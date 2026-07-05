Brasi - Noruega: la evolución del Scratch, la recuperación de Raphinha y la ¿dupla? Vinícius-Neymar?

Carlo Ancelotti, el entrenador italiano de Brasil, está de buen humor. Entiende que el Scratch va de menor a mayor en el Mundial y confía en que siga en esa línea este domingo contra Noruega, en uno de los octavos de final. Tiene la buena noticia de la recuperación de Raphinha, cuya participación en el torneo corrió riesgo tras la lesión sufrida frente a Haití, y que ahora podrá aportar desde el banco de suplentes. De todas maneras, hay una ausencia importante, la de Lucas Paquetá. Compensarla es un desafío para el director técnico.

“Un 5 contra Marruecos, un 6,5 contra Haití, un 7 contra Escocia y, como estábamos contentos, un 7,5 contra Japón”, rió Ancelotti en la conferencia de prensa previa al choque de este domingo a las 17 de Buenos Aires en Nueva Jersey. Y continuó: “Creo que la calidad con la pelota ha mejorado. En el primer partido cometimos muchos errores. Ahora somos más precisos, hay menos fallas en los pases y más aciertos en ataque”, manifestó, citado por el portal GloboEsporte.

“No tenemos un jugador como Paquetá. Danilo es diferente, Martinelli es extremo, así que... tengo tiempo para pensar. Tenemos que sustituirlo. Danilo es diferente a Gabriel, que es diferente a Cunha, que es diferente a Éderson. Tendremos en cuenta lo que sea mejor para el equipo, conociendo las fortalezas del rival”, apuntó.

Ancelotti observa a sus dirigidos durante una práctica de la selección brasileña, a la que va subiéndole la calificación con el correr de los partidos; del 5 vs. Marruecos pasó al 7,5 contra Japón. MAURO PIMENTEL - AFP

También se refirió a Raphinha, de reposición casi milagrosa en este lapso: “Está progresando muy bien. No está al 100%, pero puede estar disponible en el banco de suplentes y jugar algunos minutos o ser útil en ciertos momentos. Se recuperó muy bien y muy rápido; estamos contentos con eso porque Raphinha es muy importante para el equipo”, valoró el italiano.

El entrenador respondió a una consulta sobre la veteranía en sus jugadores para transitar partidos en los que una derrota provoca la eliminación de una Copa del Mundo: “La experiencia es un aspecto muy importante. En el Mundial, nuestro último partido lo mostró. A veces un buen equipo no está acostumbrado a manejar los últimos minutos, la presión y el resultado. Por lo tanto, contar con un equipo experimentado y jugadores acostumbrados a este nivel es importante”.

Además, Ancelotti elogió la versatilidad de sus dirigidos y la multiplicidad de perfiles con los que cuenta en los suplentes, como Raphinha y el mismísimo Neymar. “Tenemos jugadores muy variados en el banco. Siempre debemos tener presente que el partido no termina en el minuto 90. Puede ir al alargue, y los jugadores frescos pueden cambiar el rumbo del encuentro”, advirtió el director técnico, exitoso en clubes europeos.

Raphinha sale lesionado durante el partido frente a Haití, 16 días atrás; el atacante ahora puede estar disponible en el banco de suplentes. Petr David Josek - AP

Además, Ancelotti se refirió a una rara estadística: en lo que va del Mundial, Brasil no consiguió goles de pelota parada: “Sí. Quizás necesitemos practicar más. Hemos ensayado bien y confiamos en que podemos convertir de balón detenida”. Por otra parte, es de la idea de que Neymar y Vinícius Júnior pueden actuar juntos. “Creo que lo harán”, anticipó.

Los nombres de dos futbolistas noruegos a los que Brasil deberá marcar intensamente aparecieron en la conferencia: el capitán, Martin Odegaard, de Arsenal, y el máximo goleador de la Premier League, Erling Braut Haaland, de Manchester City. “Todos conocen a Haaland. No tengo que explicarle a mis defensores cómo juega; lo conocen mejor que yo porque han jugado contra él muchas veces. Nos centramos en preparar bien el partido, incluidas las características de Haaland, que debemos tener en cuenta porque es un atacante muy, muy peligroso”, concedió Ancelotti sobre el Androide.

Erling Haaland, la principal amenaza de Noruega para Brasil; el delantero ha anotado 5 tantos en tres actuaciones en su primera Copa del Mundo. LARS BARON - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Y sobre Odegaard apuntó: “Vimos que tenía mucho talento en Real Madrid, y excelentes remates. Cambió de club. Es un jugador importante para Arsenal y está mostrando su calidad. Ha crecido, es muy inteligente, conoce muy bien el juego y es uno de los mejores jugadores de Noruega”.

En ningún momento de la conferencia Ancelotti puso gesto adusto ni se enojó. Confía en sus jugadores y ellos confían en él. Eso hace de Brasil un equipo aun más peligrosísimo para todo rival. El primero de ellos es Noruega.