Brasil - Argentina. La palabra de Lionel Scaloni y Chiqui Tapia sobre el escándalo por el que se suspendió el partido

El escándalo se apoderó de lo que hubiera sido una fiesta. Brasil y Argentina llegaron a disputar sólo cinco minutos del duelo por las eliminatorias sudamericanas de cara al Mundial de Qatar 2022, pero la intromisión de personal sanitario por el conflicto con los futbolistas argentinos que juegan en la Premier League, fue el motivo por el que se decidió suspender el partido . Sobre lo que sucedió hablaron el entrenador del seleccionado argentino, Lionel Scaloni y también el presidente del la Asociación del Fútbol argentino, Claudio Chiqui Tapia. Ambos se mostraron molestos y defraudados por lo que pasó. Además, el titular de AFA avisó que están adelantando todo para volar hacia la Argentina lo antes posible.

En primer lugar, quien se expresó ante los medios fue Scaloni. El director técnico argentino, dijo: “Vengo para que se entere el país por lo sucedido, yo no busco ningún culpable es muy triste lo que acaba de suceder porque si pasó o no pasó algo no es el momento para hacerlo, tendría que ser una fiesta para todo el mundo y termina en esto, no sé qué palabra utilizar, me gustaría que le gente entienda que yo como entrenador tengo que defender a nuestros jugadores” También, reveló: “En ningún momento se nos avisó que no podían jugar el partido; entró gente que quería deportar a nuestros jugadores. El delegado de Conmebol me dijo que me lleve los jugadores al vestuario”, manifestó el entrenador.

Lionel Scaloni, en exclusiva: "A mí me pone muy triste. Tendría que haber sido una fiesta para todos, disfrutar de este partido y termina en esto". #EliminatoriasEnTyCSports. pic.twitter.com/QDeeUILqkX — TyC Sports (@TyCSports) September 5, 2021

Luego fue el turno de Claudio Tapia. El Presidente de la AFA, entre sus declaraciones, se refirió a cómo es el protocolo en Sudamérica: “Acá no se puede hablar de mentira. Hay una legislación sanitaria con la cual se juegan los partidos de fecha FIFA , como así también los torneos sudamericanos. Las autoridades aprueban un protocolo que está vigente”.

Luego, Tapia se mostró muy enojado por lo que sucedió a los cinco minutos del partido: “Lo que se vivió es algo lamentable, cuatro personas ingresaron al partido sin barbijo y dijeron que querían notificar algo que no sabemos qué”. También agregó: “Cuando un agente externo interrumpe un partido, debe suspenderse. Eso se hizo, por eso la Conmebol nos solicitó que nos vayamos al vestuario”.

Al final, comentó que ya están preparando todo para volar al país: “Ahora estamos preparándonos para ir a la Argentina, ya estamos adelantando el chárter”, cerró.

LA NACION