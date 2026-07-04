El ida y vuelta de Messi con Sofi Martínez en zona mixta: “Si te miro porque te miro, si te saludo porque te saludo”

La selección argentina le ganó 3-2 a Cabo Verde y clasificó a los octavos de final del Mundial 2026. Tras el partido, Lionel Messi se acercó a zona mixta para dialogar con la prensa y se encontró con la periodista Sofía Martínez, con quien se saludó y expresó: “Si te miro porque te miro, si te saludo porque te saludo”.

Las declaraciones del astro argentino hacían alusión a las repercusiones que tuvo en 2022 una entrevista que la cronista le realizó luego de que la selección argentina consiguiera su pase a la final del Mundial de Qatar y los rumores que, a partir de eso, se despertaron sobre un aparente coqueteo entre ambos.

Pese a que aquellas versiones ya habían sido desafectadas y aclaradas, incluso por la propia Sofi Martínez, el capitán de la selección (que lleva 7 goles en el actual certamen), planteó, en todo irónico: “Después dicen que no te saludo, que si te miro, que no te miro. Si te miro porque te miro, si te saludo porque te saludo”.

El intercambio entre Sofi Martínez y Messi en zona mixta

Tras ello, Martínez intentó cambiar de tema para continuar con una pregunta sobre el partido y expresó: “Vamos a lo que más nos gusta que es nuestro trabajo”. Sin embargo se percató del gesto de Messi y le agradeció: “Gracias, lo valoro mucho”.

El encuentro entre ambos se dio en la zona mixta del Miami Stadium, donde el equipo argentino consiguió una sufrida victoria en la prórroga contra su par caboverdiano.

En diciembre de 2022, tras la clasificación de la Argentina a la final del Mundial de Qatar luego de vencer a Croacia, Sofía Martínez realizó una entrevista a Messi que rápidamente se volvió viral. En ese diálogo, la periodista le dedicó un mensaje en el que le dijo que había “atravesado a cada uno de los argentinos”, mientras el capitán la escuchó en silencio y sostuvo la mirada durante varios segundos.

La emoción de Messi al escuchar a Sofía Martínez

Meses más tarde, la propia Martínez recordó aquel momento y explicó que la actitud del futbolista le llamó la atención porque hasta entonces nunca había mantenido un contacto visual tan prolongado durante una entrevista. Según contó, fue esa reacción la que la hizo percibir que el capitán se había emocionado con sus palabras.

Después de eso, el foco dejó de estar en la entrevista y pasó a las especulaciones que comenzaron a circular en redes sociales sobre un supuesto interés sentimental entre ambos. Las versiones, que nunca tuvieron sustento, incluso llegaron a involucrar a Antonela Roccuzzo, señalando una supuesta reacción por parte de la pareja del capitán de la selección argentina ante esa situación.

Sofía Martínez en una entrevista con Lionel Messi

En diciembre de 2023, como informó LA NACION, Martínez se refirió públicamente a esa situación y cuestionó las interpretaciones que se hicieron de esa entrevista. “Durante este año, en algunos momentos, empezó a sonar más fuerte esto de ´¿qué onda? Cómo la mira´, o que yo estaba en el medio de algo", contó. Sin embargo, desmintió que eso fuera real y aseguró: “Me siento ridícula teniendo que salir a aclarar algo”.

Más adelante, en abril de este año, este cadena de hechos sumó un nuevo antecedente. En ese caso, como también reportó LA NACION, la periodista reveló que Roccuzzo se comunicó con ella para llevarle tranquilidad en medio de las versiones. Según contó, la esposa del capitán le escribió un mensaje en el que le dijo: “Sofi, no te preocupes... A la gilada ni cabida”. Martínez aseguró que ese gesto fue muy importante para ella porque atravesaba un momento difícil por la repercusión de los rumores y destacó que Roccuzzo “no tenía ninguna necesidad” de contactarla para desactivar las especulaciones.

Ese contexto explica por qué el breve intercambio que mantuvieron este martes en la zona mixta volvió a generar repercusión. Con tono distendido e irónico, Messi hizo referencia y desestimó aquellas interpretaciones que surgieron durante los últimos años.