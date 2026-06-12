Brasil debutará ante Marruecos y Carlo Ancelotti confía en la resurrección en pos del hexacampeonato

Carlo Ancelotti, un maestro del fútbol, cumplió 67 años el miércoles pasado. Más vigente que nunca, ganador por excelencia en el nivel clubes (Real Madrid y Milan, entre otros), dirige a Brasil, un gigante dormido. El más grande, caído en desgracia en los últimos largos años. Más aun, bajo la sombra de la Argentina, que con la conducción de Lionel Scaloni ganó todo.

Brasil se presentará este sábado en el Mundial, en el choque de las 19 en East Rutherford con Marruecos. Un rival de mucho cuidado. Antes de cada partido, los entrenadores se presentan frente a los medios. En su caso, es todo un acontecimiento: Carletto habla cinco idiomas. Cuando le hacen una pregunta en portugués (lo habitual), disfraza esa lengua con una mezcla de italiano y español. Sabe que va a dominarlo dentro de poco tiempo.

Cuando le consultan en inglés, contesta en inglés. Cuando le consultan en francés, resuelve en el mismo idioma. Además, claro, es un enorme entrenador, una leyenda viviente. Con las presiones del caso: Brasil necesita ganar.

"CUANDO LLAMAMOS A NEYMAR NO FUE SÓLO POR SUS CUALIDADES TÉCNICAS, SI NO POR SU EXPERIENCIA" ✨🇧🇷



⏩ Carlo Ancelotti sobre la importancia del crack de Brasil en la delegación.



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“Es una experiencia nueva y especial. Quiero disfrutar esta etapa con alegría y felicidad porque es un momento muy bonito en mi carrera y en mi historia”, asumió. Tal vez, el caso Neymar (el crack está lesionado y, según versiones, su citación fue consecuencia de ciertas presiones) es el principal escollo en su ruta. “Está trabajando muy duro para recuperarse al máximo y lo antes posible. La expectativa es que se recupere. Va a volver a entrenarse la próxima semana. Lo llamamos por sus cualidades técnicas, que son indiscutibles, pero también por la experiencia y el ejemplo que puede dar a los más jóvenes“, explicó. Según versiones, el delantero, de 34 años, no podrá jugar durante la primera rueda.

Luego de ganar todo en los clubes, Ancelotti comenzará este sábado su primera aventura como director técnico en un Mundial. El afamado entrenador italiano espera guiar a Brasil hacia el esquivo hexacampeonato, que tendrá como primer escollo al diezmado Marruecos de Achraf Hakimi.

Carletto, único DT ganador de cinco Champions League y campeón de las cinco principales ligas europeas, asumió hace un año como comandante de una selección de capa caída y presionada por no levantar el máximo trofeo del fútbol desde 2002. Pero el multicampeón en Real Madrid la clasificó para la cita en Norteamérica pese a nunca haber contado con Neymar, visitante habitual de las enfermerías, y a haber cerrado las eliminatorias sudamericanas con el peor rendimiento de la Canarinha en el formato actual (todos enfrentados entre sí), instaurado para Francia 1998.

"ES UNA RESPONSABILIDAD DE REPRESENTAR A LA SELECCIÓN MÁS LAUREADA DEL MUNDO" 🏆🇧🇷



⏩ Carlo Ancelotti, DT de Brasil, sobre dirigir por primera vez en la Copa Mundial de la FIFA 2026™️.



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“Lo más importante es el momento en que nos encontramos actualmente. Desde la llegada de Ancelotti el ambiente se transformó. Tiene una presencia muy fuerte”, aseguró el arquero Alisson. Vinícius Júnior aportó algo más: “Jugar bajo su presencia me da mayor paz mental. Me da mucha libertad y confianza para hacer todo lo que ya he hecho por la selección y por Real Madrid”.

Como mediocampista, Carletto afrontó dos mundiales por Italia, los de 1986 (cayó en octavos) y 1990 (tercer puesto). Y –paradoja de la vida– fue el asistente técnico de Arrigo Sacchi en 1994, cuando la Azzurra perdió la final por penales ante... Brasil y en Estados Unidos.

Ancelotti y su célebre liderazgo tranquilo, que parece haber conquistado a los futbolistas de la Seleção, saldrán a la carga en el MetLife Stadium, de East Rutherford, Nueva Jersey, en la primera jornada del grupo C. “Tuvimos períodos complicados en la preparación, pero creo que llegamos bien para el debut”, confió Raphinha, una de las grandes cartas ofensivas de la Canarinha. La zona es completada por Haití y Escocia, que se enfrentarán a las 22 en Boston.

Ancelotti detrás de Casemiro, su faro en el círculo central de un equipo del que 35% de los brasileños cree será campeón. MAURO PIMENTEL - AFP

Brasil, que no gana un título desde la Copa América 2019, comenzará su camino en el estadio que albergará la final del Mundial el 19 de julio. Para llegar al partido por la corona deberá sobreponerse a las dudas que genera su fútbol irregular, a la inseguridad de su defensa (siete goles recibidos en los últimos cinco juegos) y a las bajas de los lesionados Rodrygo, Estêvão y Éder Militão.

También, por supuesto, a la incertidumbre alrededor de Neymar, la gran esperanza brasileña en Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022. El goleador histórico del Scratch, autor de 79 tantos, no actúa desde el 17 de mayo por una dolencia en la pantorrilla derecha. Su inclusión fue la gran sorpresa en la lista de convocados, pues no representa a su país desde octubre de 2023 debido a sus innumerables lesiones. El deseo del 10 es que éste sea su cuarto y último Mundial, pero la realidad es que Neymar todavía no se entrenó a la par de sus compañeros y se da por segura su ausencia ante los Leones del Atlas. Y posiblemente también falte durante las próximas dos semanas.

El estado físico de Neymar es la gran incógnita; el 10 no estaría en la primera rueda de la Copa del Mundo. Seth Wenig - AP

Por cierto, la actualidad de estrellas planetarias que brillan en sus clubes, como Vinícius Júnior y Raphinha, y la presencia de Ancelotti no lograron convencer a los brasileños de que 2026 será el año en que llevarán de vuelta a casa el trofeo más codiciado. Apenas 35% de los consultados en una encuesta cree que la selección va a ganar el “Hexa”, frente a 56% que considera que habrá que esperar una vez más, según la firma Quaest, que difundió el sondeo este jueves.

Las cifras, no obstante, mejoraron frente a mayo, cuando apenas 25% estimaba que la selección alzaría la Copa del Mundo. ¿Qué cambió? Quizás, que los marroquíes, que fueron la revelación en Qatar al llegar a las semifinales y se apoyan en jugadores de jerarquía como el defensor Hakimi, el atacante Brahim Díaz y el arquero Yassine Bono, arriban diezmados ahora. El DT Mohamed Ouahbi dio de baja por una lesión al extremo Abde Ezzalzouli, de gran temporada en Betis, y al defensor Nayef Aguerd, la carta de experiencia en una zaga maltrecha tras el retiro del emblemático capitán Romain Saïss.

Del otro lado hay esperanza. “Tenemos un equipo que puede competir con todos los del mundo, estamos convencidos de eso. Tiene calidad y experiencia, y una confianza absoluta en que puede competir con todo el mundo”, asume Carletto, el líder sereno.