serie A 2026, se disputará este sábado 28 de noviembre a las 21.00 h en el Estádio Olímpico Nilton Santos, ubicado en Rio de Janeiro.
El momento de los equipos
El Botafogo llega a este compromiso tras igualar 1-1 frente a São Paulo en su presentación anterior. Por su parte, el Bahia intentará revertir su imagen tras la derrota sufrida por 1-0 ante Coritiba en la última fecha.
Números que anticipan el duelo
En la antesala de este enfrentamiento, el Botafogo busca fortalecer su localía ante su gente, mientras que el Bahia llega con la urgencia de recuperar terreno tras su reciente caída en la competencia.
Lo que está en juego
Con solo dos fechas por delante para el cierre del Brasileirao Serie A, cada unidad en disputa resulta fundamental para las aspiraciones de ambos clubes en la recta final de la temporada 2026.
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