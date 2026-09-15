Botafogo vs. Grêmio por el Brasileirao Serie A 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Botafogo y Grêmio correspondiente a la jornada 21 del Brasileirao Serie A 2026 se disputará el miércoles 16 de septiembre a las 19.30 h en el Estádio Olímpico Nilton Santos, ubicado en Rio de Janeiro.

El momento de los equipos

Botafogo llega a este compromiso tras igualar 1-1 frente a RB Bragantino en su última presentación. Por su parte, Grêmio afronta este duelo tras haber caído derrotado por 2-1 en su visita a Vasco da Gama.

Números que anticipan el duelo

El equipo local buscará aprovechar la localía en el Nilton Santos para mejorar su rendimiento, mientras que el conjunto visitante intentará cortar su racha negativa tras el último resultado adverso. Ambos equipos se enfrentan en un momento crucial de la temporada donde cada punto es determinante para sus aspiraciones en la tabla de posiciones.

Lo que está en juego

El resultado es fundamental para las aspiraciones de ambos clubes. Botafogo intentará volver a la victoria para escalar posiciones, mientras que Grêmio necesita sumar de a tres para recuperarse del golpe sufrido en la fecha anterior y mantenerse competitivo en el desarrollo de esta edición del Brasileirao.