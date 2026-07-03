Tensión en la conferencia de prensa de Cabo Verde en la previa del partido contra Argentina por el Mundial 2026: “Tema prohibido”

La conferencia de prensa de la selección de Cabo Verde previa al partido frente a la Argentina por los 16avos de final del Mundial 2026 terminó envuelta en un clima de tensión luego de que el entrenador Pedro Leitão Brito, conocido como “Bubista”, evitara responder una consulta vinculada con la denuncia por violación que pesa sobre el capitán del equipo, Ryan Mendes.

El episodio ocurrió este jueves, durante la rueda de prensa que el técnico compartió con el defensor Stopíra antes del encuentro que ambos seleccionados disputarán este viernes desde las 19 (hora argentina) en el Hard Rock Stadium de Miami.

El incómodo momento que vivió el DT de Cabo Verde por una pregunta sobre la denuncia de violación contra su capitán

Sobre el cierre de la conferencia, el periodista Julio Gomes, de Bandsports, preguntó: “Profesor, respecto del partido de mañana, ¿cómo está el corazón y la cabeza de Ryan Mendes, con lo que ocurrió esta semana?”.

Lejos de responder, Bubista se llevó las manos al rostro y permaneció en silencio. En ese momento intervino el vocero de prensa de la delegación, quien pidió al cronista que formulara “otra pregunta”.

“Es un asunto prohibido”

Ante la falta de respuesta, Gomes insistió y consultó si el tema era “un asunto prohibido”. La respuesta del representante de prensa fue contundente: “Es un asunto prohibido”.

El periodista remarcó entonces que su consulta apuntaba al aspecto deportivo y al estado emocional de un futbolista determinante para el equipo. “Estamos hablando del estado anímico de un jugador que es muy importante”, señaló.

Sin embargo, Bubista volvió a guardar silencio. El intercambio elevó la tensión en la sala. El vocero volvió a preguntar si el periodista tenía otra consulta. Gomes respondió que esa era la única pregunta que quería realizar.

“Tenemos solo tres minutos. ¿Va a ser otra pregunta?”, insistió el representante de prensa. “No, no voy a hacer otra pregunta”, concluyó el cronista, dando por terminado el intercambio.

Ryan Mendes, capitán de la selección de Cabo Verde, durante una conferencia de prensa FLORENCIA TAN JUN - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

La denuncia contra Ryan Mendes

La incómoda situación se produjo pocos días después de que la FIFA se pronunciara públicamente sobre la denuncia que involucra a Ryan Mendes.

El organismo informó que toma “con la máxima seriedad cualquier denuncia” y confirmó que mantiene contacto con las autoridades de Nueva Zelanda, país donde fue presentada la acusación.

Según publicó el diario brasileño O Globo, una ciudadana brasileña que trabajó como intérprete durante la FIFA Series disputada en Nueva Zelanda denunció al futbolista por un hecho que, según su testimonio, ocurrió el 27 de marzo, luego del encuentro en el que Cabo Verde cayó por 4 a 2 frente a Chile.

La mujer sostuvo que el jugador ingresó por la fuerza a la habitación del hotel donde se alojaba y abusó de ella. De acuerdo con la información publicada, tras el episodio recibió atención en una clínica especializada en víctimas de violencia sexual, donde fue sometida a un examen forense.

El informe médico registró lesiones genitales, hematomas en distintas partes del cuerpo y otras lesiones compatibles con el relato presentado por la denunciante, quien posteriormente formalizó la denuncia ante la policía neozelandesa.

Cabo Verde enfrentará a la Argentina el viernes a las 19 (hora argentina) por los 16avos de final de la Copa del Mundo David J. Phillip - AP

El pedido a la FIFA y el partido frente a la Argentina

Según O Globo, un mes después de presentar la denuncia, la presunta víctima notificó tanto a la Federación de Cabo Verde como a la FIFA para solicitar que Ryan Mendes fuera excluido de la Copa del Mundo.

Siempre de acuerdo con ese medio, ninguna de las dos instituciones respondió a ese pedido, mientras que la Federación de Cabo Verde evitó realizar comentarios cuando fue consultada por la agencia AFP.

Mendes es el futbolista con más presencias en la historia de la selección caboverdiana, con 99 partidos internacionales, y también su máximo goleador histórico, con 22 tantos. Actualmente juega en el Igdir FK de Turquía y disputó los tres encuentros de la fase de grupos del Mundial.